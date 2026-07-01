Obowiązkowe wyposażenie roweru. Zmienia się w zależności od pory dnia
Sezon rowerowy w pełni, a wielu rowerzystów nie zdaje sobie sprawy, że za wyposażenie jednośladu odpowiada sam użytkownik, a nie producent. Część obowiązkowych elementów zależy przy tym od tego, czy jedzie się w dzień, czy po zmroku.
Spis treści:
- Co musi mieć rower w dzień, a co po zmroku?
- Obowiązkowe wyposażenie roweru. Czy trzeba mieć tylny odblask?
- Jaki jest mandat za brak obowiązkowego wyposażenia roweru?
Jest jednak jeden element, którego brakuje w wielu rowerach i którego nie można zdemontować pod żadnym pozorem - niezależnie od pory dnia.
Co musi mieć rower w dzień, a co po zmroku?
Przepisy dotyczące wyposażenia roweru rozróżniają oświetlenie pozycyjne, czyli lampki, od oświetlenia odblaskowego.
Zgodnie z rozporządzeniem o warunkach technicznych pojazdów rower powinien mieć z przodu co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej, a z tyłu co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej oraz co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt. Przepisy dopuszczają jednak, by światła pozycyjne - czyli przednia i tylna lampka - były zdemontowane, jeśli kierujący nie jest zobowiązany do ich używania. W praktyce oznacza to, że w dzień, przy dobrej widoczności, można jechać rowerem bez lampek.
Obowiązkowe wyposażenie roweru. Czy trzeba mieć tylny odblask?
Przepisy, które pozwalają zdemontować lampki, nie dopuszczają jazdy bez tylnego odblasku - musi on być na rowerze zawsze, również w środku dnia.
Problem w tym, że spora część rowerów - zwłaszcza sportowych i szosowych - nie ma nawet dobrego miejsca na zamontowanie tylnego odblasku. A nawet jeśli takie miejsce jest, do wielu konstrukcji trudno dokupić pasujący element.
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Pozostałe obowiązkowe elementy nie zależą od pory dnia. Rower musi mieć co najmniej jeden skutecznie działający hamulec oraz dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku. Oba te elementy obowiązują niezależnie od warunków, w jakich się porusza.
Jaki jest mandat za brak obowiązkowego wyposażenia roweru?
Policjant, który zatrzyma rowerzystę po zmroku lub w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, na przykład podczas deszczu czy mgły, bez odpowiedniego oświetlenia, może nałożyć mandat w wysokości od 20 do 500 zł. Taka sama grzywna grozi za jazdę bez sprawnego hamulca, a teoretycznie nawet za brak dzwonka.
W praktyce kontrole wyposażenia rowerów zdarzają się rzadko - poza specjalnymi akcjami policja raczej nie sprawdza, czy jednoślad ma komplet wymaganych elementów. Sytuacja zmienia się dopiero wtedy, gdy rowerzysta doprowadzi do kolizji lub potrącenia - wówczas brak obowiązkowego wyposażenia może mieć znaczenie, zarówno dla odpowiedzialności za zdarzenie, jak i dla ewentualnego odszkodowania.