W skrócie Wojewoda kujawsko-pomorski wydał zgodę na realizację inwestycji drogowej dla odcinka S10 Toruń Zachód – Toruń Południe.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada szybkie rozpoczęcie budowy ostatniego fragmentu trasy S10 między Bydgoszczą a Toruniem.

W ramach inwestycji przewidziano przebudowę istniejących węzłów, budowę dwóch nowych węzłów oraz oddanie całej trasy do użytku do połowy 2028 roku.

S10 Toruń Zachód - Toruń Południe z decyzją ZRID. Co to oznacza dla kierowców?

We wtorek wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel wydał zgodę na realizację inwestycji drogowej dla 12-kilometrowego odcinka między węzłami Toruń Zachód i Toruń Południe. To formalność, bez której budowa nie mogłaby się rozpocząć. Decyzja ZRID oznacza, że wykonawca może wejść na plac budowy i ruszyć z pracami.

Jak wyjaśnił wojewoda, wydanie decyzji przeciągnęło się ze względu na konieczność uzgodnień z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Chodziło o wypracowanie rozwiązań, które z jednej strony pozwolą na rozwój infrastruktury, a z drugiej nie będą nadmiernie ingerować w środowisko.

To częsty scenariusz przy dużych inwestycjach drogowych. W praktyce oznacza dodatkowe analizy, korekty projektów i rozmowy między instytucjami. W tym przypadku udało się jednak dojść do porozumienia, co otworzyło drogę do dalszych działań.

Budowa S10 w Toruniu ruszy w najbliższych dniach

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada szybkie rozpoczęcie prac. Dyrektor oddziału w Bydgoszczy, Sebastian Borowiak, poinformował, że teren inwestycji zostanie wkrótce przekazany wykonawcy. Co ważne, część materiałów budowlanych już znajduje się na miejscu, co powinno przyspieszyć start robót.

Ten odcinek jest ostatnim brakującym fragmentem trasy ekspresowej S10 między Bydgoszczą a Toruniem. Cała trasa liczy około 50 kilometrów i została podzielona na cztery części. Najbardziej zaawansowany jest odcinek Solec Kujawski - Toruń Zachód, gdzie wykonano już ponad 46 proc. prac. Mniej zaawansowane są fragmenty Emilianowo - Solec Kujawski oraz Bydgoszcz Południe - Emilianowo, gdzie postęp wynosi odpowiednio około 17,6 proc. i 25,5 proc.

Różnice wynikają głównie z momentu uzyskania pozwoleń na budowę. Im wcześniej wydano decyzję ZRID, tym szybciej mogły ruszyć prace w terenie.

Nowe węzły i przebudowa istniejącej infrastruktury

Odcinek S10 Toruń Zachód - Toruń Południe to nie tylko nowa droga. W ramach inwestycji przewidziano także przebudowę istniejących węzłów Toruń Zachód i Toruń Południe. Dodatkowo powstaną dwa nowe węzły: Toruń Podgórz i Toruń Czerniewice.

Projekt zakłada również budowę sześciu nowych obiektów inżynierskich oraz modernizację pięciu już istniejących. To oznacza spore zmiany w lokalnej infrastrukturze i poprawę płynności ruchu w tej części regionu.

Kiedy pojedziemy nową S10 między Bydgoszczą a Toruniem?

Zgodnie z obecnym harmonogramem kierowcy będą mogli przejechać trasą S10 od węzła Bydgoszcz Południe do Torunia Zachód w połowie 2027 roku. Ostatni odcinek, czyli Toruń Zachód - Toruń Południe, ma być gotowy w maju 2028 roku.

To oznacza, że cała trasa między dwoma największymi miastami regionu będzie w pełni przejezdna za nieco ponad dwa lata. Dla kierowców oznacza to krótszy czas przejazdu, większy komfort i poprawę bezpieczeństwa.

