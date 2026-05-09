Jest zgoda na budową kolejnego fragmentu drogi S12. Będzie miał 22 km

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że nowy odcinek powstanie w nowym śladzie, w pobliżu obecnej drogi krajowej nr 12. Początek trasy zaplanowano w miejscowości Chojno Nowe Drugie. Następnie ekspresówka przetnie DK12 w rejonie Tytusina i ominie od południa miejscowość Stołpie. W tym miejscu przewidziano również budowę pary Miejsc Obsługi Podróżnych, czyli MOP Stołpie.

Nowa trasa połączy się z budowaną obecnie obwodnicą Chełma przed węzłem Chełm Zachód.

Droga ekspresowa S12 Dorohucza - Chełm. Powstanie most i 14 wiaduktów

W planach znajduje się budowa mostu, 14 wiaduktów oraz pięciu przejść dla zwierząt. Powstanie również nowy węzeł drogowy Siedliszcze na przecięciu z drogą wojewódzką nr 839 prowadzącą w stronę Rejowca Fabrycznego.

Za realizację inwestycji odpowiada firma Stecol Corporation. Wartość kontraktu przekracza 760 mln zł. To jeden z większych projektów drogowych realizowanych obecnie w województwie lubelskim.

Wydanie decyzji ZRID, czyli zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, oznacza rozpoczęcie kolejnego etapu przygotowań do budowy. Chodzi przede wszystkim o procedury związane z przejęciem nieruchomości pod nową drogę. Jak przekazała GDDKiA, postępowania odszkodowawcze dla właścicieli gruntów będzie prowadził wojewoda lubelski.

Droga ekspresowa S12 połączy Piaski z granicą w Dorohusku

Odcinek Dorohucza - Chełm jest częścią drogi ekspresowej S12 od obwodnicy Piask do przejścia granicznego z Ukrainą w Dorohusku. Cała trasa ma mieć około 75 km długości.

Inwestycję podzielono na cztery etapy. Najbardziej zaawansowane są obecnie prace przy budowie blisko 14-kilometrowej obwodnicy Chełma.

W ostatnich miesiącach wojewoda lubelski wydał wydał decyzje ZRID dla innych fragmentów S12. W lutym zgodę otrzymał prawie 10-kilometrowy fragment Piaski-Dorohucza. Miesiąc później wydano zezwolenie dla niespełna 23-kilometrowego odcinka Chełm-Dorohusk.

Problem ze składowiskiem odpadów wpłynął na plany S12

Z pierwotnych planów, po wykonaniu badań geologicznych, wyłączony został fragment o długości 5,7 km na połączeniu zakładanych wcześniej dwóch odcinków realizacyjnych Piaski - Dorohucza oraz Dorohucza - Chełm. W rejonie planowanego węzła Dorohucza, pod warstwą ziemi, odkryto odpady przemysłowe. GDDKiA podjęła decyzję o ominięciu składowiska, niestety wiąże się to ze zmianą przebiegu trasy między Pełczynem a miejscowością Chojno Nowe Drugie i opracowaniem nowego wariantu.

Prace dokumentacyjne dla tego problematycznego odcinka są w toku, GDDKiA chce do połowy roku złożyć wniosek o decyzję środowiskową. Tak czy inaczej ten krótki fragment powstanie kilka lat później niż planowano.

Budowa drogi S12 realizowana jest w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku z perspektywą do 2033 r. Po zakończeniu budowy kierowcy zyskają nowoczesne połączenie prowadzące od centralnej części Lubelszczyzny aż do granicy z Ukrainą.

