Spis treści: Jaki przebieg będzie miała droga S52? Co dzieje się z drogą S52? Kiedy będzie nowy wykonawca badań na S52? Jak będzie wyglądała droga S52 z Choczni do Kalwarii Zebrzydowskiej? Droga S52 połączy Kraków z Cieszynem

Jaki przebieg będzie miała droga S52?

Droga S52, zwana Beskidzką Drogą Integracyjną, połączy Bielsko-Białą, biegnąc przez Kęty, Andrychów, Wadowice i Kalwarię Zebrzydowską, z leżącym przy Zakopiance (droga krajowa nr 7) Głogoczowem. Licząca 61 km trasa będzie poprowadzona w nowym śladzie (w przekroju dwujezdniowym) w pobliżu miejscowości leżących wzdłuż obecnej drogi krajowej nr 52.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podkreślała swego czasu, że średni dobowy ruch pojazdów na nowej drodze S52 może wynosić, w zależności od odcinka, nawet 20 tys. pojazdów.

Co dzieje się z drogą S52?

Część odcinków wciąż jednak czeka na przeprowadzenie prac, które w przyszłości pozwolą na rozpoczęcie budowy. W 2025 roku GDDKiA przeprowadziła przetargi na wykonanie badań geologicznych i projektów budowlanych na cztery odcinki: od Bielska Białej do Bulowic, z Bulowic do Choczni, z Choczni do węzła Kalwaria Zebrzydowska Wschód i stamtąd do Głogoczowa. Niestety tylko w przypadku pierwszego fragmentu udało się podpisać umowę z wykonawcą, a badania geologiczne są już prowadzone. Jeśli chodzi o pozostałe trzy, pojawiły się pewne komplikacje.

Wpłynęły bowiem odwołania od decyzji przetargowych. Kacper Michna, przedstawiciel krakowskiego oddziału GDDKiA, poinformował Polską Agencję Prasową, że przy odcinkach z Bulowic do Choczni i z Kalwarii Zebrzydowskiej do Głogoczowa, Krajowa Izba Odwoławcza uznała argumenty GDDKiA. W związku z tym planuje się, że w pierwszej połowie listopada dojdzie podpisania umów na oba fragmenty.

Kiedy będzie nowy wykonawca badań na S52?

Jeśli jednak chodzi o przetarg na wykonanie badań geologicznych i projektu dla trasy z Choczni do Kalwarii Zebrzydowskiej, odwołanie zostało uwzględnione. W związku z tym drogowcy muszą przeprowadzić przetarg ponownie. Wybór nowego wykonawcy planowany jest na połowę listopada.

Warto w tym miejscu dodać, że nie jest to pierwszy raz, kiedy GDDKiA musi ponownie dokonać wyboru w kwestii tego odcinka. O umowę na badania tego fragmentu ubiegało się 13 firm. W kwietniu 2025 r. wybrano wykonawcę po raz pierwszy. Konkurenci odwołali się jednak od tej decyzji. W związku z tym w lipcu tego roku ponownie wyłoniono firmę, która ma zrealizować zadanie. Ten wybór również spotkał się z odwołaniem.

Michna podkreślił, że procedura odwoławcza dotycząca decyzji w postępowaniach przetargowych doprowadzi do opóźnienia rozpoczęcia badań o cztery - pięć miesięcy. Zaznaczył ponadto, że drogowcy wciąż mają nadzieję na złożenie wniosków o decyzję ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) dla wszystkich czterech odcinków S52 w 2027 roku.

Jak będzie wyglądała droga S52 z Choczni do Kalwarii Zebrzydowskiej?

W przyszłości gotowy fragment Beskidzkiej Drogi Integracyjnej prowadzi z Choczni do Kalwarii Zebrzydowskiej liczyć będzie ok. 20 km. W jego ciągu zostanie stworzonych pięć węzłów: Chocznia, Wadowice, Jaroszowice, Kalwaria Północ i Kalwaria Wschód. Między dwoma ostatnimi węzłami zbudowany zostanie także MOP. Ten 20-kilometrowy odcinek będzie miał kluczowe znaczenie dla osób przejeżdżających przez Wadowice. Droga pozwoli bowiem ominąć to miasto od południa i wyprowadzić z niego ruch tranzytowy.

Droga S52 połączy Kraków z Cieszynem

Docelowo drogą S52 będzie można przejechać niemal od Krakowa (z wykorzystaniem krótkiego odcinka Zakopianki) aż do Cieszyna. Obecnie funkcjonuje tylko kilka fragmentów tej drogi: pierwszy od Cieszyna do Bielska-Białej, a drugi od węzła Balice I (na połączeniu z autostradą A4) do węzła Modlniczka. W grudniu 2024 roku ten fragment został przedłużony - do ruchu oddano Północą Obwodnicę Krakowa, która formalnie również jest drogą S52.

