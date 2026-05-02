W skrócie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przeznaczyła w 2025 roku ponad 82,5 mln zł na sprzątanie dróg po kierowcach.

Zaśmiecanie dróg przez kierowców obejmuje zarówno drobne odpady, jak i wielkogabarytowe śmieci, co stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa i infrastruktury.

GDDKiA apeluje do użytkowników dróg o zmianę nawyków i korzystanie z koszy na śmieci na parkingach oraz zabieranie odpadów ze sobą.

Śmieci na drogach krajowych to realne zagrożenie dla bezpieczeństwa

GDDKiA przypomina, że jej obowiązki nie kończą się na budowie i remontach dróg. Instytucja odpowiada także za całe otoczenie tras, w tym chodniki, mosty, tunele oraz elementy poprawiające bezpieczeństwo. Jednym z ważnych zadań jest również dbanie o porządek.

Problem śmieci przy drogach ma jednak znacznie szerszy wymiar niż tylko estetyka. Odpady pozostawiane przez kierowców mogą stanowić poważne zagrożenie dla ruchu drogowego. Na poboczach i jezdniach często pojawiają się butelki, puszki czy elementy uszkodzonych pojazdów. Nawet niewielkie przedmioty mogą doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji, szczególnie przy wyższych prędkościach.

Skala problemu jest znacznie większa, niż mogłoby się wydawać. Oprócz typowych śmieci wyrzucanych w trakcie podróży, takich jak opakowania po jedzeniu czy napojach, przy drogach pojawiają się także odpady wielkogabarytowe. GDDKiA zwraca uwagę na porzucone fragmenty gruzu, stare meble, a nawet wraki samochodów.

W skrajnych przypadkach dochodzi do tworzenia dzikich wysypisk w pasie drogowym. Takie miejsca nie tylko szpecą krajobraz, ale również mogą wpływać na funkcjonowanie infrastruktury. Zalegające odpady potrafią blokować systemy odwodnienia, co z kolei zwiększa ryzyko podtopień i uszkodzeń nawierzchni.

Koszty sprzątania dróg rosną. Miliony złotych z publicznych pieniędzy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zarządza siecią około 17,8 tys. kilometrów dróg krajowych. Jeśli doliczyć drogi serwisowe, długość ta przekracza 22 tys. kilometrów. Utrzymanie porządku na tak rozległej sieci wymaga ogromnych nakładów finansowych.

W niektórych województwach roczne koszty sprzątania przekroczyły już 10 mln zł. Łącznie w 2025 roku wydatki na ten cel sięgnęły ponad 82,5 mln zł. To pokazuje, jak dużym problemem jest zaśmiecanie dróg i ich otoczenia.

GDDKiA apeluje do kierowców. Wystarczy zmienić nawyki

Według GDDKiA ograniczenie kosztów utrzymania czystości w dużej mierze zależy od samych użytkowników dróg. Wystarczy podstawowa zmiana nawyków, by znacząco zmniejszyć skalę problemu.

Na Miejscach Obsługi Podróżnych i parkingach dostępne są kosze na śmieci, z których można korzystać w trakcie podróży. Alternatywą jest zabranie odpadów ze sobą i wyrzucenie ich w odpowiednim miejscu po zakończeniu trasy.

Jak podkreśla GDDKiA, dbałość o czystość przy drogach to nie tylko kwestia estetyki. To również realny wpływ na bezpieczeństwo oraz sposób gospodarowania publicznymi pieniędzmi. Każda pozostawiona na drodze butelka czy puszka to potencjalne zagrożenie dla innych kierowców i dodatkowy koszt dla budżetu.

Toyota GR Cup na Torze Poznań. Amatorskie ściganie od środka INTERIA.PL