Kierowcy czekają od lat. We wrześniu ruszają prace na autostradzie A2

W skrócie Minister infrastruktury zapowiedział rozpoczęcie rozbudowy autostrady A2 między Warszawą a Łodzią na wrzesień, tuż po wakacjach, aby uniknąć paraliżu komunikacyjnego.

Prace obejmą 92 km trasy, w tym budowę nowych pasów ruchu na 89-kilometrowym odcinku oraz modernizację węzła Łódź Północ, co planowane jest do końca 2028 roku.

Kierowcy mogą spodziewać się utrudnień i ograniczeń prędkości, ale autostrada pozostanie przejezdna, zapewniając przez cały czas po dwa pasy ruchu w obu kierunkach.

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Odcinek autostrady A2 z Warszawy do Łodzi został oddany do dyspozycji kierowców 14 lat temu. Fragment ten szybko stał się jednym z najbardziej zatłoczonych w Polsce. Według danych uzyskanych z Generalnego Pomiaru Ruchu codziennie tym odcinkiem autostrady A2 przejeżdża ok. 60 tys. pojazdów w okolicy Łodzi i aż 100 tys. pojazdów w okolicy Warszawy. Utrudnienia są więc niemal stałym elementem pejzażu tej części A2. To jednak ma się zmienić.

Będą nowe pasy na A2

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział, że rozbudowa autostrady A2 na odcinku pomiędzy Warszawą a Łodzią ma rozpocząć się po wakacjach. Najprawdopodobniej już we wrześniu. "Chcemy wejść na plac budowy po powrotach z wakacji, żeby nie rozpoczynać przebudowy A2, kiedy jest największy ruch" - powiedział polityk na antenie TVP Info.

Rozbudowa autostrady A2 pomiędzy Warszawą a Łodzią obejmie 92 km. W ramach prac na odcinku o łącznej długości 89 km powstaną nowe pasy. Pozostałe 3 km to działania zaplanowane na węźle Łódź Północ. Wcześniej Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informowała, że prace powinny zostać sfinalizowane do końca 2028 r.

Autostrada Warszawa - Łódź pozostanie otwarta

Według deklaracji GDDKiA rozbudowa nie będzie oznaczała zamknięcia autostrady. Trasa pozostanie przejezdna, a prace będą odbywać się "pod ruchem", co dodatkowo skomplikuje działania wykonawcy. Co ważne, dla każdego z kierunków, a więc zarówno w stronę Warszawy, jak i Łodzi, przez cały czas prac dostępne będą dwa pasy ruchu. Należy jednak liczyć się z ograniczeniami prędkości.

Inwestycję podzielono na odcinki: węzeł Grodzisk Mazowiecki - węzeł Konotopa (17,2 km), węzeł Łódź Północ - węzeł Łowicz (27,9 km), węzeł Łowicz - granica woj. łódzkiego i mazowieckiego (21,8 km) oraz granica woj. łódzkiego i mazowieckiego - Grodzisk Mazowiecki (25,5 km).



