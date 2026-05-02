GDDKiA podała wyniki pomiaru ruchu w Polsce. Wyróżnia się jedno województwo

Michał Domański

Badania Generalnego Pomiaru Ruchu z 2025 roku pokazały, że ruch na polskich drogach wzrósł o 10 proc. w stosunku do pomiarów sprzed pięciu lat. Szczególnie duży wzrost zanotowano na autostradach i drogach ekspresowych, których długość znacznie się zwiększyła w ostatnich latach. Na tle całego kraju wyróżnia się jednak woj. podlaskie, gdzie natężenie ruchu spadło.

Ruchliwa dwupasmowa autostrada z samochodami w obu kierunkach, oddzielona pasem zieleni i torem w jezdni
Generalny Pomiar Ruch 2025 wykazał wzrost natężenia ruchu na polskich drogach o 10 proc.

W skrócie

  • Według Generalnego Pomiaru Ruchu 2025 w większości województw wzrosło natężenie ruchu, z wyjątkiem województwa podlaskiego, gdzie odnotowano spadek tego wskaźnika.
  • W Polsce średni dobowy ruch wzrósł o 10 proc., a największe natężenie dotyczyło autostrad oraz dróg ekspresowych, których długość zwiększyła się w latach 2020–2025.
  • Generalny Pomiar Ruchu dostarcza danych potrzebnych do planowania i rozwoju dróg, analiz ekonomicznych, środowiskowych oraz zarządzania ruchem i bezpieczeństwem.
Wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu 2025

Według wyników Generalnego Pomiaru Ruchu z 2025 roku, przeprowadzonego na zamiejskiej sieci dróg krajowych, w większości województw odnotowano wzrost natężenia ruchu, wyjątek stanowi województwo podlaskie, w którym ruch nieznacznie spadł - podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Również w województwie podlaskim drogi były najmniej obciążone ruchem, gdyż średni dobowy ruch roczny wyniósł tam 7865 poj./dobę, podczas gdy dla całego kraju było to 14 880 poj./dobę. Z kolei największy ruch zanotowano w województwie śląskim, gdzie wyniósł on 25 145 poj./dobę.

Głównym czynnikiem, który wpłynął na spadek natężenia ruchu w województwie podlaskim, była zmiana przebiegu drogi międzynarodowej E-67. W poprzednim pomiarze (lata 2020/21) droga E-67 obejmowała odcinki drogi ekspresowej S8 oraz drogi krajowej nr 8, które znajdowały się w całości w województwie podlaskim.

W Generalnym Pomiarze Ruchu 2025 trasa E-67 została poprowadzona nową drogą ekspresową S61, która przebiega przez dwa województwa: podlaskie oraz warmińsko-mazurskie. Zmiana ta spowodowała przesunięcie części ruchu pojazdów pomiędzy regionami. Skutkiem tego był spadek średniego dobowego ruchu w województwie podlaskim o 7 proc., przy jednoczesnym wzroście tego wskaźnika w województwie warmińsko-mazurskim o 11 proc.

Ruch na polskich drogach zwiększył się o 10 proc.

Jak poinformowała GDDKiA w wynikach Generalnego Pomiaru Ruchu, średni dobowy ruch wzrósł o 10 proc. w porównaniu do poprzedniego badania, przy czym natężenie to koncentruje się głównie na autostradach i drogach ekspresowych. Poprzedni Generalny Pomiar Ruchu został wykonany częściowo w 2020 roku i częściowo w 2021 roku ze względu na pandemię COVID-19.

W przypadku dróg krajowych stanowiących element sieci połączeń międzynarodowych ruch wzrósł o 19 proc. osiągając wielkość 30 248 poj./dobę, podczas gdy pięć lat temu było to 25 489 poj./dobę.

Według GDDKiA, najbardziej obciążone ruchem były autostrady oraz drogi ekspresowe. Ruch na autostradach był ponad 2,5-krotnie większy od zanotowanego na całej sieci dróg krajowych i wyniósł 38 518 poj./dobę, a na drogach ekspresowych prawie dwukrotnie większy, osiągając 27 083 poj./dobę.

W okresie pomiędzy generalnymi pomiarami, czyli pomiędzy 2020 a 2025 rokiem, długość autostrad wzrosła z 1712 do 1886 km, a dróg ekspresowych z 2567 do 3444 km. To właśnie na tych trasach odbywa się większość ruchu, a na drogach krajowych o niższych parametrach obserwujemy jego spadki.

Jak wykonuje się Generalny Pomiar Ruchu?

Pomiary natężenia ruchu drogowego prowadzone są w Polsce od blisko stu lat. Pierwsze zorganizowane badania ruchu na najważniejszych drogach państwowych wykonano w 1926 roku. GPR stanowi podstawowe źródło informacji o ruchu drogowym na sieci dróg krajowych w Polsce. Dane uzyskane z pomiaru wykorzystywane są między innymi w procesach planowania i rozwoju infrastruktury drogowej, analizach ekonomicznych oraz środowiskowych, zarządzaniu ruchem drogowym, a także w analizach dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego.

