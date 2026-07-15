W skrócie Macedonia Północna wprowadziła surowe zasady dla e-hulajnóg, podnosząc wiek do 18 lat i wprowadzając obowiązek noszenia kasku oraz kategoryczny zakaz przewożenia pasażerów.

Za łamanie przepisów w Macedonii Północnej grożą nie tylko grzywny, ale także możliwość czasowej konfiskaty hulajnogi na okres do 30 dni przez odpowiednie służby.

Polskie przepisy pozwalają na jazdę osobom od 13. roku życia, a od 3 czerwca obowiązuje wymóg jazdy w kasku ochronnym dla użytkowników w wieku do 16 lat.

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Macedonia Północna dołączyła do państw, które zdecydowały się na zaostrzenie przepisów dotyczących lekkich pojazdów elektrycznych. We wtorek weszła w życie nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie ruchu drogowego, której celem jest poprawa bezpieczeństwa zarówno użytkowników hulajnóg elektrycznych, jak i pozostałych uczestników ruchu.

Tylko osoby pełnoletnie mogą jeździć e-hulajnogą w Macedonii Północnej

Najważniejsza zmiana dotyczy wieku użytkowników - do tej pory hulajnogą elektryczną mogły poruszać się osoby, które ukończyły 14 lat. Od teraz minimalny wiek został podniesiony do 18 lat. Co więcej, zmianie uległy również zasady dotyczące prędkości - na drogach oraz drogach dla rowerów maksymalna dopuszczalna prędkość została ograniczona do 20 km/h. Na chodnikach oraz drogach dla pieszych i pieszo-rowerowych nadal obowiązuje znacznie niższy limit wynoszący zaledwie 6 km/h.

Kask, zakaz alkoholu i obowiązek zejścia z hulajnogi. Nowe zasady dla e-hulajnóg w Macedonii Północnej

Nowelizacja wprowadziła również szereg nowych obowiązków dla użytkowników hulajnóg elektrycznych. Podczas przekraczania jezdni lub przejścia dla pieszych - jeśli w danym miejscu nie wyznaczono drogi lub pasa dla rowerów - kierujący musi zejść z hulajnogi i przeprowadzić ją przez jezdnię.

Przepisy zakazują również przewożenia pasażerów oraz jazdy pod wpływem alkoholu. Obowiązkowe stało się także korzystanie z kasku ochronnego, a po zmroku oraz w warunkach ograniczonej widoczności również z kamizelki odblaskowej.

W Macedonii Północnej jazda w kasku ochronnym na e-hulajnodze stałą się obowiązkiem. materiały prasowe

Złamiesz przepisy? Stracisz hulajnogę elektryczną na miesiąc

Za złamanie nowych przepisów przewidziano oczywiście kary finansowe, jednakże konsekwencje mogą zakończyć się nie tylko na grzywnie, bo policjanci będą mogli dodatkowo zatrzymać hulajnogę na okres do 30 dni. Co istotne, jeżeli przepisów nie przestrzega osoba niepełnoletnia to odpowiedzialność ponoszą jej rodzice lub opiekunowie.

Jakie przepisy dotyczące e-hulajnóg obowiązują w Polsce?

Polskie przepisy są obecnie znacznie mniej restrykcyjne niż te, które właśnie weszły w życie w Macedonii Północnej. Z hulajnogi elektrycznej mogą korzystać osoby, które ukończyły 13 lat, a maksymalna dopuszczalna prędkość nie może przekraczać 20 km/h. Co do zasady użytkownicy powinni poruszać się drogami dla rowerów. Dopiero gdy ich brakuje to mogą korzystać z jezdni, jeśli obowiązuje na niej ograniczenie prędkości do 30 km/h.

Jazda po chodniku jest dopuszczalna jedynie, gdy nie ma infrastruktury rowerowej ani odpowiedniej jezdni i wymaga dostosowania prędkości do pieszych oraz zachowania szczególnej ostrożności. Polskie przepisy również zabraniają przewożenia pasażerów oraz jazdy pod wpływem alkoholu.

Od 3 czerwca zmieniły się przepisy dotyczące jazdy w kasku w Polsce

Warto pamiętać, że 3 czerwca weszła w życie nowelizacja ustawy o ruchu drogowym, która wprowadziła obowiązek jazdy w kasku ochronnym na osoby do 16. roku życia korzystające z hulajnóg elektrycznych i innych urządzeń transportu osobistego. Jeszcze przed zmianą przepisów kask był jedynie zalecany.

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