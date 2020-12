Wojsko Polskie dostanie pierwszych 100 Fordów

Wojsko otrzyma wkrótce pierwsze 100 z zamówionych 648 samochodów ciężarowo-osobowych Ford Ranger XLT. Nowe wozy trafią do jednostek w całym kraju i zastąpią wysłużone Honkery, używane w naszej armii od lat 90. - poinformował resort obrony.

Samochody zostaną przekazane we wtorek, w 2 Regionalnej Bazie Logistycznej (Warszawa-Rembertów).

Pod koniec marca podpisano umowę na zakup 498 samochodów ciężarowo-osobowych, z opcją na 150 kolejnych, które miały zastąpić używane przez wojsko Honkery. Udało się to osiągnąć po pięciu latach i sześciu (!) kolejnych przetargach (pięć wcześniejszych unieważniono). Wybrano wtedy samochody Nissan Navara w wersji Double Cab 190 KM MT Acenta - z nadwoziem typu pick-up z możliwością zabudowy. Wartość kontraktu neto wyniosła wtedy blisko 98,6 mln zł, a brutto ponad 121 mln zł.



Niespodziewanie, po wizycie Donalda Trumpa w Polsce, doszło do zmiany - MON ogłosił, że nie kupi jednak Nissanów Navara, ale amerykańskie Fordy Rangery. Oficjalnie przyczyną było zamknięcie fabryki w Hiszpanii, która jako jedyna produkowała na rynek europejski zamówiony wcześniej przez Wojsko Polskie model pojazdu. Tyle tylko, że Nissan nie zakończył produkcji swojego pickupa, ale przeniósł ją poza Europę. Czy to problem? Chyba nie, bo Rangery również nie są produkowane na naszym kontynencie...

Wybierając Forda Ranger XLT, resort zapewnił, że podjął "działania mające na celu obniżenie ceny jednostkowej pojazdu przy jednoczesnym zachowaniu takiej samej jakości i parametrów". Ministerstwo twierdzi, że za Rangery zapłaci 2,5 mln zł mniej niż miało zapłacić za Navary, co ma pozwolić zwiększyć zamówienie opcjonalne o 13 samochodów.



MON informuje, że Ford Ranger w konfiguracji XLT napędzany jest silnikiem wysokoprężnym 2.0 EcoBlue o mocy 125 kW/170 KM, który współpracuje z 6-biegową manualną przekładnią. Napęd 4x4 przenoszony jest za pośrednictwem skrzyni redukcyjnej o dwóch przełożeniach, sterowanej elektronicznie, z możliwością przełączania napędu 2x4/4x4 w czasie jazdy.



Poruszanie się samochodem w trudnych warunkach wspomaga system kontroli trakcji oraz elektronicznie sterowana blokada mechanizmu różnicowego w tylnym moście. Wojskowe Rangery otrzymają stalowe felgi z wkładkami typu run-flat firmy Hutchinson oraz oponami AT BFGoodrich. Pojazdy wyposażone będą również w specjalną zabudowę skrzyni ładunkowej typu hardtop z trzema otwieranymi pokrywami, mocowania do transportu np. kolejowego oraz hak holowniczy.

