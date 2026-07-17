100 km drogi ekspresowej S10 jest już w budowie. Kiedy pojadą nią kierowcy?

Spis treści: Budowa S10. Powstaną węzły, wiadukty i estakada Budowa drogi S10 za 4,5 mld zł Kiedy kierowcy pojadą nową drogą S10?

O wydaniu ostatniej decyzji ZRID poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Jak napisał w serwisie X: "Wydana została ostatnia, siódma decyzja ZRID dla odcinka Łowicz Wałecki-Piecnik. To oznacza, że wszystkie odcinki trasy S10 ze Szczecina do Wałcza mają już pozwolenia na budowę".

Nowo zatwierdzony odcinek będzie miał 14,8 km długości i stanie się obwodnicą Mirosławca, położonego na zachód od Wałcza.

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Budowa S10. Powstaną węzły, wiadukty i estakada

W ramach inwestycji zaplanowano budowę dwóch węzłów drogowych, ośmiu wiaduktów, estakady oraz przejść dla zwierząt. Za realizację odpowiada Budimex, a wartość kontraktu wynosi 538 mln zł.

W województwie zachodniopomorskim równolegle realizowanych jest siedem odcinków nowej, dwujezdniowej drogi ekspresowej S10 o łącznej długości około 100 km. Trasa połączy Szczecin ze Stargardem, Wałczem, Piłą, Bydgoszczą i Toruniem, prowadząc dalej w kierunku Warszawy.

Budowa drogi S10 za 4,5 mld zł

Prace budowlane są już prowadzone m.in. w rejonie Suchania, Recza i Kalisza Pomorskiego. Na początku 2026 roku wojewoda wydał również decyzję ZRID dla sąsiedniego, 16-kilometrowego odcinka Piecnik - Wałcz.

Jak przekazał rzecznik szczecińskiego oddziału GDDKiA Mateusz Grzeszczuk, wartość umów na budowę siedmiu odcinków wynosi około 3,6 mld zł. Po doliczeniu kosztów przygotowania inwestycji oraz wykupu gruntów całkowity budżet przedsięwzięcia sięga około 4,5 mld zł.

Uzyskanie decyzji ZRID kończy procedury administracyjne i pozwala rozpocząć m.in. wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę. Nowa S10 będzie przebiegać w pobliżu obecnej drogi krajowej nr 10, jednak w większości nowym śladem, co wymagało wykupu terenów pod przyszłe obwodnice miejscowości.

Kiedy kierowcy pojadą nową drogą S10?

Minister Dariusz Klimczak przypomniał, że zakończenie budowy całych 100 km zachodniopomorskiego odcinka S10 planowane jest do końca 2028 roku.

Docelowo droga ekspresowa S10 połączy Szczecin z zachodnią częścią Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Budowa wszystkich brakujących fragmentów została ujęta w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku. Łącznie trasa będzie liczyć około 410 km i przebiegać przez województwa zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie oraz mazowieckie.

Przygotowania do tej inwestycji trwają od kilku lat. W latach 2018-2019 GDDKiA opracowała dokumentację środowiskową dla odcinka Stargard - Piła, wykonując inwentaryzacje przyrodnicze i wyznaczając przebieg trasy. W 2022 roku rozpoczęto przygotowanie koncepcji programowych i badań geologicznych, a w 2024 roku oraz na początku 2025 roku podpisano umowy w formule "Projektuj i buduj" z wykonawcami siedmiu odcinków między Szczecinem a Wałczem.





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