Spis treści: Autostrada A1 z trzecim pasem ruchu. Trwają przygotowania do rozbudowy Kiedy ruszy rozbudowa autostrady A1? Organizacja ruchu podczas rozbudowy A1 Ograniczenia prędkości na autostradzie A1 podczas prac

Resort infrastruktury poinformował, że trwają prace przygotowawcze związane z poszerzeniem autostrady A1 o trzeci pas ruchu. Inwestycja obejmie liczący 34 km fragment trasy pomiędzy węzłami Toruń Południe i Włocławek Północ, który należy do najbardziej obciążonych odcinków tej drogi.

Autostrada A1 z trzecim pasem ruchu. Trwają przygotowania do rozbudowy

W maju odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Podczas spotkania oceniano przygotowaną dokumentację projektową dotyczącą rozbudowy trasy.

Kolejnym ważnym krokiem będzie uzyskanie decyzji środowiskowej. Ministerstwo zakłada, że stanie się to w drugim kwartale 2027 roku. Dopiero po zakończeniu tego etapu możliwe będzie przechodzenie do dalszych procedur administracyjnych i projektowych.

Przedstawiony przez resort harmonogram pokazuje, że odbiór projektu budowlanego przewidziano na pierwszy kwartał 2029 roku. Następnie inwestor będzie starał się o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, czyli tzw. ZRID. Dokument ten ma zostać wydany w pierwszym kwartale 2030 roku.

Kiedy ruszy rozbudowa autostrady A1?

Jeżeli harmonogram zostanie utrzymany, w 2030 roku możliwe będzie ogłoszenie przetargu w formule "buduj". Oznacza to, że wykonawca zostanie wyłoniony już na etapie gotowej dokumentacji.

Roboty budowlane mają być prowadzone w latach 2030-2032. Kierowcy korzystający z tego fragmentu A1 będą musieli uzbroić się w cierpliwość, ponieważ do rozpoczęcia prac pozostały jeszcze co najmniej cztery lata.

Koszt całego przedsięwzięcia oszacowano na ponad 600 mln zł. Na obecnym etapie jest to wartość orientacyjna, która może jeszcze ulec zmianie wraz z postępem przygotowań i rozstrzygnięciem przetargu.

Organizacja ruchu podczas rozbudowy A1

Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło również wstępne założenia dotyczące organizacji ruchu na czas budowy. Najważniejsza informacja dla kierowców jest taka, że przez cały czas mają być utrzymane w ruchu po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.

Aby było to możliwe, przewidziano zwężenie pasów. Prawy pas będzie miał szerokość 3,5 m, natomiast lewy zostanie zwężony do 2,75 m.

Resort podkreśla także, że podczas budowy zachowany zostanie dojazd do Miejsc Obsługi Podróżnych Otłoczyn Wschód i Otłoczyn Zachód.

Ograniczenia prędkości na autostradzie A1 podczas prac

W czasie obowiązywania tymczasowej organizacji ruchu kierowcy muszą liczyć się z niższymi limitami prędkości. Na remontowanym odcinku planowane jest ograniczenie do 80 km/h.

Jeszcze wolniej będzie trzeba jechać w miejscach, gdzie ruch zostanie poprowadzony przez przewiązki między jezdniami. W takich lokalizacjach maksymalna dozwolona prędkość ma wynosić 60 km/h.

Choć rozpoczęcie prac jest jeszcze odległe, harmonogram inwestycji jest już coraz bardziej szczegółowy. Jeśli kolejne etapy przygotowań przebiegną zgodnie z planem, kierowcy korzystający z odcinka między Toruniem a Włocławkiem doczekają się trzeciego pasa ruchu na początku następnej dekady.

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