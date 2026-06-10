Jest umowa na kolejny odcinek autostrady A2. Kierowcy pojadą nim za 3 lata

W skrócie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zleciła budowę 9-kilometrowego odcinka autostrady A2 między Kijowcem a planowanym węzłem Dobryń w województwie lubelskim, z przewidywanym oddaniem do użytku w 2029 roku.

Projekt obejmuje realizację dwóch jezdni, rezerwy pod trzeci pas ruchu, węzła Dobryń, dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych oraz infrastruktury drogowej i środowiskowej, jak również elementy ważne dla ruchu lokalnego i pieszych.

W roku 2026 planowane jest podpisanie umowy na kolejny odcinek A2 między Białą Podlaską a Kijowcem, a już zrealizowane fragmenty pomiędzy Siedlcami a Białą Podlaską zostały oddane do użytku.

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To kolejny etap rozbudowy tej jednej z najważniejszych tras w kraju, która docelowo połączy granicę z Niemcami z terminalem samochodowym w Koroszczynie przy granicy z Białorusią. Obecnie trwa budowa kolejnych odcinków, dzięki którym A2 stopniowo zbliża się do wschodniej granicy.

Nowy odcinek autostrady A2. Powstanie węzeł Dobryń

Jak poinformowała rzeczniczka warszawskiego oddziału GDDKiA Małgorzata Tarnowska, nowy fragment będzie miał dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Projekt uwzględnia również rezerwę terenu pod budowę trzeciego pasa.

W ramach inwestycji powstanie nowy węzeł Dobryń, dwa Miejsca Obsługi Podróżnych oraz niezbędna infrastruktura towarzysząca. Zaplanowano również budowę obiektów inżynierskich, systemów odwodnienia, oświetlenia, urządzeń poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego i rozwiązań związanych z ochroną środowiska.

Przewidziano także elementy ważne dla mieszkańców okolicznych miejscowości. Powstaną ścieżki rowerowe, chodniki oraz drogi obsługujące ruch lokalny.

Kto i w jakim terminie wybuduje nowy fragment A2?

Inwestycja może już przejść do realizacji, ponieważ wojewoda wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, czyli formalne pozwolenie na budowę.

Za przygotowanie dokumentacji technicznej i wykonanie prac odpowiadać będzie konsorcjum firm Mirbud i Budpol. Liderem przedsięwzięcia jest Mirbud. Zadaniem wykonawców będzie nie tylko budowa trasy, ale również opracowanie projektu technicznego oraz projektu wykonawczego.

Etap projektowania potrwa 10 miesięcy, a kolejne 22 miesiące zajmą prace w terenie. Do czasu realizacji robót nie będą wliczane okresy zimowe (od 16 grudnia do 15 marca). Według obecnych założeń kierowcy skorzystają z nowego odcinka w 2029 roku.

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak podkreślił podczas briefingu towarzyszącego podpisaniu umowy, że budowa kolejnego odcinka autostrady to "inwestycja w spójność polskiej sieci drogowej, w gospodarkę, bezpieczeństwo, a także w wyrównywanie szans rozwojowych całego państwa".

To bardzo ważna umowa, ponieważ tak naprawdę jest to finał budowy podstawowej wersji A2 w Polsce

Autostrada A2 między Siedlcami a Białą Podlaską. Kolejne odcinki już gotowe

Budowa autostrady A2 między Siedlcami a Białą Podlaską została podzielona na cztery części. Część inwestycji jest już dostępna dla kierowców.

Budowa autostrady A2. Czarne fragmenty już istnieją, czerwone są w realizacji, a zielone - w przetargu GDDKiA

Pod koniec ubiegłego roku oddano do ruchu około 10-kilometrowy odcinek pomiędzy węzłami Siedlce Południe i Siedlce Wschód. Z kolei pod koniec kwietnia tego roku udostępniono kolejny fragment o długości blisko 27 kilometrów między węzłami Łukowisko i Biała Podlaska.

GDDKiA zapowiada, że jeszcze do końca czerwca do dyspozycji kierowców zostanie oddany fragment A2 Siedlce - Łukowisko.

Jeszcze jedna umowa na budowę A2 w 2026 roku

W planach na ten rok znajduje się również kolejna ważna decyzja. Drogowcy chcą podpisać umowę na zaprojektowanie i budowę ponad 16-kilometrowego odcinka A2 między Białą Podlaską a Kijowcem.

Po realizacji wszystkich zaplanowanych inwestycji autostrada A2 stworzy ciąg komunikacyjny prowadzący od zachodniej granicy Polski aż do terminala samochodowego w Koroszczynie przy granicy z Białorusią.

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