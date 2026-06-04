W skrócie Nowa Sól ma najgęstszą sieć ścieżek rowerowych w Polsce według portalu Polska w Liczbach.

Miasto realizuje projekty rowerowe od lat, m.in. tworząc trasę "Kolej na Rower" i inwestując w infrastrukturę.

Nowa Sól trzykrotnie zdobyła tytuł Rowerowej Stolicy Polski i regularnie pojawia się wśród najbardziej rowerowych miejsc w kraju.

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Według danych opublikowanych przez portal polskawliczbach.pl to właśnie Nowa Sól może pochwalić się największym zagęszczeniem ścieżek rowerowych w Polsce. Na powierzchni zaledwie 21,8 km kw. znajduje się tam aż 81 km tras rowerowych. W przeliczeniu daje to 37 064 km na 10 tys. km kw. powierzchni, co jest najlepszym wynikiem w kraju. Na drugim miejscu uplasował się Żyrardów z wynikiem 25 575 km, a podium zamyka Złotów - 23 748 km.

Dla porównania Warszawa znajduje się dopiero na 21. miejscu - 15 733 km, a Kraków na 65. - 11 354 km.

Nowa Sól od lat inwestuje w infrastrukturę rowerową. Mieszkańcy są zachwyceni

Sama infrastruktura to jednak nie wszystko. Władze miasta podkreślają, że równie ważne jest podejście mieszkańców, którzy bardzo chętnie korzystają z rowerów zarówno podczas codziennych dojazdów, jak i w czasie wolnym.

Jak powiedziała portalowi RadioZET.pl prezydentka Nowej Soli Beata Kulczycka, miasto od wielu lat konsekwentnie buduje swoją pozycję jako miejsca przyjaznego rowerzystom. Jednym z najważniejszych projektów jest rowerostrada "Kolej na Rower", która powstała na śladzie dawnej linii kolejowej nr 371 łączącej Żagań z Wolsztynem.

To blisko 50 km asfaltowej trasy prowadzącej przez kilka gmin powiatu nowosolskiego. Szlak łączy Stypułów ze Sławocinem i przebiega m.in. przez Nową Sól. Jedną z największych atrakcji trasy jest przejazd zabytkowym mostem kolejowym nad Odrą w miejscowości Stany.

Nowa Sól trzykrotnie zdobyła tytuł Rowerowej Stolicy Polski

O tym, że rower jest ważnym elementem życia mieszkańców, najlepiej świadczą wyniki ogólnopolskiej rywalizacji o tytuł Rowerowej Stolicy Polski. Nowa Sól zdobywała go trzykrotnie - w latach 2019, 2020 i 2021. Było to pierwsze miasto w kraju, które wywalczyło puchar konkursu na własność.

Nowa Sól zdobyła trzy tytuły Rowerowej Stolicy Polski. / Facebook - Nowa Sól materiał zewnętrzny

W czasie pierwszej zwycięskiej edycji mieszkańcy przejechali ponad 185 tys. km. Podczas trzeciego triumfu wynik był już imponujący i wyniósł blisko 584 tys. km.

Rowery stają się w Polsce coraz popularniejsze. Wszystko za sprawą rozwoju infrastruktury

Popularność rowerów w Polsce rośnie z roku na rok. Coraz więcej osób wykorzystuje je nie tylko do rekreacji, ale również do codziennych dojazdów do pracy, szkoły czy na zakupy. Sprzyja temu rozwój infrastruktury rowerowej, który w ostatnich latach przyspieszył w wielu miastach.

Według danych badania "Rowerowa Polska PZU" w sezonie wiosenno-letnim aż 56 proc. osób korzysta z roweru co najmniej kilka razy w tygodniu, a 21 proc. robi to codziennie. Co więcej, 20 proc. deklaruje, że z korzysta z roweru również jesienią i zimą. Łącznie szacuje się, że w Polsce z tego środka transportu korzysta ok. 19 mln osób - to 80 proc. społeczeństwa w wieku od 18 do 65 lat.

Większość - bo aż 82 proc. badanych - traktuje jazdę na rowerze jako aktywność rekreacyjną, dla 77 proc. to prosty i skuteczny sposób dbania o zdrowie, a 74 proc. jako element poprawy kondycji fizycznej. Jednocześnie 66 proc. cyklistów wybiera dwa kółka ze względu na ekologię.

Jakie jest obowiązkowe wyposażenie roweru w 2026 r.?

Rowerzyści powinni wiedzieć, że obowiązujące w Polsce przepisy określają również obowiązkowe wyposażenie roweru. Przepisy wymagają:

światła przedniego barwy białej lub żółtej selektywnej,

czerwonego światła pozycyjnego z tyłu,

czerwonego światła odblaskowego z tyłu,

co najmniej jednego sprawnego hamulca,

dzwonka lub innego sygnału ostrzegawczego o nieprzeraźliwym dźwięku.

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