Spis treści: Kiedy tunel pod Świną będzie zamknięty? Ile km ma tunel pod Świną? Jakie jest ograniczenie prędkości w tunelu pod Świną?

Kiedy tunel pod Świną będzie zamknięty?

Kierowcy korzystający i zamierzający w najbliższym czasie skorzystać z tunelu pod Świną muszą przygotować się na utrudnienia. Zarząd Dróg Miejskich i Żeglugi w Świnoujściu poinformował o zamknięciu ruchu w konstrukcji w nocy 23 na 24 lipca 2026 r. w godzinach 23:00 - 3:00. Wynika to z faktu, że konieczna jest "konserwacja i ponowna legalizacja Systemu Odcinkowego Pomiaru Prędkości".

Przejazd nie będzie jednak zamknięty dla wszystkich - poinformowano, że w tym czasie tunelem będą mogły przejechać autobusy i pojazdy uprzywilejowane - trzeba jednak wcześniej skontaktować się z dyspozytorem. Pozostali będą musieli skorzystać z przeprawy promowej Warszów obsługiwanej przez prom Bielik. Zaznaczono, że w przypadku, gdy ruch na przeprawie promowej będzie wzmożony, prom może pływać nieregularnie. Zapowiedziano, że w razie jakichkolwiek zmian będą pojawiać się stosowne informacje.

Warto zaznaczyć, że nie jest to pierwsze zamknięcie tunelu w ostatnich dniach. Wyłączono go z ruchu także w nocy z 20 na 21 lipca, również w godzinach 23:00-5:00, a w nocy z 21 na 22 lipca, w tych samych godzinach, obowiązywał ruch wahadłowy. W obu przypadkach podyktowane to było pracami gwarancyjnymi przy wentylatorze.

Ile km ma tunel pod Świną?

Tunel pod Świną został otwarty w czerwcu 2023 r. i kosztował 913,8 mln zł. Konstrukcja została stworzona, by usprawnić ruch mieszkańców, ale także ułatwić przejazd turystom, którzy dotychczas musieli korzystać z przeprawy promowej.

Cała przeprawa ma 3,2 km długości, w tym prawie 1,5 km przypada na sam tunel, który w najgłębszym miejscu znajduje się 11 metrów pod dnem Świny i 37,5 m pod powierzchnią terenu. Jest to konstrukcja jednonawowa - kierowcy mogą korzystać z jednej jezdni z dwoma pasami ruchu, każdy w przeciwnym kierunku. Mają one po 3,5 m szerokości - do tego dochodzą jeszcze pasy awaryjne o szerokości po 2 m każdy.

Jakie jest ograniczenie prędkości w tunelu pod Świną?

Kierowcy muszą stosować się do zakazu wyprzedzania i do ograniczenia prędkości do 50 km/h. To limit, którego zdecydowanie nie warto przekraczać, ponieważ, jak już wspomnieliśmy, trasa objęta jest działaniem systemu odcinkowego pomiaru prędkości. W tunelu, poza sytuacjami awaryjnymi, obowiązuje też zakaz zatrzymywania się. Jest to niebezpieczne i dlatego nawet w przypadku usterki należy dążyć do wyjechania z tunelu. Pamiętać trzeba również o tym, że z tunelu nie mogą korzystać rowerzyści i piesi.