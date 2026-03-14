Spis treści: Jak przebiegać będzie 12 km drogi S17 koło Zamościa? Jak będzie wyglądać droga S17 koło Zamościa? Budowa drogi ekspresowej S17 Piaski - Hrebenne

Najniższą ofertę złożyła firma Kobylarnia (361,7 mln zł), a najwyżej zadanie zostało wycenione przez firmę Polaqua (614,7 mln zł). Wśród trzynastu oferentów znalazły się również m.in. firmy Strabag i Budimex.

Kolejnym etapem będzie analiza i ocena złożonych ofert, której dokona GDDKiA. Kryterium oceny stanowić będą cena (60 proc.), przedłużenie okresu gwarancji na obiekty mostowe (20 proc.) oraz na ekrany akustyczne (20 proc.).

Na tej podstawie zostanie wyłoniona najkorzystniejsza ofertę. Jeśli od wyboru nie wpłyną odwołania, dokumentacja przetargowa zostanie przekazana do standardowej kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po jej zakończeniu będzie można podpisać umowę z wybranym wykonawcą.

Jak przebiegać będzie 12 km drogi S17 koło Zamościa?

12-kilometrowy odcinek rozpocznie się za planowanym węzłem Zamość Sitaniec, który powstanie w ramach budowy poprzedzającego fragmentu S17, prowadzącego z Izbicy.

Na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 843, w okolicach miejscowości Łapiguz, wybudowanie zostanie węzeł Zamość Północ. Następnie droga przetnie istniejącą linię kolejową między Szopinkiem a miejscowością Reforma. Odcinek kończyć będzie się w okolicach Jarosławca i połączy się z budowanym węzłem Zamość Wschód.

Jak będzie wyglądać droga S17 koło Zamościa?

Nowa trasa będzie miała dwie jezdnie, po dwa pasy ruchu w obu kierunkach. Powstaną obiekty inżynierskie (mosty i wiadukty), drogi do obsługi ruchu lokalnego, oświetlenie, przejścia dla zwierząt oraz odwodnienie drogi. Droga zostanie wyposażona w urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Budowa drogi ekspresowej S17 Piaski - Hrebenne

Budowa drogi ekspresowej między węzłem Piaski Wschód a granicą z Ukrainą w Hrebennem jest podzielona na dziewięć odcinków, o łącznej długości 115 km. Na sześciu z nich zostały już podpisane umowy z wykonawcami, a zaawansowanie prac jest różne, co wynika z terminu podpisania umów czy uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Trwają prace na odcinkach Zamość Wschód - Zamość Południe oraz Tomaszów Lubelski Południe - Hrebenne o łącznej długości prawie 30 km, a na odcinku Zamość Południe - Tomaszów Lubelski (18 km) wykonawca przejmuje plac budowy.

Ponadto procedowane są wnioski o wydanie decyzji ZRID dla odcinków Piaski Wschód - Łopiennik (16,3 km), Krasnystaw - Izbica (18,8 km) i Izbica - Zamość Sitaniec (9,9 km). Trwa także przetarg na fragment S17 Łopiennik - Krasnystaw (9 km).

Ostatnią częścią S17 będzie ok. 2-kilometrowy odcinek trasy w okolicy Hrebennego prowadzący do planowanego terminala na granicy z Ukrainą. Obecnie GDDKiA opracowuje dokumentację projektową dla tego odcinka drogi.

Planowana jest także budowa pary Miejsc Obsługi Podróżnych na funkcjonującej już obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego. Obecnie proces jest na etapie uzyskiwania decyzji ZRID.