W skrócie Autostrada A8 między Stuttgartem a Monachium zostanie całkowicie zamknięta od 31 października do 3 listopada.

Wprowadzono oficjalne objazdy, ale można spodziewać się dużych korków zwłaszcza w weekend Wszystkich Świętych.

Utrudnienia dotkną zarówno kierowców lokalnych, tranzytowych, jak i podróżujących z Polski.

Zamknięcie autostrady A8 między Stuttgartem a Monachium

Jak informuje niemiecki automobilklub ADAC, autostrada A8 zostanie zamknięta w kierunku Monachium na odcinku Albaufstieg pomiędzy Muhlhausen a Merklingen. Prace rozpoczną się w piątek 31 października o godz. 21:00, a zakończą w poniedziałek 3 listopada o godz. 5:00.

Remont obejmie około dziewięciokilometrowy fragment trasy. W tym czasie drogowcy wymienią nawierzchnię, przeprowadzą prace konserwacyjne na mostach i zmodernizują bariery ochronne. Celem jest przygotowanie kluczowego odcinka autostrady do sezonu zimowego.

Ruch w kierunku Stuttgartu pozostanie otwarty, jednak zarządca drogi Autobahn GmbH apeluje, by kierowcy nie próbowali omijać blokady lokalnymi drogami. Zamiast tego powinni korzystać z oficjalnych objazdów.

Objazdy dla kierowców i planowane trasy alternatywne

W związku z zamknięciem nitki w kierunku Monachium wyznaczono kilka tras objazdowych:

Dla ruchu tranzytowego - objazd poprowadzono z węzła Weinsberg przez autostrady A6 i A7, z możliwością ponownego włączenia się w A8 w okolicach Ulm lub kontynuowania jazdy A7 w stronę Fussen.

Dla ruchu regionalnego - kierowcy powinni zjechać na węźle Wendlingen i poruszać się drogami B313 i B10 aż do węzła Ulm-West.

Dla ruchu lokalnego - ruch zostanie przekierowany z węzła Muhlhausen drogami B466 i B10 (U29) w stronę Ulm lub drogą L1230 w kierunku Merklingen.

Mimo przygotowanych objazdów w rejonie Stuttgartu i Ulm mogą pojawić się znaczne korki. Służby drogowe apelują o wcześniejsze planowanie podróży i unikanie godzin szczytu, szczególnie w sobotę i niedzielę.

Utrudnienia w okresie Wszystkich Świętych i ferii jesiennych

Zamknięcie autostrady A8 zaplanowano w jednym z najbardziej newralgicznych momentów roku. Prace przypadają na długi weekend związany z dniem Wszystkich Świętych oraz ferie jesienne w niektórych landach. W tym okresie natężenie ruchu na niemieckich autostradach rośnie nawet o kilkadziesiąt proc.

Eksperci ADAC ostrzegają, że korki mogą sięgać nawet kilkunastu kilometrów, szczególnie w sobotę 1 listopada, gdy wielu kierowców będzie wracać z odwiedzin rodzinnych lub ruszać w kierunku Alp. Utrudnienia mogą dotyczyć również polskich kierowców podróżujących tranzytem przez Niemcy w stronę Austrii lub Włoch.

