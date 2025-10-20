Jest pozwolenie na użytkowanie najpiękniejszej drogi w Polsce. Gdzie leży?
Już 23 października pierwsi kierowcy wjadą na drogę, która jeszcze przed oddaniem do użytku zyskała status najpiękniejszej drogi w Polsce. O jaką trasę chodzi i gdzie nowy fragment się znajduje?
Wojewoda Śląski Marek Wójcik wydał pozwolenie na użytkowanie brakującego fragmentu drogi S1, czyli obejścia Węgierskiej Górki. Ze względu na położenie w niezwykle malowniczym terenie trasa ta zyskała już miano najpiękniejszej w Polsce.
Obejście Węgierskiej Górki to jeden z brakujących dotąd odcinków drogi S1 o długości około 8,5 km, który połączy czynne fragmenty trasy S-1 Żywiec - Przybędza i Milówka - Szare. Zapewni płynny przejazd ekspresową trasą od Bielska-Białej do słowackiej granicy.
Dwa tunele i wysoka estakada na 8,5 km trasy
Nowy fragment trasy ma 8,5 km długości i biegnie przez teren górski, co wymagało zastosowania wyjątkowych rozwiązań konstrukcyjnych. W ramach inwestycji powstały m.in. dwa dwunawowe tunele o długości ok. 830 i 1000 metrów, pięć estakad oraz trzy mosty o łącznej długości ponad 2,3 km.
Najdłuższy z obiektów - estakada nad ulicą Zieloną w Węgierskiej Górce - mierzy 940 metrów i wznosi się miejscami na wysokość ponad 30 metrów.
To właśnie te elementy sprawiają, że nowa ekspresówka jest jednym z najtrudniejszych przedsięwzięć drogowych w Polsce, porównywalnym z realizacjami w Alpach czy Karpatach.
Oba tunele zostały wydrążone w masywie Baraniej Góry - jednym z najbardziej wymagających geologicznie miejsc w całym regionie. Każdy z nich wyposażono w systemy wentylacji, oświetlenia LED, monitoringu i sygnalizacji awaryjnej.
Z kolei estakady i mosty przerzucono nad lokalnymi dolinami i drogami, aby maksymalnie zminimalizować ingerencję w krajobraz.
W ostatnich dniach w tunelach odbyły się ćwiczenia służb ratunkowych.
Budowa obejścia Węgierskiej Górki kosztowała 1,5 mld zł
Budowa obejścia Węgierskiej Górki rozpoczęła się w 2020 roku, a jej koszt przekroczył 1,5 miliarda złotych. Wykonawcą projektu była firma Mirbud S.A., natomiast inwestorem - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Na placu budowy w szczytowym momencie pracowało ponad 700 osób i blisko 200 jednostek sprzętu ciężkiego.
Według GDDKiA, długość wszystkich obiektów inżynierskich stanowi niemal połowę całego odcinka, co czyni tę trasę rekordową w skali kraju. Nowa ekspresówka pozwoli ominąć centrum Węgierskiej Górki, przez które od lat przebiegała droga krajowa nr 1. Wąskie zakręty i sygnalizacje świetlne powodowały tam chroniczne korki, szczególnie w weekendy i sezonie turystycznym.
Nowy fragment jest ostatnim brakującym odcinkiem S1 na Śląsku
Po otwarciu obejścia przejazd z Żywca w kierunku granicy słowackiej skróci się nawet o kilkanaście minut, a ruch tranzytowy zostanie całkowicie wyprowadzony z zabudowy.
Dla mieszkańców okolicznych miejscowości oznacza to mniejszy hałas, czystsze powietrze i poprawę bezpieczeństwa. Dla kierowców - płynną, bezpieczną trasę o parametrach ekspresowych, z nawierzchnią o wysokim standardzie i nowoczesnym systemem zarządzania ruchem.
Droga, która zmieni południe Polski
Nowe obejście Węgierskiej Górki to nie tylko inwestycja lokalna, ale też strategiczny element polskiej sieci dróg ekspresowych. Dzięki niemu kierowcy jadący z Katowic, Bielska-Białej czy Żywca w kierunku Zwardonia i granicy ze Słowacją zyskają wygodne, szybkie i bezpieczne połączenie z południem Europy.