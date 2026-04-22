W skrócie Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia wystosowała apel do GDDKiA o rozszerzenie analiz dotyczących rozbudowy autostrady A4 na Śląsku.

Samorządy wyrażają obawy dotyczące przetargu umożliwiającego likwidację węzłów autostradowych i ograniczenia roli gmin do opiniowania rozwiązań.

W analizach GZM proponowane są alternatywne warianty przebiegu A4 oraz domknięcie Północnej Obwodnicy Metropolii, a także przykrycie śródmiejskiego odcinka autostrady.

Uchwała w tej sprawie została przyjęta podczas wtorkowej sesji zgromadzenia GZM. Dokument jest odpowiedzią na plany Ministerstwa Infrastruktury, które zakładają modernizację autostrady w jej obecnym przebiegu. Metropolia podkreśla, że skala inwestycji oraz jej długofalowe skutki wymagają bardziej szczegółowego podejścia niż dotychczas.

Autostradą A4 jeździ nawet 100 tys. aut dziennie

Zdaniem przedstawicieli GZM, szczególna sytuacja przestrzenna Metropolii sprawia, że standardowe podejście do rozbudowy dróg może być niewystarczające. Obszar ten jest silnie zurbanizowany i gęsto zaludniony, a autostrada A4 przebiega przez jego kluczowe części.

Autostrada A4 na Śląsku obsługuje zarówno tranzyt, jak i intensywny ruch lokalny oraz metropolitalny. W efekcie na wielu odcinkach natężenie ruchu przekracza 100 tys. pojazdów na dobę.

Węzły na śląskim odcinku A4 do likwidacji?

Samorządy zwracają uwagę na zakres przetargu ogłoszonego przez katowicki oddział GDDKiA. W ich ocenie dopuszcza on likwidację części węzłów autostradowych, przy jednoczesnym ograniczeniu roli gmin do opiniowania wybranych rozwiązań. To budzi niepokój samorządowców.

Plany zagospodarowania przestrzennego uwzględniają istniejącą infrastrukturę, w tym węzły A4. Ich ewentualne zamknięcie mogłoby wpłynąć na rozwój poszczególnych gmin oraz dostępność komunikacyjną całych obszarów.

Alternatywne warianty i propozycje rozwiązań

GZM postuluje rozszerzenie analiz o dodatkowe warianty przebiegu autostrady, zanim zapadnie decyzja o wyborze konkretnego rozwiązania. Metropolia chce, aby w opracowaniach uwzględniono multimodalny model ruchu, a także planowane zmiany w transporcie publicznym, w tym rozwój kolei.

W ramach własnych prac GZM przeanalizowała trzy scenariusze:

rozbudowę A4 w obecnym śladzie,

budowę równoległej trasy A4 bis na południe od istniejącej

budowę Północnej Obwodnicy Metropolii.

Według prognoz wariant A4 bis mógłby przejąć około 30-40 proc. ruchu z obecnej autostrady.

Autostrada A4 w Katowicach zostanie zadaszona?

Metropolia wskazuje również na zasadność domknięcia zachodniego fragmentu Północnej Obwodnicy GZM, łączącej węzły Pyrzowice i Kleszczów. Taka trasa poprawiłaby obsługę komunikacyjną północno-zachodnich gmin oraz zmniejszyła obciążenie węzła Piekary Śląskie.

W analizach uwzględniono także postulat Katowic dotyczący przykrycia śródmiejskiego odcinka A4. Tego typu rozwiązanie miałoby ograniczyć negatywny wpływ autostrady na otoczenie i poprawić warunki życia mieszkańców.

