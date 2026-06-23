Spis treści: Ile kilometrów autostrady A2 będzie otwarte? Jaki nowy odcinek S6 zostanie otwarty?

W tygodniu bezpośrednio poprzedzającym oficjalne zakończenie roku szkolnego i rozpoczęcie wakacji Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że udostępni ok. 70 km dróg szybkiego ruchu.

Ile kilometrów autostrady A2 będzie otwarte?

Wśród nich znajdzie się niemal 30 km autostrady A2 na wschodzie kraju. Będą to fragmenty między węzłami Siedlce Wschód i Łukowisko - dokładniej, udostępniony zostanie ok. 11-kilometrowy odcinek od węzła Siedlce Wschód do Malinowca oraz 18-kilometrowy odcinek Malinowiec - Łukowisko. W tym miejscu przypomnieć trzeba, że w grudniu 2025 r. kierowcom oddano do użytku ośmiokilometrowy odcinek między węzłami Siedlce Południe - Siedlce Wschód wraz z dwukilometrowym fragmentem wcześniejszego odcinka, przed węzłem Siedlce Południe. Z kolei pod koniec kwietnia 2026 r. drogowcy udostępnili blisko 27-kilometrową trasę od Łukowiska do Białej Podlaskiej.

Tym samym, po oddaniu do użytku wspomnianego fragmentu od Siedlec do Łukowiska kierowcy będą mogli skorzystać z autostrady A2 od Świecka na pograniczu polsko-niemieckim aż do Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie. Dla osób zmierzających z północnych terenów województwa lubelskiego czy południowego Podlasia do Niemiec nowa trasa będzie stanowiła spore ułatwienie.

Jaki nowy odcinek S6 zostanie otwarty?

Na tym jednak przedwakacyjne prezenty od drogowców się nie skończą, bowiem w najbliższych dniach otwarta ma być również droga ekspresowa S6 na ponad 40-kilometrowym fragmencie od Słupska do Leśnic w województwie pomorskim. Składają się na niego trzy odcinki realizacyjne:

Koniec obwodnicy Słupska - Bobrowniki (16,1 km)

Bobrowniki - Skórowo (13,1 km)

Skórowo - Leśnice (10,9 km)

Tym samym po udostępnieniu tych trzech fragmentów kierowcy będą mogli przejechać ciągiem drogą ekspresową S6 od Goleniowa do Gdańska. Trasa ta będzie miała szczególne znaczenie dla mieszkańców południowo-zachodnich terenów naszego kraju, ponieważ na obwodnicy Szczecina łączy się z drogą ekspresową S3. Ta z kolei stanowi kluczowe połączenie, zarówno dla mieszkańców wspomnianych już terenów naszego kraju, jak i dla Czechów, z Pomorzem Zachodnim.

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