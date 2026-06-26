W skrócie Autostrada A2 została otwarta na całej trasie łączącej Warszawę z Białą Podlaską, umożliwiając przejazd między miastami w około godzinę.

Oddano do użytku fragmenty dwóch nowych odcinków autostrady między Siedlcami a Białą Podlaską oraz rozwinięto infrastrukturę węzłów i MOP-ów na trasie.

Budowa autostrady A2 nadal trwa i planowane są kolejne odcinki prowadzące w kierunku granicy z Białorusią.

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Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o udostępnieniu kierowcom kolejnych odcinków autostrady A2. Dzięki temu można już przejechać całą trasę od Warszawy do Białej Podlaskiej. W uroczystości otwarcia uczestniczył m.in. minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Przejazd samochodem osobowym od węzła Biała Podlaska do przedmieść Warszawy powinien zająć niewiele ponad godzinę. Tymczasem pokonanie tej trasy dawną drogą krajową nr 2 trwało nawet trzykrotnie dłużej.

Liczącą blisko 630 km trasę z Białej Podlaskiej do zachodniej granicy Polski w Świecku od dziś można pokonać w czasie ok. 5 godz.

W otwarciu nowego fragmentu A2 wziął udział minister infrastruktury Dariusz Klimczak Paweł Supernak PAP

Nowe odcinki autostrady A2 oddane do ruchu

W piątek do ruchu oddano fragmenty dwóch odcinków realizacyjnych: Siedlce Południe - Malinowiec i Malinowiec - Łukowisko. Pierwszy z nich o długości 18,7 km i wartości blisko 589 mln zł realizowała firma Strabag. W grudniu 2025 r. udostęniono początkowe 8 km tego odcinka do węzła Siedlce Wschód, a teraz jego pozostałą część.

Drugi odcinek o długości 20 km i wartości 389 mln zł budował Intercor. Przed weekendem majowym oddano do ruchu 2 km w obrębie węzła Łukowisko oraz dwa kolejne odcinki, Łukowisko - Swory i Swory - Biała Podlaska (łącznie 27 km).

Autostradą A2 można już przejechać z Warszawy do Białej Podlaskiej GDDKiA

Nowa trasa ma dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. GDDKiA pozostawiła również rezerwę pod budowę trzeciego pasa.

Autostrada A2 łączy się z budowaną drogą S19

Na węźle Łukowisko autostrada A2 krzyżuje się z budowaną drogą ekspresową S19. Kierowcy zjeżdżając z autostrady na tym węźle, wjadą na tymczasowe połączenie z droga krajową nr 19.

W ramach budowy autostrady A2 powstał już blisko 2-kilometrowy odcinek ekspresówki, natomiast w budowie jest odcinek tej trasy od granicy woj. lubelskiego i mazowieckiego do węzła Łukowisko i dalej na południe do końca obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego. Jego realizacja zakończy się w przyszłym roku i wtedy węzeł Łukowisko będzie funkcjonował w docelowym układzie.

Na północ od niego kierowcy zjadą tymczasowym łącznikiem na drogę nr 19. Trwa już przetarg na przedłużenie S19 w kierunku północnym i połączenie z odcinkami budowanymi w woj. podlaskim.

Now fragment autostrady A2 Paweł Supernak PAP

To jeszcze nie koniec budowy autostrady A2

Choć kierowcy mogą już dojechać autostradą z Warszawy do Białej Podlaskiej, to budowa A2 wcale nie dobiegła końca. Docelowo autostrada ma bowiem sięgnąć samej granicy z Białorusią.

Od dziś autostrada tymczasowo kończy się na węźle Biała Podlaska. 10 czerwca br. podpisano umowę na realizację kolejnego jej odcinka, od okolic Kijowca do Dobrynia, a wkróce ma zostać rozstrzygnięty przetarg na fragment od Białej Podlaskiej do Kijowca.

Te dwa odcinki, o łącznej długości ponad 25 km, pozwolą za trzy lata dojechać do Terminala Samochodowego w Koroszczynie. Na nim odprawią się samochody ciężarowe i do granicy z Białorusią dojadą drogą celną. Pojazdy osobowe będą korzystać z przejścia w Terespolu.

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Jak powstawała autostrada A2 na wschód od Warszawy

Jako pierwsza powstała obwodnica Mińska Mazowieckiego. Blisko 21-kilometrową trasę oddano do ruchu w 2012 r. W 2021 r. ta trasa została połączona z Warszawą.

Oddanie do ruchu ostatniej części drogi ekspresowej S2 z tunelem pod Ursynowem spięło zachodnią i wschodnią część A2. W 2024 r. autostradowe połączenie ze stolicą Polski zyskały Siedlce, a dziś Biała Podlaska.

Łącznie powstąło blisko 140 km autostrady A2 od węzła Lubelska (na skrzyżowaniu z S17) do węzła Biała Podlaska (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 811).

Do dyspozycji kierowców i podróżnych są już trzy pary MOP-ów: Ostrów Kania Północ i Południe, Moczydła i Jędrzejów oraz Kolonia Sitnik Północ i Południe. MOP-y Ługi Wielkie Północ i Południe są w budowie, a do użytku mają zostać oddane już w lipcu.

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