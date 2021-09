Przychodzi kobieta do komisu i... żartów nie ma!

Samochody używane - porady Czy da się kupić dobre auto używane?

Kobiet kierowców z roku na rok przybywa, a panie czują się w świecie motoryzacji zdecydowanie pewniej niż jeszcze kilka lat temu. Są również świadome swoich oczekiwań względem samochodów. Powszechnie panujący stereotyp głoszący, że kobiety wybierają i kupują samochody tylko na podstawie koloru karoserii czy tapicerki, powoli odchodzi w zapomnienie. Dowody?

Jak wynika z badania opinii "Rynek samochodów używanych w Polsce - doświadczenia i oczekiwania Polaków", zrealizowanego przez Kantar TNS na zlecenie Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP), 59 proc. kobiet uważa, że zakup dobrego, używanego auta jest trudny, ale możliwy. Jednocześnie 48 proc. badanych pań przyznaje, że samochody używane mogą być bardzo dobre, tylko trzeba potrafić ich szukać.

Gdzie zatem kobiety szukają samochodów używanych? 82 proc. badanych pań wskazuje, że w pierwszej kolejności szukają w internecie. Jednak - co ciekawe - tylko 19 proc. ankietowanych przyznało, że uważa to miejsce za bezpieczne - takie, w którym uzyskają rzetelne informacje na temat faktycznego stanu samochodu.

Panie uważają, że najlepszym źródłem ofert sprawdzonych samochodów używanych są znajomi (38 proc.). Jednocześnie, kobiety zapytane o cechy samochodu używanego, który warto kupić, częściej od mężczyzn wskazują na w pełni udokumentowany stan techniczny (85 proc.), udokumentowany rzeczywisty przebieg (85 proc.) oraz w pełni udokumentowaną historię serwisową i dokonywanych napraw blacharsko-lakierniczych (73 proc.).

Aż 49 proc., badanych pań uważa, że w dostępnych ofertach przeważają samochody w złym stanie technicznym. Z kolei 43 proc. uważa, że problemem są sprzedawcy niewzbudzający zaufania.

Co ciekawe kobiety znacznie więcej czasu poświęcają na poszukiwanie samochodu używanego niż mężczyźni. Dokładnie sprawdzają ogłoszenia, analizują opisy, historię i parametry poszczególnych samochodów. Chcą mieć pewność, że auto które wybiorą będzie spełniało ich oczekiwania, a na znalezienie takiej oferty potrzebny jest czas. Aż 47 proc. kobiet wskazuje, że znalezienie odpowiedniego auta zajmuje im od 1 do 3 miesięcy. Tymczasem ten sam przedział czasowy wskazuje jedynie 39 proc. mężczyzn. Kobiety zapytane także o to, dlaczego mają złe doświadczenia związane z zakupem używanego samochodu, przede wszystkim wskazują na nieuczciwość sprzedawcy (78 proc.). Panie przyznają, że kupiony samochód miał ukryte przez sprzedawcę wady takie jak np. rdza. Drugim powodem niezadowolenia jest zły stan techniczny auta, co wiązało się z koniecznością dodatkowych, kosztownych napraw (44 proc.).

Jak pokazują wyniki badania, kupującym przede wszystkim zależy na tym, aby samochód był sprawdzony. Dlatego niezwykle ważne jest, aby do każdego ogłoszenia podejść indywidualnie.

Każdy samochód - mimo że w ogłoszeniu wygląda obiecująco - powinniśmy osobiście sprawdzić. Poprośmy właściciela o dokumentację, a jeśli nie chce nam jej udostępnić, nie poświęcajmy więcej czasu na to ogłoszenie. Dokumentacja przy zakupie auta używanego jest niezwykle ważna. To na tej podstawie jesteśmy w stanie ocenić, jak eksploatowany był samochód, jakie naprawy były w nim dokonywane, czy serwis był wykonywany regularnie. Bądźmy ostrożni - jeśli właściciel nie chce nam pokazać dokumentów, powinien to być dla nas sygnał ostrzegawczy - mówi Michał Cierniak, ekspert Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP).

Warto skorzystać także z oceny niezależnego eksperta. Jeśli nie jesteśmy pewni samochodu, dobrze jest umówić wizytę na stacji diagnostycznej lub w zaprzyjaźnionym serwisie, gdzie mechanik będzie mógł ocenić jego faktyczny stan.

Jeśli poszukujemy auta używanego, które ma autentyczny przebieg, regularny serwis i kompletną historię napraw, warto wziąć pod uwagę samochody używane, które znajdują się w ofercie firm specjalizujących się w zarządzaniu flotami firmowymi. Mowa o samochodach po tzw. wynajmie długoterminowym, które od nowości były użytkowane przez firmy, czy przedsiębiorców i po okresie użytkowania, wynoszącym z reguły 3 - 4 lata, trafiają do sprzedaży na rynku wtórnym. Dużą zaletą aut użytkowanych w ramach wynajmu długoterminowego jest ich pełna historia eksploatacji oraz regularne serwisowanie, wykonywane w autoryzowanych stacjach obsługi lub innych renomowanych sieciach serwisowych, zawsze zgodnie z zaleceniami producentów pojazdów.

Opr: Maria Odrowąż