W skrócie W pierwszy weekend ferii zimowych tunelem na zakopiance pod Luboniem Małym przejechało ponad 77 tys. samochodów, co było niemal dwukrotnie więcej niż przeciętnie.

Od 24 grudnia do 6 stycznia tunelem przejechało ponad 462 tys. samochodów, a latem 2025 roku odnotowano ponad 2,1 miliona przejazdów.

Tunel pod Luboniem Małym znacząco ułatwia przejazd, zmniejsza korki i skraca czas podróży na trasie do Zakopanego.

Polskie tunele zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad nie mogą się mierzyć rozmiarami z tymi w Austrii, Włoszech czy Szwajcarii, ale i tak robią wrażenie - zwłaszcza jeśli spojrzymy na liczbę dziennych przejazdów. Przykładem jest tunel pod Luboniem Małym, który stanowi ważny odcinek drogi ekspresowej prowadzącej w stronę Tatr.

Kolejny rekord pobity. 77 tys. aut w weekend

Jak wynika z informacji opublikowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad - w pierwszy weekend ferii zimowych tunelem na zakopiance pod Luboniem Małym przejechało ponad 77 tys. pojazdów. Jest to niemal dwukrotnie więcej niż w standardowy weekend na tej trasie, co związane jest zarówno z początkiem pierwszego turnusu ferii, jak i zwiększonym ruchem turystycznym w kierunku Podhala.

Nowy rok i wakacje także z rekordami przejazdów

To jednak nie koniec dobrych wiadomości. Jak zauważa Polska Agencja Prasowa, w okresie świąteczno-noworocznym, od 24 grudnia do 6 stycznia, tunelem przejechało łącznie ponad 462 tys. samochodów, co przekłada się na średnie dobowe natężenie ruchu na poziomie około 33 tysięcy pojazdów. Było to o niemal 7 tys. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Również wakacje 2025 roku przyniosły rekordowe natężenie ruchu - latem tunelem przemieszczało się ponad 2,1 miliona aut. W lipcu i sierpniu średnia dobowa liczba pojazdów wynosiła 34,3 tys., a próg 40 tysięcy przejazdów na dobę przekraczano aż dziesięciokrotnie. Największy ruch odnotowano 10 sierpnia, kiedy tunelem przemieszczało się ponad 53 tysiące samochodów.

Tunel ułatwia przejazd, zmniejsza korki i skraca podróż

Oddany do użytku 12 listopada 2022 roku tunel na popularnej "Zakopiance", biegnący pod Luboniem Małym w Beskidzie Wyspowym, szybko stał się kluczowym odcinkiem drogi prowadzącej do Zakopanego. Przez niemal dwa lata pozostawał najdłuższym pozamiejskim tunelem drogowym w Polsce, aż do momentu otwarcia tunelu Bolków-Kamienna Góra na trasie S3 w lipcu 2024 r.

Statystyki przejazdów oraz notowane rekordy miesiąc po miesiącu pokazują, jak ważna jest to inwestycja dla ruchu w południowej Polsce. GDDKiA podkreśla, że tunel znacząco ułatwia przejazd przez Beskid Wyspowy, zmniejsza korki i skraca czas podróży, a cykliczne dane jasno pokazują, jak intensywnie Polacy korzystają z dróg ekspresowych w sezonach turystycznych.

