Furiat na stacji. Wylewał paliwo z dystrybutorów!

​ Do pięciu lat więzienia grozi 27-latkowi, który awanturował się i niszczył wyposażenie na jednej ze stacji paliw w Gubinie (Lubuskie). Mężczyzna usłyszał kilka zarzutów; grozi mu do pięciu lat więzienia - poinformował rzecznik lubuskiej policji Marcin Maludy.

"27-latkowi przedstawiono m.in. zarzuty zniszczenia mienia, znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej policjantów. Swoim zachowaniem naruszył porządek publiczny i spowodował szkody na kwotę ponad 4 tys. zł" - powiedział rzecznik.

Do zajścia doszło przed tygodniem, na jednej ze stacji paliw w Gubinie. Jej pracownicy poinformowali o awanturującym się mężczyźnie, który oddał mocz na wycieraczkę przed wejściem do budynku, zniszczył zamrażarkę do kostek lodu, a następnie podszedł do dystrybutora, zaczął polewać paliwem jeden z samochodów oraz rzucać pistoletami do tankowania LPG i uciekać.



Mężczyzna został zatrzymany przez wezwany na miejsce patrol policjantów prewencji.



"Wobec nich też był agresywny i nie reagował na wydawane polecenia. Znieważył policjantów, groził im pozbawieniem życia oraz naruszył ich nietykalność cielesną" - dodał Maludy.