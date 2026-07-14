Autostrada A1 zyska trzeci pas ruchu. Gdzie powstanie i kiedy będzie gotowy?
Autostrada A1 jest o krok bliżej rozbudowy na odcinku między Toruniem a Włocławkiem. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad złożyła już wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Plan zakłada nie tylko budowę trzeciego pasa ruchu, ale także modernizację MOP-ów, likwidację stacji poboru opłat w Ciechocinku oraz szereg zmian, które mają zwiększyć bezpieczeństwo i przepustowość tej jednej z najważniejszych tras w Polsce.
Spis treści:
- Trzeci pas na A1 ma przygotować trasę na większy ruch
- Nie tylko trzeci pas. Zmieni się także infrastruktura przy autostradzie A1
- Prognozy dla A1. Ruch ma się niemal podwoić
- Kiedy zakończy się rozbudowa A1?
GDDKiA zakończyła uzgodnienia i odbiory dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy autostrady A1 na odcinku od węzła Toruń Południe do węzła Włocławek Północ. Kolejnym krokiem było złożenie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, która jest niezbędna do realizacji inwestycji.
Za przygotowanie dokumentacji odpowiada biuro projektowe Voessing Polska, wybrane w przetargu w 2023 roku. Wartość kontraktu wynosi blisko 3 mln zł.
Trzeci pas na A1 ma przygotować trasę na większy ruch
Rozbudowa obejmie około 35-kilometrowy odcinek autostrady pomiędzy Toruniem a Włocławkiem. Głównym elementem inwestycji będzie dobudowa trzeciego pasa ruchu.
Przyczyną planowanych zmian są prognozy wskazujące na znaczący wzrost natężenia ruchu. Duży wpływ ma mieć ukończenie drogi ekspresowej S10 między Szczecinem a Warszawą. Na odcinku od Torunia do Włocławka obie trasy będą prowadzone wspólnym śladem, co przełoży się na większą liczbę pojazdów korzystających z autostrady.
Według GDDKiA dodatkowy pas ma zwiększyć przepustowość trasy i poprawić bezpieczeństwo kierowców.
Nie tylko trzeci pas. Zmieni się także infrastruktura przy autostradzie A1
Zakres inwestycji nie ogranicza się do poszerzenia jezdni. Przewidziano również rozbudowę Miejsc Obsługi Podróżnych Otłoczyn i Kałęczynek. Powstaną nowe parkingi dla samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów, a także stacje ładowania pojazdów elektrycznych.
Na MOP-ach pojawią się nowe budynki sanitarne oraz elementy małej architektury, w tym stoły, ławki, zadaszenia i place zabaw.
Projekt obejmuje również budowę ponad 9 km ekranów akustycznych oraz przebudowę istniejących zabezpieczeń przeciwhałasowych. Zaplanowano modernizację systemu odwodnienia, wymianę barier ochronnych i przebudowę oświetlenia z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji fotowoltaicznych.
Jedną z bardziej zauważalnych zmian będzie likwidacja Stacji Poboru Opłat na węźle Ciechocinek. Przy okazji przebudowana zostanie także infrastruktura drogowa i obiekty inżynierskie, aby sprostały przyszłemu natężeniu ruchu oraz aktualnym wymaganiom bezpieczeństwa.
Prognozy dla A1. Ruch ma się niemal podwoić
Z analiz przygotowanych na potrzeby budowy odcinka S10 wynika, że w 2050 roku natężenie ruchu na odcinku Toruń - Włocławek może osiągnąć od 64,3 do 67,2 tys. pojazdów na dobę.
Już dziś ruch na tej trasie systematycznie rośnie. Dane z Generalnego Pomiaru Ruchu 2025 pokazują, że między Toruniem a Ciechocinkiem przejeżdża średnio niemal 32 tys. pojazdów dziennie, natomiast między Ciechocinkiem a Włocławkiem Północ około 32,6 tys. To wzrost odpowiednio o 4,4 tys. i 2,9 tys. pojazdów na dobę w porównaniu z pomiarem z lat 2020-2021.
Kiedy zakończy się rozbudowa A1?
GDDKiA zakłada, że decyzja środowiskowa zostanie wydana w ciągu około roku. Jeśli kolejne etapy przebiegną zgodnie z planem, kierowcy skorzystają z rozbudowanej autostrady w latach 2031-2032.
Autostrada A1 ma około 560 km długości i łączy Rusocin koło Gdańska z granicą z Czechami. To jedna z najważniejszych tras w Polsce, będąca częścią międzynarodowych korytarzy transportowych. Łączy się z autostradami A2 i A4 oraz drogami ekspresowymi S1, S5, S7 i S8, odgrywając kluczową rolę w krajowym i międzynarodowym transporcie.