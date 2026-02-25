W skrócie Topniejący śnieg spowodował zalanie odcinka drogi ekspresowej S6 w województwie zachodniopomorskim.

Odcinek pomiędzy węzłami Karwice i Sławno Zachód został zamknięty, a kierowcy skierowani na objazdy utknęli w korkach.

W regionie utrzymują się podtopienia, a służby apelują o ostrożność i śledzenie komunikatów.

Zalana S6 między Karwicami a Sławnem. Ekspresówka zamknięta

Problemy pojawiły się na odcinku pomiędzy węzłami Karwice i Sławno Zachód. Trasa została zamknięta w poniedziałek wieczorem po tym, jak na jezdni zaczęła gromadzić się woda z roztopów.

Jak informuje szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zastoiska objęły oba kierunki ruchu w stronę Szczecina i Gdańska. W niektórych miejscach zalane zostały całe pasy jezdni. Decyzją służb odcinek został całkowicie zamknięty. Od wtorku na miejscu pracują strażacy, którzy przy pomocy pomp o dużej wydajności wypompowują wodę z nawierzchni.

Zamknięta S6 i objazdy. Korki utrudniają przejazd

Wyłączenie ekspresówki z ruchu wymusiło skierowanie pojazdów na dawny przebieg drogi krajowej nr 6. Trasa ta nie jest przystosowana do obsługi tak dużego natężenia ruchu, jakie zwykle przejmuje droga ekspresowa. W efekcie na objazdach szybko pojawiły się zatory. Przejazd przez najbardziej obciążone odcinki znacząco się wydłużył, szczególnie w godzinach największego ruchu. Utrudnienia są szczególnie odczuwalne dla transportu ciężkiego oraz osób dojeżdżających do pracy.

Służby drogowe apelują o omijanie zamkniętego fragmentu S6 i wybieranie tras alternatywnych. W praktyce jednak w tej części regionu brakuje dróg o porównywalnej przepustowości, co utrudnia rozładowanie ruchu.

Roztopy w Polsce. Pogoda nadal sprzyja podtopieniom

Paraliż na S6 jest jednym z efektów gwałtownego ocieplenia. Podtopienia odnotowano m.in. w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim.

Synoptycy zapowiadają, że dodatnie temperatury utrzymają się jeszcze przez kilka dni. W najbliższych dniach temperatury w wielu regionach kraju przekroczy 10 stopni, a lokalnie dochodzić może nawet do 17 stopni Celsjusza. Choć nie ma zagrożenia wylewami dużych rzek, lokalne podtopienia pozostają realnym problemem.

GDDKiA przypomina, że w rejonach objazdów i zatorów kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność. Zwiększony ruch, zmienna organizacja oraz obecność służb technicznych podnoszą ryzyko kolizji. Zaleca się regularne sprawdzanie komunikatów drogowych oraz korzystanie z nawigacji uwzględniającej aktualne utrudnienia. Warto również planować trasę z wyprzedzeniem i w miarę możliwości unikać godzin największego natężenia ruchu.

