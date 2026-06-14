Spis treści: Za brak kasku mandat dostanie rodzic. Nowe przepisy dla rowerzystów od 3 czerwca 2026 r. Jaki kask spełnia nowe przepisy? To najważniejsze oznaczenie kasku rowerowego. Nie kupuj, jeśli go nie ma Jak dopasować dobrze kask do głowy? Kluczowy jest rozmiar Czy kask rowerowy po wypadku należy wymienić? Czy dorośli rowerzyści muszą jeździć w kasku?

Nowe regulacje dotyczą dzieci i młodzieży, które nie ukończyły 16. roku życia i poruszają się rowerem, rowerem elektrycznym, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego (UTO). Obowiązek jazdy w kasku ochronnym obejmuje również dzieci do 7. roku życia przewożone na rowerze, w przyczepce rowerowej lub wózku rowerowym. Jaki zatem kask wybrać?

Za brak kasku mandat dostanie rodzic. Nowe przepisy dla rowerzystów od 3 czerwca 2026 r.

Najważniejsza zmiana nie dotyczy jednak samego obowiązku noszenia kasku, lecz odpowiedzialności za jego brak. Ustawodawca uznał, że konsekwencje powinny ponosić osoby sprawujące opiekę nad nieletnim. Zgodnie z nowym art. 89a Kodeksu wykroczeń rodzic lub opiekun, który dopuści do kierowania rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego przez osobę poniżej 16. roku życia bez wymaganego kasku ochronnego, może zostać ukarany grzywną do 100 zł.

Za brak kasku zostanie ukarany rodzic. Nowe przepisy obowiązują od 3 czerwca 2026 r. Tomasz Barański/Reporter East News

Jaki kask spełnia nowe przepisy?

Wielu rodziców mylnie zakłada, że wystarczy kupić dowolny kask rowerowy. Nowe przepisy mówią wyraźnie, że kask musi spełniać odpowiednie warunki techniczne - mowa o wymaganiach europejskiej normy PN-EN 1078. Norma ta określa między innymi poziom ochrony głowy, wytrzymałość konstrukcji, skuteczność systemu mocowania oraz zdolność do pochłaniania energii podczas uderzenia.

Kask zgodny z normą EN 1078 powinien chronić górną część głowy poprzez odpowiednią absorpcję energii uderzenia, posiadać bezpieczną konstrukcję pozbawioną elementów mogących powodować obrażenia, być wyposażony w skuteczny system pasków pod brodą, przejść testy wytrzymałości i amortyzacji przewidziane normą oraz posiadać odpowiednie oznaczenia producenta.

To najważniejsze oznaczenie kasku rowerowego. Nie kupuj, jeśli go nie ma

Eksperci podkreślają, że najprostszym sposobem sprawdzenia kasku jest odnalezienie odpowiednich oznaczeń na skorupie lub etykiecie produktu.

Kask powinien posiadać:

nazwę producenta lub znak towarowy,

oznaczenie "EN 1078" lub "PN-EN 1078",

oznaczenie CE.

Brak jakiejkolwiek z tych informacji powinien wzbudzić czujność, bo może oznaczać, że kask mógł nie przejść wymaganych badań i nie gwarantuje poziomu ochrony przewidzianego przez normy bezpieczeństwa.

Szukając kasku rowerowego trzeba zwrócić uwagę na to, aby spełniał normy. africa-studio.com (Olga Yastremska and Leonid Yastremskiy) 123RF/PICSEL

Jak dopasować dobrze kask do głowy? Kluczowy jest rozmiar

Ekspert Instytutu Transportu Samochodowego Dariusz Wiśniewski zwraca uwagę, że sam certyfikat nie wystarczy. Równie istotne jest prawidłowe dopasowanie kasku do głowy dziecka. Zbyt luźny model może przesunąć się podczas upadku i nie ochronić najbardziej narażonych części głowy. Z kolei zbyt ciężki będzie niepotrzebnie obciążał odcinek szyjny kręgosłupa. Zaleca się zatem, aby przymierzyć kask w sklepie i skorzystać z pomocy doświadczonych doradców.

Czy kask rowerowy po wypadku należy wymienić?

Wielu rodziców nie zdaje sobie również sprawy z jeszcze jednej ważnej kwestii. Kask, który uczestniczył w wypadku lub mocnym upadku powinien zostać wymieniony. Nawet jeśli na pierwszy rzut oka wygląda na nienaruszony to wewnętrzna warstwa pochłaniająca energię może zostać uszkodzona. W takiej sytuacji nie będzie już zapewniać odpowiedniej ochrony podczas kolejnego zdarzenia.

Czy dorośli rowerzyści muszą jeździć w kasku?

Nowe przepisy nie obejmują osób, które ukończyły 16 lat. Oznacza to, że starsi rowerzyści oraz użytkownicy hulajnóg elektrycznych nadal mogą poruszać się bez kasku. Eksperci ds. bezpieczeństwa drogowego od lat podkreślają jednak, że jest to jeden z najskuteczniejszych sposobów ograniczenia skutków upadku.

Urazy głowy należą do najpoważniejszych konsekwencji wypadków z udziałem rowerzystów i użytkowników hulajnóg. Nawet pozornie niegroźne zdarzenia mogą prowadzić do trwałych następstw zdrowotnych wpływających na całe dalsze życie dziecka. Kask ochronny jest jednym z najprostszych, najtańszych i najskuteczniejszych środków ograniczających ryzyko ciężkich obrażeń

Warto dodać, że Ministerstwo Infrastruktury zakupiło już 65 tys. kasków rowerowych dla dzieci. Zostaną one przekazane szkołom w całej Polsce i trafią do uczniów zdobywających kartę rowerową. Nie zmienia to jednak faktu, że od 3 czerwca odpowiedzialność za wyposażenie dziecka w odpowiedni kask spoczywa przede wszystkim na rodzicach lub opiekunach prawnych.

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