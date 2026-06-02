Rowerzyści muszą zwolnić do 20 km/h. Od 8 czerwca nowy przepis

W skrócie W Holandii wprowadzany jest limit prędkości 20 km/h dla rowerzystów na wybranych trasach w ramach pilotażu, mający poprawić bezpieczeństwo na zatłoczonych ścieżkach.

W miastach pojawią się oznaczenia oraz kamery monitorujące prędkość rowerzystów, jednak na razie nie planuje się regularnego wystawiania mandatów.

W 2025 roku w Polsce wydarzyło się 3429 wypadków z udziałem rowerzystów, w których zginęło 155 osób, a liczba ofiar śmiertelnych spadła o prawie 38% w latach 2020–2025.

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Od dekad Holandia uznawana jest za światowy wzór kultury rowerowej. Dziś jednak tamtejsze władze przyznają, że pojawił się nowy problem - rowerzyści jeżdżą zdecydowanie szybciej niż jeszcze kilka lat temu. Dodatkowo coraz większą popularnością cieszą się rowery elektryczne oraz fatbike'i, które bez większego problemu osiągają prędkości przekraczające 25 km/h. W połączeniu z ogromną liczbą użytkowników prowadzi to do coraz większej liczby niebezpiecznych sytuacji.

Ograniczenie prędkości dla rowerzystów. Pierwsze zmiany już od 8 czerwca

Jako pierwsze ograniczenie szybkości dla rowerzystów sprawdzi miasto Houten - od 8 czerwca na ulicy Fossa Iberica obowiązywać będzie limit prędkości wynoszący 20 km/h. Nie jest to przypadkowa lokalizacja, ponieważ trasa znajduje się w pobliżu zatłoczonego centrum handlowego Castellum.

Władze miasta wskazują, że właśnie tam regularnie dochodzi do kolizji oraz niebezpiecznych sytuacji wynikających z dużych różnic prędkości pomiędzy rowerzystami i pieszymi. Drugi etap programu ruszy we wrześniu w Amsterdamie.

Ograniczenie prędkości dla rowerów testowane będzie na wybranych odcinkach dwóch miast w Holandii. AFP

Holandia chce spowolnić ruch rowerowy. Wszystko przez rowery elektryczne

Nowe rozwiązanie jest częścią Wieloletniego Planu Bezpieczeństwa Rowerowego na lata 2025-2029. Dane pokazują, że problem jest coraz poważniejszy - tylko w ubiegłym roku na holenderskich drogach zginęło 281 rowerzystów, a ponad 81 tys. cyklistów oraz pieszych potrzebowało pomocy medycznej po zdarzeniach z ich udziałem.

Szczególne obawy dotyczą seniorów oraz rodzin z dziećmi. W wielu miastach coraz częściej pojawiają się głosy, że szybkie rowery elektryczne skutecznie zdominowały część ścieżek, przez co mniej doświadczeni użytkownicy zaczynają czuć się niepewnie.

Będą kamery i znaki dla rowerzystów. Mandaty pozostają wielką niewiadomą

Na trasach objętych pilotażem pojawią się specjalne oznaczenia informujące o nowym limicie. Zamontowane zostaną również kamery monitorujące prędkość oraz zachowanie użytkowników ścieżek rowerowych. Co ciekawe, na razie nie przewidziano regularnych kontroli i masowego wystawiania mandatów.

Holenderskie służby przyznają otwarcie, że ich możliwości kadrowe są ograniczone, dlatego celem programu jest przede wszystkim sprawdzenie, czy sama obecność ograniczenia wpłynie na zachowania rowerzystów. Właśnie dlatego część mieszkańców podchodzi do projektu sceptycznie i zastanawia się, czy nowe przepisy faktycznie będą działać, jeżeli możliwość otrzymania kary za zbyt wysoką prędkość jest znikoma.

Czy ograniczenie prędkości dla rowerów obejmie całą Holandię?

Na razie nie ma planów wprowadzenia ogólnokrajowego limitu 20 km/h na wszystkich ścieżkach rowerowych. Pilotaż ma odpowiedzieć na pytanie, czy ograniczenie rzeczywiście poprawia bezpieczeństwo i zmniejsza liczbę niebezpiecznych zdarzeń.

Jeżeli wyniki okażą się pozytywne to oczywiście kolejne miasta mogą zdecydować się na podobne rozwiązania. Biorąc pod uwagę rosnącą popularność rowerów elektrycznych, wszystko może wskazywać na to, że temat ograniczeń prędkości dla rowerzystów będzie w najbliższych latach wracał nie tylko w Holandii, ale również w innych krajach Europy.

Do ilu wypadków z udziałem rowerzystów doszło w Polsce w 2025 r.?

W Holandii - kraju słynącym z rowerów - w minionym roku w wypadkach z udziałem rowerzystów śmierć poniosło 281 osób. Warto te dane porównać z Polską, gdzie doszło do 3429 zdarzeń, w których śmierć poniosło 155 osób. Trzeba jednak przyznać, że sytuacja na rodzimych ścieżkach się poprawia, bo w latach 2020-2025 odnotowano prawie 38-proc. spadek liczby ofiar śmiertelnych.

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