Autostrada A1 zyska trzeci pas ruchu. Gdzie powstanie i kiedy będzie gotowy?

Spis treści: Trzeci pas na A1 ma przygotować trasę na większy ruch Nie tylko trzeci pas. Zmieni się także infrastruktura przy autostradzie A1 Prognozy dla A1. Ruch ma się niemal podwoić Kiedy zakończy się rozbudowa A1?

GDDKiA zakończyła uzgodnienia i odbiory dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy autostrady A1 na odcinku od węzła Toruń Południe do węzła Włocławek Północ. Kolejnym krokiem było złożenie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, która jest niezbędna do realizacji inwestycji.

Za przygotowanie dokumentacji odpowiada biuro projektowe Voessing Polska, wybrane w przetargu w 2023 roku. Wartość kontraktu wynosi blisko 3 mln zł.

Trzeci pas na A1 ma przygotować trasę na większy ruch

Rozbudowa obejmie około 35-kilometrowy odcinek autostrady pomiędzy Toruniem a Włocławkiem. Głównym elementem inwestycji będzie dobudowa trzeciego pasa ruchu.

Przyczyną planowanych zmian są prognozy wskazujące na znaczący wzrost natężenia ruchu. Duży wpływ ma mieć ukończenie drogi ekspresowej S10 między Szczecinem a Warszawą. Na odcinku od Torunia do Włocławka obie trasy będą prowadzone wspólnym śladem, co przełoży się na większą liczbę pojazdów korzystających z autostrady.

Według GDDKiA dodatkowy pas ma zwiększyć przepustowość trasy i poprawić bezpieczeństwo kierowców.

Nie tylko trzeci pas. Zmieni się także infrastruktura przy autostradzie A1

Zakres inwestycji nie ogranicza się do poszerzenia jezdni. Przewidziano również rozbudowę Miejsc Obsługi Podróżnych Otłoczyn i Kałęczynek. Powstaną nowe parkingi dla samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów, a także stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

Na MOP-ach pojawią się nowe budynki sanitarne oraz elementy małej architektury, w tym stoły, ławki, zadaszenia i place zabaw.

Projekt obejmuje również budowę ponad 9 km ekranów akustycznych oraz przebudowę istniejących zabezpieczeń przeciwhałasowych. Zaplanowano modernizację systemu odwodnienia, wymianę barier ochronnych i przebudowę oświetlenia z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji fotowoltaicznych.

Jedną z bardziej zauważalnych zmian będzie likwidacja Stacji Poboru Opłat na węźle Ciechocinek. Przy okazji przebudowana zostanie także infrastruktura drogowa i obiekty inżynierskie, aby sprostały przyszłemu natężeniu ruchu oraz aktualnym wymaganiom bezpieczeństwa.

Prognozy dla A1. Ruch ma się niemal podwoić

Z analiz przygotowanych na potrzeby budowy odcinka S10 wynika, że w 2050 roku natężenie ruchu na odcinku Toruń - Włocławek może osiągnąć od 64,3 do 67,2 tys. pojazdów na dobę.

Już dziś ruch na tej trasie systematycznie rośnie. Dane z Generalnego Pomiaru Ruchu 2025 pokazują, że między Toruniem a Ciechocinkiem przejeżdża średnio niemal 32 tys. pojazdów dziennie, natomiast między Ciechocinkiem a Włocławkiem Północ około 32,6 tys. To wzrost odpowiednio o 4,4 tys. i 2,9 tys. pojazdów na dobę w porównaniu z pomiarem z lat 2020-2021.

Kiedy zakończy się rozbudowa A1?

GDDKiA zakłada, że decyzja środowiskowa zostanie wydana w ciągu około roku. Jeśli kolejne etapy przebiegną zgodnie z planem, kierowcy skorzystają z rozbudowanej autostrady w latach 2031-2032.

Autostrada A1 ma około 560 km długości i łączy Rusocin koło Gdańska z granicą z Czechami. To jedna z najważniejszych tras w Polsce, będąca częścią międzynarodowych korytarzy transportowych. Łączy się z autostradami A2 i A4 oraz drogami ekspresowymi S1, S5, S7 i S8, odgrywając kluczową rolę w krajowym i międzynarodowym transporcie.

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