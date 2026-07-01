Spis treści: Co musi mieć rower w dzień, a co po zmroku? Obowiązkowe wyposażenie roweru. Czy trzeba mieć tylny odblask? Jaki jest mandat za brak obowiązkowego wyposażenia roweru?

Jest jednak jeden element, którego brakuje w wielu rowerach i którego nie można zdemontować pod żadnym pozorem - niezależnie od pory dnia.

Co musi mieć rower w dzień, a co po zmroku?

Przepisy dotyczące wyposażenia roweru rozróżniają oświetlenie pozycyjne, czyli lampki, od oświetlenia odblaskowego.

Zgodnie z rozporządzeniem o warunkach technicznych pojazdów rower powinien mieć z przodu co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej, a z tyłu co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej oraz co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt. Przepisy dopuszczają jednak, by światła pozycyjne - czyli przednia i tylna lampka - były zdemontowane, jeśli kierujący nie jest zobowiązany do ich używania. W praktyce oznacza to, że w dzień, przy dobrej widoczności, można jechać rowerem bez lampek.

Obowiązkowe wyposażenie roweru. Czy trzeba mieć tylny odblask?

Przepisy, które pozwalają zdemontować lampki, nie dopuszczają jazdy bez tylnego odblasku - musi on być na rowerze zawsze, również w środku dnia.

Problem w tym, że spora część rowerów - zwłaszcza sportowych i szosowych - nie ma nawet dobrego miejsca na zamontowanie tylnego odblasku. A nawet jeśli takie miejsce jest, do wielu konstrukcji trudno dokupić pasujący element.

Pozostałe obowiązkowe elementy nie zależą od pory dnia. Rower musi mieć co najmniej jeden skutecznie działający hamulec oraz dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku. Oba te elementy obowiązują niezależnie od warunków, w jakich się porusza.

Jaki jest mandat za brak obowiązkowego wyposażenia roweru?

Policjant, który zatrzyma rowerzystę po zmroku lub w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, na przykład podczas deszczu czy mgły, bez odpowiedniego oświetlenia, może nałożyć mandat w wysokości od 20 do 500 zł. Taka sama grzywna grozi za jazdę bez sprawnego hamulca, a teoretycznie nawet za brak dzwonka.

W praktyce kontrole wyposażenia rowerów zdarzają się rzadko - poza specjalnymi akcjami policja raczej nie sprawdza, czy jednoślad ma komplet wymaganych elementów. Sytuacja zmienia się dopiero wtedy, gdy rowerzysta doprowadzi do kolizji lub potrącenia - wówczas brak obowiązkowego wyposażenia może mieć znaczenie, zarówno dla odpowiedzialności za zdarzenie, jak i dla ewentualnego odszkodowania.





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