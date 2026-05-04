Problem z hulajnogami nie znika. Nowe przepisy są, tylko nikt ich nie zna

W skrócie Hulajnogi elektryczne stały się popularnym środkiem transportu, jednak dorośli użytkownicy nie są zobligowani do zdawania żadnych egzaminów sprawdzających znajomość przepisów czy umiejętności jazdy.

W 2025 roku odnotowano 1164 wypadki z udziałem hulajnóg elektrycznych, w których zginęło 11 osób, a 1062 zostały ranne.

W Rzeszowie przeprowadzono pilotażowe szkolenie na kartę rowerową z jazdą hulajnogą elektryczną, a organizatorzy planują poszerzanie programu o tematykę e-hulajnóg w kolejnych miastach.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba niepełnoletnia, w wieku od 10 lat wzwyż, poruszająca się rowerem powinna mieć kartę rowerową. Młodsze dzieci powinny zaś jeździć na rowerze pod opieką dorosłych, natomiast po skończeniu 18 lat można rowerem jeździć, nawet jeśli nigdy wcześniej nie mieliśmy karty rowerowej.

Podobnie wygląda sytuacja z hulajnogami - na te pojazdy elektryczne w ogóle nie przeprowadza się szkoleń i egzaminów, chociaż użytkowników hulajnóg obowiązuje szereg przepisów.

1164 wypadki drogowe z udziałem e-hulajnóg w rok

Na efekty takiego stanu rzeczy nie trzeba było długo czekać. W 2025 r. odnotowano 1164 wypadki z udziałem hulajnóg elektrycznych, w których zginęło 11 osób, a 1062 osoby zostały ranne.

Ten problem dostrzegają organizacje promujące rozwój elektrycznej mobilności. Właśnie z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Lekkiej Elektromobilności (PSLE) pod patronatem i we współpracy z Policją, Strażą Miejską i WORD, odbył się pierwszy w Polsce egzamin na kartę rowerową połączony z jazdą na hulajnodze elektrycznej.

Pierwsze w Polsce szkolenie na kartę rowerową połączone z jazdami hulajnogą

Szkolenie na kartę rowerową, zakończone egzaminem, odbyło się w Rzeszowie. Wzięło w nim udział 20 uczniów szkół średnich, 16-latków, którzy dotąd nie posiadali karty rowerowej. Adepci kursu, oprócz standardowego przeszkolenia z wiedzy wymaganej do zdobycia karty rowerowej, wzięli udział w dodatkowym panelu edukacyjnym dotyczącym hulajnóg elektrycznych.

W Polsce nie istnieją egzaminy sprawdzające umiejętność jazdy hulajnogami materiały prasowe

Ponadto podczas zajęć praktycznych na placu manewrowym WORD trenowali jazdę elektryczną hulajnogą, a podczas egzaminu jeździli zarówno rowerem, jak i hulajnogą.

Jak słusznie zauważają przedstawiciele PSLE, "gdy w miastach powszechne stały się hulajnogi elektryczne, użytkowane często przez młodzież, coraz bardziej odczuwalny jest deficyt wiedzy o przepisach drogowych oraz umiejętności korzystania z tych pojazdów."

Nasza akcja społeczna ma tę lukę zapełnić, do czego jedną z najlepszych dróg są kursy na kartę rowerową. Karta uprawnia młodzież do jazdy elektryczną hulajnogą, a zarazem program szkoleń, jak dotąd, tego pojazdu w ogóle nie zauważa. Tak powinny wyglądać w przyszłości wszystkie kursy. Musimy nadążać za zmianami na drogach

Podczas panelu przedstawiciele PSLE oraz Policji omówili przepisy związane z hulajnogami elektrycznymi. Poruszali m.in. tematykę warunków technicznych dla tych pojazdów, zasad poruszania się, praw i obowiązków użytkowników oraz typowych wykroczeń. Młodzież dowiadywała się o ryzyku związanym z jazdą bez kasku, który od 3 czerwca będzie obowiązkowy, ale tylko do ukończenia 16. roku życia.

Po teorii przyszedł czas na przejazdy rowerem oraz - dla chętnych - hulajnogą elektryczną po placu WORD. Pozwalało to sprawdzić swoje umiejętności, a osobom nie znającym wcześniej tego pojazdu - zapoznać się ze specyfiką i techniką jazdy na e-hulajnodze.

Następnie odbyły się egzaminy - teoretyczny i praktyczny, podczas którego również jeżdżono obydwoma rodzajami jednośladu.

Pytania egzaminacyjne nie obejmowały hulajnóg elektrycznych, ponieważ obecnie nie znajdują się one w wytycznych egzaminu na kartę rowerową. Podobnie, jeżeli ktoś nie radził sobie z jazdą na hulajnodze, ale prawidłowo zdał egzamin praktyczny na rowerze, karta rowerowa mogła mu zostać wydana, bo obecne przepisy egzaminacyjne obejmują jedynie rower.

Młodzież po kursie ma już jednak wiedzę o przepisach dla e-hulajnóg, mogła też zweryfikować swój poziom kontroli nad tym pojazdem. Ci młodzi ludzie, jeśli w przyszłości wyjadą e-hulajnogą na drogę, są już do tego przygotowani

Policja dostrzega problem szkolenia użytkowników hulajnóg elektrycznych

Problem przepisów, które nie przystają do obecnej sytuacji na drogach, dostrzega również Policja.

- Od 2021 roku karta rowerowa uprawnia do kierowania hulajnogą elektryczną, ale zakres materiału nie został poszerzony o tematykę hulajnóg ani w teorii, ani praktyce. Tymczasem uczestnicy ruchu drogowego mają prawo się spodziewać, że kierujący pojazdami posiadają podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną w tym zakresie. Karta to uprawnienie potrzebne i oczekiwane przez społeczeństwo, ale żeby miało realny wpływ na bezpieczeństwo, musi być dostosowane do realiów. Bez żadnych wątpliwości zajęcia powinny zostać rozszerzone o zagadnienia dotyczące e-hulajnóg - mówi aspirant Martyna Osowska z Komisariatu II Policji w Rzeszowie z Wydziału Ruchu Drogowego.

Kurs i egzamin na hulajnogę to pilotaż

Kurs i egzamin w WORD to tylko fragment znacznie szerszego projektu edukacyjnego, adresowanego przede wszystkim do szkół. Przedstawiciele PSLE, w towarzystwie funkcjonariuszy Policji lub Straży Miejskiej, biorą udział w zajęciach przygotowujących dzieci do wyrobienia karty rowerowej w szkołach podstawowych. Z kolei podczas zebrań szkolnych przybliżają tematykę dotyczącą e-hulajnóg rodzicom, często nieświadomym, że mowa o pojeździe prawnie uregulowanym, zarówno w ustawie, jak i w przepisach technicznych.

Program PSLE w Rzeszowie traktowany jest jako pilotaż, który - po wypracowaniu modelu współpracy między organizatorami, służbami oraz szkołami - będzie wprowadzany w kolejnych miastach i województwach.

Najważniejsze przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych

Od 3 marca 2026 r. z hulajnogi elektrycznej w przestrzeni publicznej mogą korzystać wyłącznie osoby, które ukończyły 13 lat.

Hulajnoga elektryczna to pojazd jednoosobowy, przewożenie pasażerów jest zabronione.

Użytkownik e-hulajnogi w pierwszej kolejności powinien korzystać z drogi dla rowerów. Jeśli jej nie ma, dopuszczona jest jazda po jezdni, ale tylko tam, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h.

Chodnik pozostaje rozwiązaniem "awaryjnym" - można z niego skorzystać tylko wtedy, gdy nie ma ścieżki rowerowej, a ruch samochodowy jest szybszy. Co ważne, na chodniku hulajnoga musi poruszać się z prędkością zbliżoną do pieszego i bezwzględnie ustępować mu pierwszeństwa.

Użytkownik e-hulajnogi, podobnie jak roweru, nie ma pierwszeństwa podczas zbliżania się do przejazdu rowerowego, co oznacza, że nie może na przejazd wjechać bez upewnienia się, że nie zmusi kierowców do hamowania

Od 3 czerwca 2026 r. wchodzi w życie kolejny obowiązek - osoby poniżej 16. roku życia będą musiały jeździć w kasku. Dotyczy to nie tylko hulajnóg elektrycznych, ale również rowerów i innych urządzeń transportu osobistego.

Dwie nastolatki na jednej hulajnodze kontra osobówka Policja