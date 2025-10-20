Kierowcy, uwaga na Zakopiance. Będą duże utrudnienia w ruchu

Kierowcy muszą przygotować się na kolejne utrudnienia na drodze krajowej numer 7, czyli popularnej Zakopiance. Ruszają prace związane z budową węzła Myślenice, w wyniku których niezbędne będzie zawężenie drogi do jednego pasa w każdym kierunku. GDDKiA ma jednak dobrą wiadomość dla tych, którzy na weekend wybierają się na Podhale.

Kierowcy jadący Zakopianką od poniedziałku powinni spodziewać się dużych korków
Kierowcy jadący Zakopianką od poniedziałku powinni spodziewać się dużych korków

W skrócie

  • Rozpoczęły się kolejne utrudnienia na Zakopiance związane z budową węzła Myślenice.
  • Droga krajowa nr 7 w Myślenicach została zwężona do jednego pasa w obu kierunkach.
  • Zmiany w organizacji ruchu potrwają do czwartku wieczorem, a kolejne utrudnienia przewidziano pod koniec października.
Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przekazał, że w związku z pracami budowlanymi prowadzonymi na węźle Myślenice niezbędne będzie wprowadzenie zmian w organizacji ruchu, co może doprowadzić do utrudnień. Przypomnijmy, że budowa tego węzła drogowego rozpoczęła się wiosną 2024 r. i potrwa do końca bieżącego roku. Inwestycję o wartości prawie 56 mln zł realizuje firma Banimex.

Dzięki budowie węzła Myślenice zlikwidowana zostanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Zakopianki i ul. Sobieskiego, a dodatkowo w ramach inwestycji powstaną pasy do wjazdu na węzeł oraz drogę krajową numer 7. Z kolei na ul. Sobieskiego powstanie rondo.

Dziś rozpoczną się utrudnienia na Zakopiance. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość

Utrudnienia na popularnej Zakopiance rozpoczęły się w poniedziałek rano. Po porannym szczycie komunikacyjnym około godziny 10 droga krajowa nr 7 przed Myślenicami (jadąc z Krakowa) została zwężona do jednego pasa w każdym kierunku.

Przedstawiciel GDDKiA przekazał, że samochody jadą na odcinku 250 m jednym pasem ruchu w obu kierunkach. Wprowadzenie takiej zmiany w organizacji ruchu jest niezbędne, aby zdemontować rusztowanie, przygotować zabezpieczenie antykorozyjne wiaduktu, a także przeprowadzić prace związane z poszerzeniem jezdni i montażem oświetlenia.

Utrudnienia na Zakopiance. Do kiedy w Myślenicach będzie zwężenie?

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez GDDKiA utrudnienia na Zakopiance potrwają od poniedziałku do czwartku do godziny 20. To dobra wiadomość dla wszystkich, którzy na weekend zamierzają drogą krajową numer 7 wybrać się na Podhale.

W związku z budową węzła Myślenice utrudnień w ruchu będzie jednak zdecydowanie więcej. Kolejne zwężenie, w pobliżu budowanej kładki dla pieszych w rejonie dawnego Cmentarza Żydowskiego, pojawi się od 27 do 30 października.

Zakorkowana, zablokowana i remontowana - modernizacja Zakopianki trwa

Zakopianka łączy Kraków z Zakopanem, a ze względu na ogromny ruch turystyczny jest często zakorkowana. Droga krajowa nr 7 o długości 102 km rozpoczyna się umownie na rondzie Matecznego w Krakowie, a kończy jako ul. Kasprowicza w stolicy Podhala. Na odcinku 87 km trasa jest dwujezdniowa, natomiast fragment Myślenice - Rabka-Zdrój ma status trasy ekspresowej.

GDDKiA systematycznie modernizuje Zakopiankę, która szczególnie w okresie wakacyjnym odnotowuje rekordowe natężenie ruchu. 20 lipca bieżącego roku tunelem im. Marii i Lecha Kaczyńskich pod Luboniem Małym przejechał 22-milionowy pojazd, a tego samego dnia odnotowano również rekord ruchu dobowego - 48,4 tys. samochodów.

