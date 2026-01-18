W skrócie Od 23:00 w niedzielę 18 stycznia do 5:00 rano w poniedziałek 19 stycznia na Zakopiance w Libertowie zamknięty zostanie prawy pas w kierunku Krakowa, ruch będzie odbywał się lewym pasem.

Utrudnienia są związane z pracami przy układaniu nowych światłowodów i połączeniem ich z siecią telekomunikacyjną, a kolejny etap prac zaplanowano na noc z 24 na 25 stycznia.

Przebudowa Zakopianki w Libertowie obejmuje budowę tunelu pod DK7, rozbudowę dróg lokalnych, powstanie trzech kładek i planowane jest jej zakończenie w połowie 2027 roku.

Zamknięty pas na Zakopiance w Libertowie

Jak wyjaśnił Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, utrudnienia potrwają od godz. 23 w niedzielę do 5 rano w poniedziałek. Zamknięty w tym czasie będzie prawy pas ruchu na DK7 w Libertowie w kierunku Krakowa, a dokładnie droga lokalna biegnąca wzdłuż Zakopianki, która w czasie budowy nowego układu drogowego w tej miejscowości jest wykorzystywana jako prawy pas DK7. Ruch będzie odbywał się jednym, lewym pasem. Dojazd dla mieszkańców będzie możliwy od ul. Przylesie.

- Jest to niezbędne, żeby ułożyć nowe światłowody i połączyć je z istniejącą siecią telekomunikacyjną - wyjaśnił przedstawiciel GDDKiA. Drugą część prac drogowcy przeprowadzą w przyszłym tygodniu w nocy z soboty na niedzielę 24/25 stycznia, również od godz. 23 do 5.

Kiedy zakończy się przebudowa Zakopianki w Libertowie koło Krakowa?

Rozbudowa układu drogowego w Libertowie polega na likwidacji dotychczasowego skrzyżowanie Zakopianki z ul. Góra Libertowska i ul. Świetlistą. Zostanie ono zastąpione tunelem pod DK7 o długości 52 m, który pozwoli na przejazd między wschodnią a zachodnią częścią Libertowa. Wzdłuż trasy poprawiona i uzupełniona będzie sieć dróg lokalnych, co pozwoli kierowcom na korzystanie z tunelu i wjazd na DK7 w kierunku Krakowa i Myślenic. Sąsiadujące z inwestycją drogi gminne i powiatowe zostaną połączone z jezdniami dodatkowymi równoległymi do Zakopianki.

Zbudowane zostaną też trzy kładki - w okolicy likwidowanego skrzyżowania, na Górze Libertowskiej oraz na granicy Libertowa i Gaju. Zastąpią one dotychczasowe przejścia dla pieszych. Koszt inwestycji to prawie 150 mln zł, a planowany termin jej zakończenia to połowa 2027 roku.

