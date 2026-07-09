Droga ekspresowa S74 pod Kielcami coraz bliżej otwarcia

W skrócie Budowa odcinka drogi ekspresowej S74 między Mniowem a Kielcami jest zaawansowana w 65 proc., a termin zakończenia inwestycji planowany jest na połowę 2027 roku.

Inwestycja o długości 16,4 km obejmuje budowę dwóch węzłów drogowych, 15 obiektów inżynieryjnych oraz liczne rozwiązania chroniące środowisko, w tym przejścia dla zwierząt.

Projekt realizowany przez Grupę Mirbud w systemie projektuj i buduj kosztuje 537,7 mln zł i przebiega przez gminy Mniów, Miedziana Góra oraz Strawczyn.

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Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podsumowała postęp robót na budowie 16,4-kilometrowego odcinka S74 prowadzącego od Mniowa do Kielc. To jedna z ważniejszych inwestycji drogowych realizowanych obecnie w województwie świętokrzyskim. Oprócz nowej dwujezdniowej trasy powstają także dwa węzły drogowe, liczne obiekty inżynieryjne oraz infrastruktura towarzysząca.

Coraz bliżej końca robót drogowych na S74

Zaawansowanie całej inwestycji przekroczyło już 65 proc. W tym roku na budowie rozpoczął się kolejny etap związany z wykonywaniem nawierzchni bitumicznych. Na połowie przyszłej trasy ułożono podbudowę asfaltową, natomiast na około 30 proc. odcinka wykonano już warstwę wiążącą, czyli przedostatnią warstwę konstrukcji jezdni.

Postępują również pozostałe roboty drogowe. Ich ogólne zaawansowanie przekracza 60 proc. Nasypy są gotowe w ponad 80 proc., a prace ziemne związane z wykopami zbliżają się do zakończenia - wykonano je już w 95 proc. Jeszcze przed końcem roku wykonawca planuje rozpoczęcie układania warstwy ścieralnej, która będzie finalnym elementem nawierzchni drogi ekspresowej.

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Mosty i wiadukty nabierają kształtu

Równolegle prowadzone są roboty przy wszystkich obiektach mostowych. Ich stopień realizacji osiągnął około 70 proc. Z wyjątkiem jednego wiaduktu, wszystkie konstrukcje mają już wykonane ustroje nośne, co oznacza przejście do kolejnych etapów prac wykończeniowych.

Najbardziej zaawansowane roboty prowadzone są na wiadukcie w obrębie węzła Mniów, gdzie wykonano już 78 proc. zaplanowanych prac. Łącznie ponad 70-procentowy poziom realizacji osiągnęło dziesięć obiektów inżynieryjnych. W ramach inwestycji powstanie 15 takich konstrukcji, w tym 10 wiaduktów i pięć mostów.

Nie tylko nowa droga. Węzły drogowe, MOP-y i przejścia dla zwięrząt

Budowa S74 obejmuje znacznie więcej niż samą trasę ekspresową. Kierowcy będą mogli korzystać z dwóch nowych węzłów drogowych. Węzeł Mniów połączy ekspresówkę z obecną drogą krajową nr 74, natomiast węzeł Bugaj zapewni połączenie z drogą wojewódzką nr 748.

Projekt uwzględnia również rozwiązania ograniczające wpływ drogi na środowisko. Wśród obiektów mostowych znajdą się przejścia dla dużych zwierząt, zarówno zintegrowane z mostami, jak i wykonane jako samodzielne konstrukcje. W pobliżu Lasu Węgrzynowskiego powstanie dodatkowo górne przejście dla zwierząt w formie tzw. zielonego mostu. Inwestycja obejmuje także budowę 70 przepustów, z których część będzie służyć migracji małych i średnich zwierząt. Zaplanowano również około 7,5 km ekranów akustycznych, blisko 26 km dróg dojazdowych oraz Miejsce Obsługi Podróżnych w rejonie miejscowości Przełom.

Trasa przez trzy gminy. Zakończenie w połowie 2027 roku

Nowy odcinek S74 będzie miał długość 16,4 km i przebiegnie przez gminy Mniów, Miedziana Góra oraz Strawczyn. Na krótkim, około 400-metrowym fragmencie w okolicy miejscowości Przełom wykorzystany zostanie obecny przebieg drogi krajowej nr 74. Dalej trasa odbije na południowy zachód i poprowadzi nowym śladem w kierunku węzła Kielce Zachód.

Połączenie z drogą ekspresową S7 zostało częściowo przygotowane już wcześniej. W trakcie budowy obwodnicy Kielc wykonano jedną z łącznic przyszłego węzła, która zostanie wykorzystana po oddaniu odcinka S74. Inwestycja realizowana jest w systemie "Projektuj i buduj" w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych. Za wykonanie odpowiada Grupa Mirbud, a wartość podpisanego kontraktu wynosi 537,7 mln zł. Zgodnie z obecnym harmonogramem wszystkie prace mają zakończyć się w połowie 2027 roku.

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