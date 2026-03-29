Coraz więcej kierowców na własnej skórze może się przekonać, że nie tylko fotoradary czy policyjne patrole mogą sprawić, że szybsza jazda zakończy się mandatem. Służby mają do dyspozycji również inne narzędzia, które umożliwiają wyłapywanie kierowców jeżdżących znacznie szybciej, niż pozwalają na to ograniczenia.

Czym jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa?

Jednym z takich rozwiązań jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - internetowe narzędzie, które ma ułatwić kontakt obywateli ze służbami. Za jego pośrednictwem każdy może zgłosić sytuację, którą uznaje za potencjalnie niebezpieczną. To najprostszy sposób by zgłosić służbo miejsce, w którym dochodzi do przekraczania prędkości. Ale nie tylko. Użytkownicy mogą z jego pomocą wskazać również miejsca zdarzeń z udziałem dzikich zwierząt, przypadki nieprawidłowego parkowania, a nawet wypalanie traw, niszczenie zieleni, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych czy błędy w organizacji ruchu.

Każde zgłoszenie trafia do weryfikacji. Jeśli się potwierdzi, policja podejmuje działania adekwatne do sytuacji. Jednocześnie funkcjonariusze podkreślają, że mapa nie służy do zgłaszania zdarzeń wymagających natychmiastowej reakcji - w takich przypadkach właściwą drogą pozostaje bezpośredni kontakt telefoniczny ze służbami.

Legniccy policjanci podliczyli zgłoszenia z września

Niedawno policjanci sprawdzili czego najczęściej dotyczyły zgłoszenia umieszczane w serwisie przez mieszkańców powiatu legnickiego w lutym tego roku. Podliczono liczbę zgłoszeń oraz zweryfikowano je pod kątem tych najczęściej występujących.

W ciągu jednego miesiąca mieszkańcy powiatu legnickiego zgłosili za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa 207 przypadków potencjalnych zagrożeń. Najliczniejszą kategorią było przekraczanie prędkości - takich zgłoszeń odnotowano aż 111. Użytkownicy często wskazywali również na nieprawidłowe parkowanie (47 przypadków), złej organizacji ruchu (12) czy spożywanie alkoholu w miejscach. Do zgłoszeń trafiały także problemy z infrastrukturą drogową oraz akty wandalizmu. Jak informuje policja, weryfikacja potwierdziła 103 zgłoszenia.

Policjanci niezmiennie zachęcają do korzystania z serwisu. Dzięki prowadzonej w ten sposób wymianie informacji między mieszkańcami i funkcjonariuszami możliwe jest poprawienie bezpieczeństwa w swoim miejscu zamieszkania. We wskazanych miejscach częściej pojawiają się patrole, a np. wobec kierowców przekraczających prędkość wyciągane są konsekwencje - z utratą prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/h włącznie.

"Wydarzenia": Kierowcy masowo ignorują mandaty. Nowe przepisy mają to zmienić Polsat News