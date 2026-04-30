W skrócie Kierowcy mogą korzystać z nowego, niemal 27-kilometrowego odcinka autostrady A2 między węzłami Łukowisko a Biała Podlaska, choć na węźle Łukowisko są ograniczenia dotyczące zjazdu w stronę Warszawy.

Trwają prace wykończeniowe oraz oczekiwanie na formalne pozwolenie na użytkowanie kolejnych odcinków trasy między Siedlcami a Białą Podlaską.

Budowa czterech odcinków autostrady o wartości blisko 3 miliardów złotych jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Rozbudowa autostrady A2 na wschód od Warszawy wchodzi w decydującą fazę. Po udostępnieniu pod koniec grudnia 2025 roku 10-kilometrowego odcinka między węzłami Siedlce Południe i Siedlce Wschód, kierowcy mogą już korzystać z następnego fragmentu trasy. Tym razem chodzi o niemal 27 kilometrów drogi łączącej węzły Łukowisko i Biała Podlaska.

Nowy odcinek już przejezdny. Są jednak ograniczenia

Jak informuje GDDKiA - oddany do ruchu fragment zapewnia dostęp do autostrady poprzez dwa węzły: Łukowisko, gdzie krzyżuje się ona z obecną drogą krajową nr 19, oraz Białą Podlaską, zlokalizowaną przy drodze wojewódzkiej nr 811. To właśnie te punkty umożliwiają włączenie się do nowej trasy i dalszą jazdę w kierunku zachodnim lub lokalnych miejscowości.

Nie wszystkie relacje są jednak jeszcze dostępne. Na węźle Łukowisko nie ma obecnie możliwości zjazdu w stronę Warszawy. Ograniczenie to wynika z prowadzonych robót na sąsiednim odcinku autostrady, który nie został jeszcze ukończony. To rozwiązanie tymczasowe, które zniknie wraz z zakończeniem kolejnych prac.

A2 - Węzeł Łukowisko. GDDKiA

Ostatni etap przed ukończeniem. W oczekiwaniu na pozwolenie

Także znaczna część trasy pomiędzy węzłem Siedlce Wschód a rejonem Malinowca jest już praktycznie gotowa. Roboty budowlane zostały tam zakończone i obecnie inwestor oczekuje na formalne pozwolenie na użytkowanie. Ten fragment zostanie oddany do ruchu równocześnie z kolejnym, prowadzącym od Malinowca do węzła Łukowisko.

Na placu budowy trwają jeszcze prace wykończeniowe. Obejmują one między innymi montaż oznakowania, instalację barier ochronnych i ekranów akustycznych, a także ogrodzeń trasy i specjalnych zabezpieczeń dla zwierząt, w tym płazów. To standardowy etap poprzedzający otwarcie drogi dla kierowców.

65 kilometrów nowej trasy do końca czerwca 2026

Zgodnie z aktualnym harmonogramem, do końca czerwca 2026 roku kierowcy mają otrzymać do dyspozycji pełny, 65-kilometrowy odcinek autostrady A2 między Siedlcami a Białą Podlaską. Oznacza to znaczące skrócenie czasu przejazdu oraz poprawę komfortu podróży w tej części kraju.

Nowa trasa ułatwi nie tylko codzienne dojazdy mieszkańcom regionu, ale także zapewni lepsze połączenie z Warszawą i dalszymi częściami Polski. Co istotne, odcinek ten stanie się częścią szerszej sieci dróg szybkiego ruchu, łączącej kraj z europejskimi korytarzami transportowymi.

Wsparcie finansowe z Unii Europejskiej

Budowa czterech odcinków autostrady A2 między Siedlcami a Białą Podlaską to inwestycja o łącznej wartości blisko 3 miliardów złotych. Znaczną część tej kwoty, ponad 1,3 miliarda złotych, pokryto dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

