Spis treści: Kto wyremontuje "fale Dunaju" na A1? Jaki fragment A1 będzie wyremontowany? Dlaczego autostrada A1 jest nierówna? Czy "fale Dunaju" na autostradzie A1 znikną?

Kto wyremontuje "fale Dunaju" na A1?

Autostrada A1 na liczącym ponad 3 km odcinku zostanie wyremontowana przez konsorcjum firm COLAS Polska i ANTEX II - poinformował katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Od wyboru dokonanego przez GDDKiA mogą jeszcze odwołać się inne firmy biorące udział w przetargu - mają na to czas do 22 czerwca. Jeżeli jednak żadna z nich nie zdecyduje się na taki krok, umowa z wyłonionym wykonawcą zostanie podpisana jeszcze na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2026 r.

Jaki fragment A1 będzie wyremontowany?

Prace opiewające na 36,3 mln zł będą obejmowały odcinek autostrady A1 w kierunku Gliwic - zaczyna się on ok. 150 m za wiaduktem na ul. Kościuszki w Siemoni i kończy przy MOP Dobieszowice Zachód. Na wykonanie robót wykonawca będzie miał 11 miesięcy od daty podpisania umowy (z wyłączeniem okresu zimowego od 16 grudnia do 15 marca).

Konstrukcja nawierzchni zostanie całkowicie rozebrana (wraz z warstwą mrozoochronną i górną częścią nasypu drogowego). Nowa konstrukcja drogi zostanie wykonana w technologii bitumicznej z zastosowaniem warstwy antypoślizgowej z piasku równoziarnistego, geomembrany uszczelniającej, a także geomateraca z kruszywa stabilizowanego georusztem. Drogowcy deklarują, że taka technologia robót umożliwi zabezpieczenie autostrady przed przedostaniem się wody opadowej i roztopowej do korpusu drogi.

Oprócz tego pojawi się nowe oznakowanie (pionowe i poziome) czy nowe bariery ochronne. Planuje się także wymianę i remont istniejących elementów odwodnienia, przebudowę kanalizacji deszczowej, odtworzenie krawężników i wypustów. Wyremontowane zostaną ponadto ekrany akustyczne. Dodatkowo wykonawca zajmie się jeszcze wiaduktem w ciągu autostrady i wiaduktem nad trasą (wraz z dojazdami). W planach jest także odnowa przepustu drogowego.

Na tym jednak obowiązki postawione przed wykonawcą się nie kończą, ponieważ będzie on musiał również wywiązać się z pewnego zadania jeszcze przed rozpoczęciem faktycznej naprawy. Chodzi mianowicie o opracowanie koncepcji tymczasowej organizacji ruchu. Z uwagi na rolę autostrady A1 warunkiem zatwierdzenia tej dokumentacji będzie utrzymanie ciągłości ruchu na trasie w trakcie prowadzonych prac.

Drogowcy podkreślają, że wszelkie deformacje i uszkodzenia zostaną kompleksowo naprawione. Zaznaczają również, że przywrócą pełną nośność i równość jezdni, a także zapewnią trwałość eksploatacyjną autostrady na co najmniej następne 30 lat. Zlikwidowane zostanie również obecnie obowiązujące ograniczenie prędkości do 110 km/h, a lokalnie do 80 km/h.

Dlaczego autostrada A1 jest nierówna?

Problemy z autostradą A1 na 16-kilometrowym odcinku Pyrzowice - Piekary Śląskie zaczęły się wkrótce po oddaniu fragmentu w 2012 roku. Inwestycja kosztująca 1,5 mld zł, niedługo po udostępnieniu jej kierowcom, zaczęła "falować". Ekspertyza, wykonana m.in. przez naukowców Politechniki Śląskiej i kosztująca niemal 10 mln zł, wykazała, że przyczyną podnoszenia się niektórych fragmentów trasy było pęcznienie jednego z materiałów użytych w czasie budowy. Charakterystyczne nierówności kierowcy szybko okrzyknęli mianem "fal Dunaju".

Czy "fale Dunaju" na autostradzie A1 znikną?

Cały 16-kilometrowy odcinek, w ramach programu naprawczego, podzielony został na 13 niezależnych zadań realizacyjnych. Termin i kolejność ich realizacji uzależnione są m.in. od stopnia uszkodzenia i deformacji poszczególnych fragmentów trasy, a także możliwości technicznych i logistycznych. Kluczowa jest także możliwość wprowadzenia optymalnych zmian w organizacji ruchu wpływających na jego płynność, a także pozyskanie środków finansowych na realizację prac.





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