W skrócie Jeszcze w kwietniu zostanie otwarty odcinek autostrady A2 od Łukowiska do Białej Podlaskiej o długości blisko 30 km.

Do końca czerwca kierowcy będą mogli przejechać pełnym, 65-kilometrowym odcinkiem autostrady A2 od Siedlec do Białej Podlaskiej.

Łączny koszt budowy czterech fragmentów tej trasy wynosi blisko 3 miliardy złotych, z czego ponad 1,3 miliarda złotych stanowi dofinansowanie unijne.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Sieć autostrad i dróg szybkiego ruchu w Polsce stale się rozwija i co rusz otwierane są kolejne fragmenty. Tym razem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała informację o nadchodzącym oddaniu do użytku dwóch odcinków autostrady A2 na wschodzie kraju. Obecnie trwają ostatnie odbiory oraz procedury administracyjne związane z dopuszczeniem drogi do użytkowania. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego prowadzi postępowanie, które ma umożliwić oficjalne otwarcie odcinka dla kierowców.

Ostatnie prace przed otwarciem fragmentu autostrady A2 na wschodzie Polski

Na części trasy między Łukowiskiem a Sworami prowadzone są jeszcze końcowe roboty wykończeniowe, które obejmują m.in. montaż ogrodzeń, instalację zabezpieczeń dla zwierząt czy nasadzenia zieleni. Z kolei odcinek od Swor do Białej Podlaskiej jest już gotowy i czeka jedynie na uruchomienie ruchu.

Kierowcy będą mogli wjechać i zjechać na nowy odcinek autostrady A2 poprzez węzły Łukowisko (skrzyżowanie z obecną DK19) i Biała Podlaska (na przecięciu z drogą wojewódzką nr 811)

Do wakacji pełne połączenie o długości 65 km. Kierowcy pojadą od Siedlec do Białej Podlaskiej

To jednak nie koniec dobrych informacji. Drogowcy zapowiadają, że do końca czerwca zostanie oddany także brakujący fragment między węzłem Siedlce Wschód a Łukowiskiem, dzięki czemu jeszcze przed wakacjami kierowcy będą mogli przejechać autostradą cały odcinek liczący około 65 kilometrów - od Siedlec aż do Białej Podlaskiej.

To istotna zmiana dla mieszkańców regionu oraz kierowców podróżujących na wschód kraju. Nowa trasa zdecydowanie poprawi płynność ruchu i odciąży dotychczas wykorzystywane drogi krajowe.

Dwa pasy ruchu w każdą stronę. Trzeci pas A2 w rezerwie

Autostrada A2 na tym odcinku została zaprojektowana jako droga dwujezdniowa z dwoma pasami ruchu w każdą stronę. Istotne jest również to, że przewidziano rezerwę pod budowę trzeciego pasa w przyszłości. Docelowo trasa ma umożliwić sprawny dojazd do terminala samochodowego w Koroszczynie, który znajduje się przy granicy z Białorusią.

W ramach inwestycji powstają nie tylko same jezdnie, ale także infrastruktura towarzysząca. Mowa o obiektach inżynierskich, drogach do obsługi ruchu lokalnego, systemach odwodnienia, oświetleniu oraz rozwiązaniach poprawiających bezpieczeństwo. Powstaną również nowe chodniki i ścieżki rowerowe.

Blisko 3 mld zł za 65 km autostrady. Duże wsparcie z UE

Budowa całego odcinka A2 między Siedlcami a Białą Podlaską to zdecydowanie jedna z większych inwestycji drogowych w tej części kraju. Łączny koszt realizacji czterech fragmentów o długości ponad 65 km wynosi blisko 3 mld złotych. Znaczną część tej kwoty stanowią środki unijne - dofinansowanie przekroczyło 1,3 mld złotych.

