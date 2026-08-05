Kolejne kilometry drogi S19 oddane do użytku kierowcom. Auta już jeżdżą

Spis treści: S19 Deniski - Haćki już otwarta. Trasa nie jest jeszcze w pełni ukończona GDDKiA zapowiada kolejne otwarcia na Via Carpatii S19 ma połączyć północ i południe Polski

Nowy fragment został zrealizowany przez firmę Unibep i udostępniono go razem z oddanym wcześniej 3-kilometrowym odcinkiem Haćki - Bielsk Podlaski Zachód, wybudowanym przez Budimex. Dzięki temu w rejonie Bielska Podlaskiego kierowcy mogą korzystać z 27 km ciągłej drogi ekspresowej - od węzła Deniski do Bociek.

S19 Deniski - Haćki już otwarta. Trasa nie jest jeszcze w pełni ukończona

Nowo otwarty odcinek rozpoczyna się na węźle Deniski i łączy z trasami Bielsk Podlaski Zachód oraz Bielsk Podlaski Zachód - Boćki, które zostały oddane do użytku jesienią 2025 roku.

Droga została wykonana w standardzie ekspresowym i przystosowana do ruchu pojazdów o nacisku 11,5 tony na oś. W ramach inwestycji powstały również cztery mosty pełniące funkcję przejść dla zwierząt oraz cztery wiadukty.

Choć kierowcy mogą już korzystać z głównej jezdni, inwestycja nie została jeszcze całkowicie zakończona. Trwają prace poza trasą główną, między innymi przy Miejscach Obsługi Podróżnych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zakłada, że wszystkie roboty zakończą się jesienią.

GDDKiA zapowiada kolejne otwarcia na Via Carpatii

Dyrektor białostockiego oddziału GDDKiA Wojciech Borzuchowski podkreślił, że jest to czwarty oddany do użytku odcinek S19 w województwie podlaskim.

- Plany na ten rok mamy jeszcze dość ambitne, dlatego, że przed nami trzy zadania. Jeśli uda się je dociągnąć do końca roku, jest szansa, że będziemy mieli 94 km drogi S19 zrealizowanej, co będzie stanowiło ponad 50 proc. łącznej długości kontraktów związanych z budową trasy S19 - powiedział.

Jeszcze w 2026 roku GDDKiA chce zakończyć budowę trzech kolejnych odcinków:

Krynice - Dobrzyniewo - Białystok Zachód o długości 10,2 km,

Boćki - Malewice liczącego 15,9 km

Malewice - Chlebczyn o długości 25 km.

S19 ma połączyć północ i południe Polski

Droga ekspresowa S19 jest częścią międzynarodowego korytarza Via Carpatia. W województwie podlaskim rozpoczyna się przy przejściu granicznym z Białorusią w Kuźnicy, następnie prowadzi w kierunku Białegostoku, omijając miasto od północy i zachodu, a dalej biegnie przez Lubelszczyznę i Podkarpacie do granicy ze Słowacją w Barwinku. Cała trasa będzie liczyć około 570 km.