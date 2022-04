Ciekawymi danymi podzieliła się niedawno - wyspecjalizowana w badaniach przeszłości pojazdów - platforma carVertical. Firma przeanalizowała blisko milion raportów historii pojazdu wygenerowanych przez jej użytkowników w okresie od czerwca 2020 do czerwca 2021 roku.

Najczęściej naprawiane po wypadkach samochody w Europie

Co ważne, w tym przypadku skupiono się wyłącznie na krajach europejskich. Dane dotyczą raportów wygenerowanych w takich krajach, jak: Bułgaria, Białoruś, Chorwacja, Czechy, Francja, Niemcy, Litwa, Łotwa, Polska, Rosja, Rumunia, Ukraina, Węgry, Serbia, Słowacja, Słowenia, Włochy. Co z nich wynika?

Zdjęcie Lexus GS to jeden z najczęściej naprawianych blacharsko samochodów w Europie? /

Zdaniem platformy carVertical marką, której oferowane na rynku wtórnym pojazdy najczęściej mają za sobą wypadki i kolizje jest Lexus. W tym przypadku prawdopodobieństwo zakupu auta po naprawach blacharsko-lakierniczych wynosi aż 48,1 proc. Dotyczy to zwłaszcza takich modeli, jak:

GS,

CT,

NX



Zdjęcie Zakup Subaru Forester wiąże się z dużym ryzykiem kupna auta po naprawie blacharksiej /

Co ciekawe, drugie miejsce podium również należy do producenta z Kraju Kwitnącej Wiśni. Z wynikiem 47,5 proc. pojazdów z "wypadkową" przeszłością zajmuje je Subaru. Wbrew pozorom za wynik nie odpowiada jednak ukochana przez "rajdowców" Impreza. Szczególnie narażone modele to w tym przypadku:

Forester,

Legacy,

Outback.

Zdjęcie Używany Jaguar XF często ma za sobą wypadek lub kolizję /

Trzecie miejsce - z wynikiem 44,1 proc. raportów z historią napraw blacharsko-lakierniczych - zajmuje Jaguar. Ściślej, chodzi o modele:

XF,

XJ,

XE



Zdjęcie Bezwypadkowe BMW serii 3 to prawdziwy rarytas /

Tuż za podium (42,2 proc. raportów wskazujących na naprawy blacharsko-lakiernicze) uplasowało się BMW. Wśród modeli, przy zakupie których powinniśmy zachować szczególną ostrożność, wymieniane są:

seria 3,

seria 5,

X5



Zdjęcie Obecność Dacii Sandero w tym zestawieniu to pewne zaskoczenie /

W kategorii zaskoczenia mówić można o - zamykającą listę pięciu najczęściej uszkadzanych w Europie marek - Dacii. Aż 40,8 proc. wygenerowanych raportów ujawniło szkody na pojazdach. Szczególną ostrożność wypada zachować kupując modele:



Sandero,

Duster,

Logan







Najczęściej naprawiane po szkodach auta w Europie. Skąd takie wyniki?

Chociaż dane mogą nieco dziwić, łatwo je wytłumaczyć. Pamiętajmy, że firmy oferujące możliwość sprawdzenia historii pojazdu posiłkują się różnymi bazami danych (m.in. ubezpieczeniowych). Samochody marek premium, jak właśnie Lexus, Jaguar czy BMW, objęte są z reguły pełnym pakietem ubezpieczeniowym (wymóg finansowania zewnętrznego) - w ramach którego, wszelkie szkody na pojeździe, na koszt ubezpieczyciela, usuwane są w ASO. "Wypadkowa" przeszłość nie musi więc oznaczać, że auto ma za sobą poważny wypadek. Kluczowym jest w tej kwestii wiek auta - im młodszy tym koszty wszelkich napraw karoserii są większe. Prezentowane dane należy więc traktować z przymrużeniem oka, ale nie ulega wątpliwości, że stanowią one cenną informację dla osób zainteresowanych kupnem pojazdu jednej z wymienionych marek.



W podobny sposób wytłumaczyć też można zaskakująco dużą popularność Dacii. Przystępna cena sprawia, że auta chętnie kupowane są przez floty - drobnych dostawców czy firmy car-sharningowe. Również oni, w ramach finansowania zewnętrznego, zobligowani są do likwidacji wszelkich szkód w ASO z polisy AC, co przekłada się na wyniki raportów.





Najrzadziej uszkadzane samochody w Europie

Zdjęcie Fiaty nie należą do często naprawianych po wypadkach samochodów /

Ciekawie prezentuje się również druga strona tabeli. Wśród marek z najmniejszym odsetkiem raportów ujawniających naprawy blacharko-lakiernicze znalazły się:



Fiat (28,3 proc. raportów), Citroen (30,3 proc. raportów), Peugeot (31,1 proc. raportów), Opel (31,8 proc. raportów), Nissan (32,1 proc. raportów)



Przeanalizowano też raporty z historii pojazdu dotyczące różnych europejskich krajów. Okazało się, krajem z najwyższym udziałem uszkodzonych pojazdów (w całkowitej puli dla danego kraju) jest Polska (44 proc.).



Dalej znalazły się:



Litwa (43,1 proc.),

Słowacja (41,9 proc.),



Czechy (38,3 proc.),



Węgry (38,2 proc.).

