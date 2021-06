Nowa radiowozy ITD. Tajemnica rozwiązana!

Zagadka rozwiązana. Zgodnie z naszymi przypuszczeniami nieoznakowane pojazdy z pakietem nietypowych czujników na dachu, o których pisaliśmy kilka dni temu, to nowe radiowozy GITD. Mają one kontrolować kierowców w ramach systemu elektronicznego poboru opłat drogowych e-Toll. Co ciekawe - rzecznik prasowy GITD - pani Monika Niżniak - zdaje się nie mieć pojęcia o ich istnieniu!

Zdjęcie Nowe nieoznakowane radiowozy ITD / PAP

Przypomnijmy - w poniedziałek w naszym serwisie pojawił się tekst "Zagadkowe samochody służb. Nowy bat na kierowców". Pokazaliśmy w nim film opublikowany na facebookowym profilu "Sfotografuj policjanta" , który przedstawiał nieoznakowane Fordy Focusy z zagadkową instalacją czujników na dachu. Jeszcze tego samego dnia zwróciliśmy się do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego z pytaniem, czy nie są to przypadkiem nowe nieoznakowane radiowozy ITD? W odpowiedzi pani rzecznik odpisała nam lakonicznie, że "zarejestrowany przez czytelnika pojazd nie należy do ITD". To prawda, ale - łagodnie rzecz ujmując - mocno naciągana...



Opublikowany w naszym serwisie film zauważyły też inne redakcje. Niektóre pisały wprost, że "GITD ma nowe pojazdy. Duży moduł na dachu odczyta tablice i wystawi mandat. Będzie ich sto". My - zgodnie z dziennikarskim rzemiosłem - staraliśmy się potwierdzić przypuszczenia u źródła...

Po tych publikacjach po raz kolejny zwróciliśmy się po pani rzecznik z prośbą o ustosunkowanie się do tych rewelacji, które stały przecież w jawnej sprzeczności udzieloną nam wcześniej przez rzecznik odpowiedzią. Wówczas pani Monika Niżniak odpisała nam lakonicznie, że "GITD nie dysponuje jeszcze nowymi pojazdami, które będą wykorzystywane w trakcie kontroli prawidłowości uiszczania opłaty elektronicznej w e-TOLL. Zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów, pierwsze jednostki powinny trafić do GITD w lipcu. Do końca roku Ministerstwo Finansów planuje przekazać 70 pojazdów". KROPKA.



Skoro więc - zdaniem pani rzecznik - uwiecznione przez naszego czytelnika pojazdy nie są radiowozami i nie należą do GITD, to z czym właściwie mamy do czynienia? Odpowiedź przyniosła wczorajsza konferencja prasowa ministra finansów Tadeusza Kościńskiego dotycząca... systemu kontroli opłat drogowych e-TOLL zorganizowana przy Punkcie Poboru Opłat A2 Stryków. Tłem dla wystąpień oficjeli związanych ze zmianą sposobu poboru opłat były... właśnie nieoznakowane Fordy Focusy, o których pisaliśmy w poniedziałek! Focusy występujące w asyście innych - tym razem oznakowanych - radiowozów... GITD.



Dowiedzieliśmy się z niej, że pierwsze wozy GITD ze sprzętem do skanowania rejestracji pojazdów rozpoczną służbę... już w przyszłym miesiącu. W sumie ma to być ponad setka pojazdów - 70 Fordów Transitów Connect oraz 30 - prezentowanych przez nas na poniedziałkowym filmie - Fordów Focusów. Auta wyposażono w system skanowania numerów rejestracyjnych, który potrafi np. samodzielnie - na podstawie wymiarów - określić kategorię pojazdu.



Na konferencji usłyszeć też można było, że "Dostarczone pojazdy mogły kontrolować przejeżdżające, mijane lub wyprzedzane pojazdy bez ich zatrzymywania i wykrywać sytuacje mogące stanowić naruszenia obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej, a następnie przekazywać dane do innych modułów Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS".

Przypominamy, że wkrótce z państwowych autostrad zniknąć mają bramki. Od 1 grudnia bieżącego roku, by zapłacić za przejazd autostradą (dotyczy to również pojazdów lekkich, czyli samochodów osobowych!) trzeba będzie kupić bilet autostradowy np. na stacji paliw lub skorzystać z aplikacji mobilnej e-TOLL pobierającej opłaty na podstawie danych geolokalizacyjnych.



PS. W imieniu całej redakcji serwisu MOTO.INTERIA serdecznie dziękujemy pani rzecznik Monice Niżniak za rzetelną obsługę i gratulujemy Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego profesjonalizmu.