W skrócie Planowane jest tymczasowe otwarcie odcinka S1 między Bieruniem a węzłem Oświęcim w drugiej połowie marca, po uzyskaniu pozytywnej opinii bezpieczeństwa.

Na nowych fragmentach S1 oraz zachodniej części obwodnicy Bierunia ruch będzie możliwy w obu kierunkach, a ograniczenie tonażowe do 3,5 tony zostanie zniesione.

Oddanie całego odcinka Mysłowice Kosztowy – Oświęcim przewidziane jest najpóźniej na połowę 2027 roku, po zakończeniu wszystkich prac budowlanych.

GDDKiA poinformowała, że dzięki sprzyjającej pogodzie, wykonawcom udało się zakończyć prace kluczowe dla uruchomienia ruchu na wyczekiwanym odcinku drogi ekspresowej S1, łączącym Bieruń z węzłem Oświęcim. Tym samym drogowcy planują umożliwić tymczasowy przejazd powstającym odcinkiem już w drugiej połowie marca br.

Przed dopuszczeniem kierowców do nowego odcinka konieczna jest jeszcze kontrola Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego i uzyskanie pozytywnej opinii bezpieczeństwa. Udostępnienie drogi nastąpi na zasadzie tymczasowej organizacji ruchu, co oznacza, że nie wszystkie prace będą jeszcze zakończone.

Tymczasowe otwarcie drogi S1 i przebieg dalszych prac

Tymczasowe udostępnienie obejmie 2,9 km odcinka S1 między węzłem Oświęcim a Bieruniem oraz 2,7 km zachodniej części obwodnicy Bierunia w ciągu DK44. Dla kierowców oznacza to możliwość korzystania z nowej trasy, mimo że część robót będzie kontynuowana. Ruch na fragmencie obwodnicy Oświęcimia między rondem w Jedlinie a rondem w Pławach, który dotąd był jednokierunkowy, również zostanie przywrócony dla pojazdów osobowych w obu kierunkach.

Na odcinku przed mostem na rzece Gostyni do węzła Oświęcim prace będą nadal prowadzone, ale ruch zostanie skierowany jezdnią w kierunku Bielska-Białej. Natomiast 1,9 km fragmentu w stronę Bierunia zostanie oddany w pełnym przekroju. Roboty trwają również na wschodniej części obwodnicy Bierunia, w kierunku ul. Jagiełły. Dzięki tym zmianom zniesione zostanie obowiązujące obecnie ograniczenie tonażowe do 3,5 tony na S1 między Bielskiem-Białą a DK44 w Bieruniu.

Postępy budowy i perspektywy na przyszłosć

Budowa głównego odcinka S1 Mysłowice - Bielsko-Biała rozpoczęła się w październiku 2022 r. Obecnie w ruchu pozostają już wcześniejsze fragmenty od Dankowic do Bielska-Białej oraz od Brzeszcz do Dankowic. Otwarty w sierpniu 2025 r. odcinek Oświęcim - Brzeszcze wraz z częścią obwodnicy Oświęcimia umożliwił stworzenie spójnego połączenia z istniejącą S1 w stronę Słowacji.

Niestety dla pozostałych odcinków na trasie Mysłowice Kosztowy - Oświęcim decyzje administracyjne i trudne warunki pogodowe opóźniły prace. Oddanie do ruchu całości tego fragmentu planowane jest najpóźniej w połowie 2027 r.

Po zakończeniu wszystkich prac trasa S1 w województwach śląskim i małopolskim połączy węzeł przy autostradzie A1 w pobliżu lotniska Katowice-Pyrzowice z granicą słowacką w Zwardoniu. Droga będzie pełnić funkcję głównej arterii w VI korytarzu Transeuropejskiej Sieci Transportowej, łącząc kraje basenu Morza Bałtyckiego z Europą Południową.

