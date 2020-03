Zlot fanów Toyoty Celica

Pod koniec lutego Celica Club Poland świętował 17. urodziny na Autodromie Pomorze w okolicach Tczewa. Impreza przyciągnęła miłośników Toyoty Celiki z całej Polski oraz z różnych stron Europy. W spotkaniu wzięło udział 30 właścicieli różnych generacji tego słynnego sportowego modelu, a także kilku innych sportowych samochodów Toyoty, takich jak Supra Mk4 czy GT86. Najstarsza obecna na zlocie Celica to pięknie odrestaurowany model drugiej generacji z 1979 roku z silnikiem 18R. Ponadto obecne były generacje od czwartej do licznie reprezentowanych generacji szóstej i siódmej.

Zdjęcie /

Sportowy samochód, sportowe próby na czas

Reklama

W ramach atrakcji uczestnicy mieli do pokonania 3 sesje po 3 okrążenia technicznego toru w miejscowości Pszczółki. Profesjonalną obsługę pomiaru czasu ufundował klubowi zespół Complex Motorsport. Do klasyfikacji liczyły się 3 najlepsze czasy okrążenia z każdej sesji. Walka o podium była bardzo zacięta i toczyła się do ostatniego okrążenia.

Klasyfikację generalną wygrał Konrad Pełka, prowadzący Toyotę Celicę ST162, a tuż za nim ze stratą 0,77 min uplasował się Robert Rogowski z Celicą GT-Four ST205. Trzecie miejsce przypadło również kierowcy Celiki GT-Four ST205 - Wojciechowi Jasińskiemu.

Zdjęcie /

To jest klub dla fanów Celiki

Celica Club Poland jest ogólnopolskim klubem zrzeszającym użytkowników i miłośników legendarnego sportowego modelu Toyota Celica. Klub rozpoczął działalność w 2003 r., zaś klubowe forum oraz fanpage liczy ponad 5000 użytkowników. Ogólnopolskie spotkania członków klubu odbywają przynajmniej 2 razy w roku na torach wyścigowych. Są one okazją do wymiany doświadczeń i doskonalenia techniki jazdy sportowym samochodem.

Zdjęcie /

50 lat sportowej ikony

Celica to trzeci po Sports 800 i 2000GT sportowy model w historii Toyoty. Auto zadebiutowało na rynku w 1970 roku i do 2005 roku doczekało się 7 generacji. Celica powstała jako japońska odpowiedź na panującą w Ameryce modę na pony cars. Początkowo, tj. do 1986 roku była samochodem tylnonapędowym, zaś później zmieniono jej napęd na przedni. Jednocześnie w ofercie pojawiła się wersja na wszystkie koła w postaci modelu GT-Four, produkowanego w latach 1986-99. Obok bardzo długiego okresu produkcji, Celica zasłynęła także serią triumfów w rajdach samochodowych, w tym w WRC. Sukcesy czwartej i piątej generacji modelu wiążą się z nazwiskami legendarnych kierowców - Carlosa Sainza, Juhy Kankkunena czy Didiera Auriola.