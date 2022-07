Niepełnosprawny kierowca vs kulawe prawo. Kolejny absurd z polskich dróg

Na problem pobierania opłat parkingowych od niepełnosprawnych zwrócił właśnie uwagę poseł Mniejszości Niemieckiej - Ryszard Galla.



Przepisy nie zabraniają władzom miast pobierania opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania od posiadaczy kart parkingowych na kopertach dla osób niepełnosprawnych. Wszystko więc zależy od decyzji danej rady miasta, która w stosownej uchwale może wskazać, kto zostanie zwolniony z uiszczania opłat. Uważam jednak, że państwo powinno wprowadzić na poziomie centralnym takie przepisy, które zwalniałyby osoby niepełnosprawne z konieczności ponoszenia tych opłat - czytamy w interpelacji skierowanej do Ministerstwa Infrastruktury.

Niepełnosprawny kierowca kontra kulawe prawo. Kto musi płacić za parkowanie?

Parlamentarzysta słusznie argumentuje, że osoby niepełnosprawne przy prowadzeniu samochodu mierzyć się muszą z licznymi trudnościami. Już samo wejście do pojazdu oraz opuszczenie go może zająć sporo czasu. Gdy do tego doliczymy jeszcze trudności związane z dostaniem się do parkometru i inne przeszkody, których nie można lekceważyć - jak np. wysoki krawężnik, czy też wysokość parkometru - można sobie wyobrazić, jak poważnym wyzwaniem może być dla osoby niepełnosprawnej błahe uiszczenie opłaty za parkowanie.



"Uważam, że jeżeli państwo tworzy dla osób niepełnosprawnych udogodnienia w postaci "niebieskich kopert", to w stosunku do osób niepełnosprawnych nie powinno być stawiane wymaganie, aby wnosiły one opłaty za postój na tych miejscach. Osoby niepełnosprawne nie powinny być też obciążone koniecznością każdorazowej weryfikacji właściwych przepisów obowiązujących w tym zakresie w danym mieście" - dodaje Galla.

W złożonej 12 lipca interpelacji parlamentarzysta pyta Ministerstwo Infrastruktury, czy resort rozważa wprowadzenie ogólnokrajowych przepisów, które zwalniałyby osoby niepełnosprawne z konieczności uiszczania opłat za parkowanie. Na ten moment urzędnicy Ministerstwa Infrastruktury nie odnieśli się jeszcze do zgłoszonego przez posła Galla problemu.



Kto może parkować na miejscu dla niepełnosprawnych?

Zdjęcie Kto może parkować na miejscach dla niepełnosprawnych? Mandat to nawet 800 zł / Andrzej Zbraniecki/East News / Agencja SE/East News

Należy pamiętać, że istnieją różne stopnie i typy niepełnosprawności. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na miejscach przeznaczonych dla niepełnosprawnych parkować mogą osoby:



z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,



z całkowitą niezdolnością do pracy i niezdolnością do samodzielnej egzystencji,

z całkowitą niezdolnością do pracy,



z częściową niezdolnością do pracy orzeczoną na podstawie schorzenia narządu ruchu.



Jaki mandat za parkowanie na kopercie?

Przypominamy, że wraz z wprowadzeniem nowego taryfikatora mandatów wzrosły też kary za parkowanie - bez zezwolenia - na miejscach dla niepełnosprawnych. W tym przypadku chodzi o pozycję nr 288 nowego taryfikatora.



Czytamy w niej m.in., że nie stosowanie się do znaku P-18 "Stanowisko postojowe" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej" albo P-20 "koperta" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej", umieszczonego samodzielnie (bez znaków pionowych z rodziny P-18) karane jest obecnie grzywną w wysokości 800 zł.



