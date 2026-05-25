W skrócie Trwa modernizacja Tunelu Katowickiego i Kopuły nad Rondem, w ramach której unowocześniane są systemy bezpieczeństwa oraz infrastruktura techniczna, a wartość przedsięwzięć to około 2,5 mln zł.

Pierwszy etap prac obejmuje wymianę i modernizację systemów ostrzegania, łączności alarmowej, systemów kontroli jakości powietrza oraz instalację nowego oświetlenia LED.

Dodatkowe inwestycje dotyczą remontu trzech wentylatorów strumieniowych i montażu nowych agregatów chłodniczych w Kopule nad Rondem, a wykonawcy mają 150 dni na realizację tych zadań.

Jak poinformował Urząd Miasta Katowice - właśnie rozpoczęła się modernizacja Tunelu Katowickiego oraz powiązanej z nim infrastruktury. Zakres prac obejmuje systemy funkcjonujące nieprzerwanie od 2006 roku, czyli od momentu oddania tunelu do użytku. Po niemal dwóch dekadach eksploatacji część urządzeń wymaga odnowienia lub wymiany, aby zapewnić sprawne działanie systemów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz komfort ruchu.

Władzie Katowic zaznaczają, że przez tunel każdego dnia przejeżdża blisko 90 tys. pojazdów. Modernizacja dotyczy zarówno instalacji technicznych samego tunelu, jak i urządzeń wspierających funkcjonowanie całego kompleksu, w tym "Kopuły nad Rondem", gdzie mieszczą się m.in. centrum utrzymania tunelu, przestrzenie użytkowe oraz galeria. W sumie zaplanowane i realizowane prace opiewają na około 2,5 mln zł.

Na pierwszy plan modernizacja kluczowych systemów

W pierwszym postępowaniu przetargowym, którego oferty otwarto 8 maja, Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach przeznaczył 1,4 mln zł na unowocześnienie najważniejszych systemów tunelu. Złożono jedną ofertę o wartości 1,37 mln zł, przedstawioną przez Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki Carboautomatyka. Obecnie trwa jej ocena formalna i merytoryczna.

Planowane prace obejmują modernizację dźwiękowego systemu ostrzegania, który odpowiada za przekazywanie komunikatów alarmowych w sytuacjach zagrożenia. Przebudowane zostaną również systemy łączności alarmowej i technicznej, w tym interkomy SOS, telefony techniczne oraz systemy radiowe.

Istotnym elementem inwestycji jest także rozbudowa systemu kontroli jakości powietrza, który monitoruje m.in. stężenie tlenku węgla, dwutlenku azotu oraz przejrzystość powietrza w tunelu. Modernizacji poddane zostanie również oświetlenie - zostanie ono wymienione na energooszczędne oprawy LED, wyposażone w nowy system sterowania i wizualizacji. Dodatkowo przewidziano kompleksowe czyszczenie ścian i chodników tunelu z użyciem specjalistycznych środków chemicznych.

"Kopuła nad Rondem", wentylacja i urządzenia strumieniowe

Kolejny zakres prac obejmuje systemy wentylacyjne. MZUiM rozstrzygnął przetarg na remont trzech z 28 wentylatorów strumieniowych, które odpowiadają za wymianę powietrza oraz usuwanie zanieczyszczeń z tunelu. Wartość zadania wynosi blisko 208 tys. zł. Jedyną ofertę ponownie złożyła firma Carboautomatyka. Umowę podpisano 8 kwietnia, a wykonawca ma 150 dni na realizację prac.

Osobne postępowanie dotyczy samej "Kopuły nad Rondem", gdzie zaplanowano montaż nowych agregatów chłodniczych. System ten odpowiada za wentylację i chłodzenie całego obiektu, w którym znajdują się m.in. centrum zarządzania tunelem oraz przestrzenie użytkowe.

Przetarg rozstrzygnięto 7 maja, a najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum, którego liderem jest Elektroserwis Wachowiak. Wartość inwestycji wynosi 862 tys. zł. Umowę podpisano 11 maja, a wykonawca ma 150 dni na zakończenie prac.

