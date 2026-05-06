Największe opóźnienia dotyczą odcinków budowanych na południe od Rzeszowa. Chodzi m.in. o fragmenty Rzeszów Południe-Babica, Babica-Jawornik czy Domaradz-Iskrzynia.

Opóźnienia na S19. Tunel i metan zmieniły harmonogram budowy

Jednym z najbardziej problematycznych fragmentów jest odcinek Rzeszów Południe-Babica. Termin zakończenia inwestycji przesunięto z 2026 na 2028 rok. Jak tłumaczy GDDKiA, głównym powodem są nieprzewidziane warunki podczas budowy tunelu.

Wydłużenie terminu wynika z wykrycia metanu i konieczności dostosowania dokumentacji projektowej tunelu, placu budowy oraz maszyny TBM do pracy w warunkach metanowych

To jednak nie koniec problemów. Na południowym portalu tunelu znacznie rozszerzono teren badań archeologicznych. Początkowo stanowisko obejmowało kilkanaście arów, ale ostatecznie zwiększyło się do ponad siedmiu hektarów. W praktyce oznaczało to konieczność wstrzymania części prac.

GDDKiA zwraca też uwagę na tempo robót. Według drogowców wykonawca zbyt wolno prowadzi drążenie tunelu, co dodatkowo wpływa na harmonogram inwestycji.

S19 Rzeszów Południe - Babica (10,3 km) w pigułce:

Data podpisania umowy: 10 lipca 2020 r.

Zaawansowanie czasowe: 77 proc.

Zaawansowanie rzeczowe: 58 proc.

Termin zakończenia: 2028 r. (pierwotny termin: 2026 r.)

S19 Babica-Jawornik. Silny wiatr zatrzymał budowę estakady

Problemy pojawiły się również na odcinku Babica-Jawornik. Ten fragment miał zostać oddany jeszcze w tym roku, ale nowy termin przesunięto na 2027 rok.

Powodem są przede wszystkim trudne warunki gruntowe i niekorzystna pogoda. Szczególnie duże utrudnienia wystąpiły przy budowie najwyższej estakady na trasie.

Silny wiatr uniemożliwiał pracę ciężkich dźwigów, przez co wykonawca nie był w stanie prowadzić robót zgodnie z planem.

S19 Babica - Jawornik (11,6 km) w pigułce

Data podpisania umowy: 14 lutego 2022 r.

Zaawansowanie czasowe: 92 proc.

Zaawansowanie rzeczowe: 80 proc.

Termin zakończenia: 2027 r. (pierwotny termin: 2026 r.)

Jeszcze dłużej kierowcy poczekają na kolejne fragmenty trasy. Odcinki Jawornik-Lutcza oraz Lutcza-Domaradz są obecnie na etapie uzyskiwania decyzji ZRID, czyli zezwoleń na realizację inwestycji drogowej. Według obecnych planów zakończenie prac przewidziano odpowiednio na 2031 i 2030 rok.

S19 Jawornik - Lutcza (5,2 km) w pigułce

Data podpisania umowy: 13 listopada 2024 r.

Wniosek o pozwolenie na budowę (decyzję ZRID) został złożony w terminie, tj. 13 stycznia br. Brak opóźnień.

Termin zakończenia: 2031 r.

S19 Lutcza - Domaradz (6,3 km) w pigułce

Data podpisania umowy: 28 maja 2024 r.

Wniosek o pozwolenie na budowę (decyzję ZRID) został złożony z opóźnieniem, tj. 11 grudnia 2025 r.

Termin zakończenia: 2030 r.

Konflikt na budowie S19. Mostostal zrezygnował z budowy

Bardzo trudna sytuacja dotyczy również odcinka Domaradz-Iskrzynia. Ten fragment miał być gotowy jeszcze w tym roku, ale przyszłość inwestycji stoi pod znakiem zapytania.

Na początku kwietnia firma Mostostal poinformowała o odstąpieniu od kontraktu. GDDKiA nie uznaje jednak tej decyzji za skuteczną i wezwała wykonawcę do powrotu na plac budowy w ciągu 30 dni.

Jeżeli wykonawca nie przystąpi do prac, GDDKiA odstąpi od umowy z winy wykonawcy. Nowy przetarg planujemy ogłosić jeszcze w tym roku

Mostostal przedstawia jednak zupełnie inną wersję wydarzeń. Rzecznik spółki Paweł Kwiecień poinformował, że decyzja o odejściu z kontraktu jest ostateczna i wynika z problemów leżących po stronie inwestora.

Według firmy w trakcie prac pojawiły się nieprzewidziane warunki gruntowe oraz konieczność przeprojektowania części obiektów inżynieryjnych po decyzjach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Zmiany miały wymusić wydłużenie obiektów o ponad 700 metrów, a koszt dodatkowych prac oszacowano na około 550 mln zł.

S19 Domaradz - Krosno (12,5 km) w pigułce:

Data podpisania umowy: 7 listopada 2022 r.

Zaawansowanie czasowe: 96 proc.

Zaawansowanie rzeczowe: 13 proc.

Budowa drogi S19. Problemy także na odcinku Dukla-Barwinek

Kolejne opóźnienia mogą pojawić się również na odcinku Dukla-Barwinek. Początkowo zakładano, że budowa zakończy się w 2027 roku, ale harmonogram może się zmienić.

GDDKiA wskazuje, że problemem było czteromiesięczne opóźnienie w złożeniu wniosku o decyzję ZRID. Dodatkowo konieczne okazało się przeprojektowanie części obiektów zgodnie z wytycznymi Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

S19 Dukla - Barwinek (18,2 km) w pigułce:

Data podpisania umowy: 10 października 2022 r.

Zaawansowanie czasowe: 92 proc.

Zaawansowanie rzeczowe: 13 proc.

Termin zakończenia pierwotny: 2027 r.

Nie wszystkie informacje dotyczące S19 są jednak złe dla kierowców. Zgodnie z planem przebiega rozbudowa odcinka Sokołów Małopolski Północ - Jasionka. Drugi pas jezdni ma być oddawany etapami jeszcze w tym roku.

S19 Sokołów Małopolski Północ - Jasionka (rozbudowa, 13,8 km) w pigułce:

Data podpisania umowy: 21 listopada 2022 r.

Zaawansowanie czasowe: 91 proc.

Zaawansowanie rzeczowe: 69 proc.

Zakończenie prac planowane jest w tym roku, a inwestycja będzie oddawana do ruchu etapami.

GDDKiA tłumaczy opóźnienia. "To wyzwanie inżynieryjne"

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekonuje, że opóźnienia przy tak dużych inwestycjach są normalnym zjawiskiem. Szczególnie w regionie, gdzie występuje skomplikowana budowa geologiczna fliszu karpackiego.

- Budowa S19 na południe od Rzeszowa to wyzwanie inżynieryjne. Porównując to do autostrady A4, jej budowa również nie obyła się bez trudności, a dziś służy kierowcom. Czasowe przesunięcia nie przekreślają wartości projektów - podkreśliła rzeczniczka GDDKiA.

Droga S19 to część szlaku Via Carpatia

Droga S19 to część międzynarodowego szlaku Via Carpatia, który ma połączyć Europę Północną z Południową. W Polsce trasa będzie liczyć około 700 kilometrów i przebiegać przez pięć województw. Na Podkarpaciu kierowcy korzystają już z odcinków położonych na północ od Rzeszowa, ale na dokończenie całego szlaku trzeba będzie jeszcze poczekać.

