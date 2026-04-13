W skrócie Budowa odcinka S1 Mysłowice - Bieruń osiągnęła blisko 50% zaawansowania i jej zakończenie przesunięto na III kwartał 2027 roku.

Opóźnienie wynika z długotrwałych procedur administracyjnych oraz zgłoszonych roszczeń wykonawcy związanych z warunkami pogodowymi i powodzią z września 2024 roku.

Oddano już do ruchu wybrane fragmenty trasy, m.in. odcinki z Oświęcimia do Brzeszcz, do Dankowic oraz 2,9 km od Bierunia do węzła Oświęcim i 2,7 km obwodnicy Bierunia.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Budowa S1 - zaawansowanie prac i zakres inwestycji

Jak poinformował katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, budowa około 10-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S1 między Mysłowicami a Bieruniem jest zaawansowana w blisko 50 proc. To ostatni brakujący fragment tej trasy w województwie śląskim.

Inwestycja obejmuje budowę drogi ekspresowej o dwóch jezdniach, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, z rezerwą pod trzeci pas w przyszłości. Powstaną węzły Kosztowy II i Lędziny, dwa miejsca obsługi podróżnych oraz 12 obiektów inżynierskich, w tym wiadukty i mosty.

Umowę na realizację podpisano w lipcu 2022 roku. Jej wartość wynosi blisko 490 mln zł. Proces projektowy i administracyjny zakończył się w lutym 2025 roku wydaniem decyzji ZRID, co umożliwiło rozpoczęcie robót w terenie.

Budowa S1 - opóźnienie i nowy termin oddania

Zgodnie z aktualnym harmonogramem odcinek Mysłowice - Bieruń ma zostać oddany do ruchu w III kwartale 2027 roku. Pierwotnie planowano zakończenie inwestycji pod koniec 2026 roku.

Opóźnienie wynika głównie z długotrwałych procedur administracyjnych. Wykonawca zgłosił również roszczenia terminowe związane z warunkami pogodowymi oraz skutkami powodzi z września 2024 roku.

Pierwotnie zakładano, że roboty budowlane potrwają około 16 miesięcy od przekazania placu budowy. Harmonogram został jednak wydłużony o kilkanaście miesięcy.

Budowa S1 - kluczowy odcinek na południu Polski

Odcinek Mysłowice - Bieruń domknie wytyczony nowym śladem, około 40-kilometrowy fragment trasy S1 między Mysłowicami a Bielskiem-Białą. To ostatnia luka na tej trasie w województwie śląskim.

Droga S1 ma kluczowe znaczenie dla ruchu tranzytowego i regionalnego. Jest częścią VI korytarza Transeuropejskiej Sieci Transportowej, który łączy kraje nadbałtyckie z południem Europy.

Docelowo trasa połączy autostradę A1 w rejonie Pyrzowic z granicą ze Słowacją w Zwardoniu. Dalej ruch przejmie słowacka autostrada D3 w kierunku Żyliny.

Budowa S1 - co już oddano do ruchu?

Część inwestycji jest już dostępna dla kierowców. W sierpniu 2025 roku oddano do użytku około 10 km trasy między węzłami Oświęcim i Brzeszcze wraz z ponad 4-kilometrową obwodnicą Oświęcimia w ciągu drogi krajowej nr 44.

W grudniu uruchomiono odcinek do Dankowic, co umożliwiło połączenie z istniejącą trasą S1 w kierunku Bielska-Białej i dalej do granicy ze Słowacją.

23 marca tego roku udostępniono kierowcom 2,9 km trasy od Bierunia do węzła Oświęcim oraz 2,7 km zachodniej obwodnicy Bierunia. Na części tego odcinka ruch odbywa się w układzie tymczasowym, z wykorzystaniem fragmentów jednej jezdni.

