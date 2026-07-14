Spis treści: Policja skontrolowała 325 użytkowników hulajnóg i rowerów elektrycznych Hulajnogi z odblokowaną prędkością i kierowca po alkoholu Ponad 30 tys. zł mandatów. Wśród ukaranych także nieletni Akcja "e-Bike" będzie powtarzana Jakie przepisy obowiązują użytkowników elektrycznych hulajnóg Jakie przepisy obowiązują użytkowników UTO? Jakie przepisy obowiązują użytkowników elektrycznych rowerów

W miniony weekend stołeczni policjanci przeprowadzili działania pod nazwą "e-Bike", koncentrując się na ulicach Śródmieścia i Mokotowa. Głównym celem akcji była poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz sprawdzenie, czy użytkownicy pojazdów elektrycznych przestrzegają obowiązujących przepisów.

Policja skontrolowała 325 użytkowników hulajnóg i rowerów elektrycznych

Podczas kontroli funkcjonariusze sprawdzili 325 osób poruszających się elektrycznymi jednośladami i urządzeniami transportu osobistego. W tej grupie znalazło się 187 użytkowników hulajnóg elektrycznych, 90 rowerzystów oraz 22 osoby korzystające z innych pojazdów z napędem elektrycznym.

Taki pojazd to w świetle prawa nie rower elektryczny, tylko motorower, który powinien mieć OC, rejestrację i poruszać się po ulicach Policja

Hulajnogi z odblokowaną prędkością i kierowca po alkoholu

Kontrole wykazały nie tylko wykroczenia drogowe. Policjanci zabezpieczyli trzy hulajnogi elektryczne, a w dwóch przypadkach stwierdzili ingerencję w fabryczną blokadę prędkości.

W czasie działań ujawniono także trzy osoby poszukiwane przez organy ścigania oraz jednego użytkownika hulajnogi, który był nietrzeźwy. Oznacza to, że trzech kontrolowanych nie mogło kontynuować jazdy i wróciło do domu pieszo.

Ponad 30 tys. zł mandatów. Wśród ukaranych także nieletni

Łącznie funkcjonariusze wystawili 74 mandaty karne na kwotę przekraczającą 30 tys. zł. Wśród osób, które dopuściły się naruszeń przepisów ruchu drogowego, było również 21 nieletnich.

Jak podkreślają policjanci, najczęściej ujawniane wykroczenia dotyczyły nadmiernej prędkości, niebezpiecznej jazdy po chodnikach, stwarzania zagrożenia dla pieszych oraz przejeżdżania przez przejścia dla pieszych. To ostatnio zachowanie jest zabronione, a niestety nagminne.

Niektore skontrolowane pojazdy potrafiły osiągnąć 70 km/h. A nie powinny jechać szybciej niż 20 km/h Policja

Akcja "e-Bike" będzie powtarzana

W działania zaangażowani byli policjanci ruchu drogowego, prewencji i pionu wywiadowczo-patrolowego Komendy Stołecznej Policji oraz funkcjonariusze z komend na Mokotowie i w Śródmieściu. Wsparcia udzielili również policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości cyfrowej.

Policja zwraca uwagę, że rosnąca liczba elektrycznych hulajnóg, rowerów i innych urządzeń transportu osobistego oznacza również coraz więcej przypadków korzystania z pojazdów niespełniających wymogów technicznych lub użytkowanych w sposób zagrażający bezpieczeństwu. Z tego powodu podobne kontrole mają być prowadzone regularnie.

Jakie przepisy obowiązują użytkowników elektrycznych hulajnóg

Hulajnogą elektryczną należy przede wszystkim poruszać się drogą dla rowerów lub pasem ruchu dla rowerów. Jeśli ich nie ma, można jechać jezdnią, ale tylko wtedy, gdy obowiązuje na niej ograniczenie prędkości do 30 km/h.

Jazda po chodniku jest dozwolona wyłącznie wyjątkowo - gdy wzdłuż drogi nie ma ani drogi dla rowerów, ani jezdni z limitem 30 km/h. Na chodniku trzeba jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność i zawsze ustępować pierwszeństwa pieszym.

Maksymalna dopuszczalna prędkość hulajnogi elektrycznej wynosi 20 km/h. Dlatego policja zwraca szczególną uwagę na pojazdy z usuniętymi blokadami prędkości, które mogą nie spełniać wymogów technicznych.

Jakie przepisy obowiązują użytkowników UTO?

Urządzenie transportu osobistego (UTO), czyli m.in. elektryczna deskorolka, monocykl elektryczny czy hoverboard, podlega przepisom zbliżonym do tych, które obowiązują użytkowników hulajnóg elektrycznych. Kierujący takim pojazdem powinien korzystać przede wszystkim z drogi dla rowerów, a maksymalna dopuszczalna prędkość wynosi 20 km/h.

Jeżeli w danym miejscu nie ma drogi dla rowerów, użytkownik UTO może poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych. Musi jednak jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność i zawsze ustępować pierwszeństwa pieszym. Co do zasady nie wolno natomiast poruszać się UTO po jezdni.

Przepisy zabraniają także przewożenia pasażerów, zwierząt lub przedmiotów, holowania innych pojazdów oraz kierowania urządzeniem pod wpływem alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu.

Dzieci do 10. roku życia mogą korzystać z UTO wyłącznie w strefie zamieszkania i pod opieką osoby dorosłej. Osoby w wieku od 10 do 18 lat muszą posiadać kartę rowerową albo prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Pełnoletni nie potrzebują żadnych dodatkowych uprawnień.

Jakie przepisy obowiązują użytkowników elektrycznych rowerów

Rower elektryczny jest traktowany przez prawo jak zwykły rower, o ile silnik ma moc do 250 W, wspomaga pedałowanie i przestaje działać po osiągnięciu 25 km/h. Takim pojazdem można poruszać się po drogach dla rowerów, jezdniach i - w sytuacjach przewidzianych w przepisach - po chodniku na takich samych zasadach jak zwykłym rowerem.

Jeżeli pojazd ma mocniejszy silnik lub może jechać wyłącznie dzięki manetce gazu bez pedałowania, powinien zostać zakwalifikowany do innej kategorii pojazdów, co wiąże się z dodatkowymi wymaganiami dotyczącymi rejestracji czy uprawnień.

Od 3 czerwca osoby do 16 roku życia podczas jazdy na rowerze, rowerze elektrycznym, hulajnodze elektrycznej i urządzeniach UTO mają obowiązek stosowania kasków.

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