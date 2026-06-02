W skrócie GDDKiA zakończyła kolejny etap przygotowań do rozbudowy autostrady A4 na Dolnym Śląsku, dotyczący odcinka między Krzywą a Legnicą.

Autostrada na tym fragmencie po przebudowie będzie mieć trzy pasy ruchu i pełnowymiarowy pas awaryjny w każdym kierunku.

Inwestycja przewiduje nowe miejsca obsługi podróżnych w rejonie Jadwisina i jest częścią programu budowy dróg krajowych do 2030 roku.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o uzyskaniu decyzji środowiskowej dla rozbudowy odcinka autostrady A4 pomiędzy węzłami Krzywa i Legnica. To ważny krok, który ma zwiększyć przepustowość i poprawić bezpieczeństwo na jednej z najbardziej obciążonych tras w kraju.

Dwa etapy przygotowań do rozbudowy

Prace przygotowawcze dla 35-kilometrowego fragmentu autostrady A4 między Krzyżową a Legnicą zostały podzielone na dwa odcinki. Wnioski o wydanie decyzji środowiskowych dla obu części inwestycji trafiły do odpowiednich instytucji w październiku 2023 roku.

Pierwszy fragment obejmuje 14-kilometrowy odcinek pomiędzy Krzyżową a Krzywą. W jego przypadku decyzję środowiskową wydano w styczniu tego roku. Teraz taki sam dokument uzyskał również drugi, liczący 21 kilometrów odcinek prowadzący od Krzywej do Legnicy. Oznacza to zamknięcie kolejnego ważnego etapu formalnego przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.

Trzy pasy ruchu i pełnowymiarowy pas awaryjny

Obecnie autostrada A4 na tym fragmencie posiada po dwa pasy ruchu w każdym kierunku i nie dysponuje pasem awaryjnym. Po przebudowie kierowcy będą korzystać z trzech pasów ruchu oraz pełnowymiarowego pasa awaryjnego na każdej jezdni. Taki układ ma poprawić płynność przejazdu i zwiększyć bezpieczeństwo podróżujących.

Rozbudowa zostanie przeprowadzona etapowo. W pierwszej kolejności powstanie nowa jezdnia budowana naprzemiennie po północnej i południowej stronie obecnej autostrady. Takie rozwiązanie ma pozwolić na lepsze dopasowanie inwestycji do istniejącej zabudowy, uwarunkowań terenowych oraz postulatów zgłaszanych przez mieszkańców okolicznych miejscowości.

Nowe obiekty i miejsca obsługi podróżnych

Po wybudowaniu nowej jezdni drogowcy zajmą się przebudową węzłów oraz budową nowych obiektów inżynierskich. Dopiero po zakończeniu tych prac ruch zostanie przeniesiony na nową infrastrukturę. Następnie rozpocznie się rozbiórka dotychczasowej nawierzchni, w miejscu której powstanie druga, nowoczesna jezdnia.

W ramach inwestycji przewidziano również budowę dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych w rejonie miejscowości Jadwisin. Dzięki temu kierowcy zyskają dodatkową infrastrukturę umożliwiającą bezpieczny odpoczynek podczas podróży.

Ważna trasa dla ruchu krajowego i międzynarodowego

Modernizacja odcinka między Krzyżową a Legnicą ma znaczenie nie tylko dla ruchu regionalnego. To fragment jednej z głównych tras prowadzących z centralnej i południowej Polski w kierunku Niemiec. Dodatkowo na węźle Legnica Południe autostrada A4 łączy się z drogą ekspresową S3, która zapewnia połączenie zarówno z granicą polsko-czeską, jak i z północną częścią kraju, w tym ze Szczecinem.

GDDKiA zakłada realizację inwestycji w formule "Projektuj i buduj". Zgodnie z obecnym harmonogramem prace mają zostać przeprowadzone w latach 2027-2031. Rozbudowa jest częścią Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku z perspektywą realizacji do 2033 roku. Po zakończeniu inwestycji kierowcy otrzymają trasę dostosowaną do współczesnych wymagań ruchu i standardów bezpieczeństwa.

"Wydarzenia": Prawo jazdy na czas określony. Rewolucyjne zmiany dotkną wszystkich kierowców Polsat News