Sezon rowerowy rozpoczął się na dobre, dlatego policjanci przypominają, że stan techniczny roweru i jego wyposażenie mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo nie tylko samego rowerzysty, ale również innych uczestników ruchu. Lista elementów, które muszą znaleźć się na rowerze, jest jasno określona przez obowiązujące przepisy.

Obowiązkowe wyposażenie roweru. Bez tego nie możesz wyjechać na drogę

Każdy rower poruszający się po drodze publicznej powinien być wyposażony w kilka podstawowych elementów. Przepisy wymagają:

światła przedniego barwy białej lub żółtej selektywnej,

czerwonego światła pozycyjnego z tyłu,

czerwonego światła odblaskowego z tyłu,

co najmniej jednego sprawnego hamulca,

dzwonka lub innego sygnału ostrzegawczego o nieprzeraźliwym dźwięku.

Szczególnie istotne jest oświetlenie - po zmroku brak świateł znacząco ogranicza widoczność i zwiększa ryzyko wypadku. To jeden z najczęstszych powodów kontroli rowerzystów.

Jaki mandat grozi za brak obowiązkowego wyposażenia roweru?

Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych elementów wyposażenia obowiązkowego wiąże się z mandatem karnym. Jeżeli podczas kontroli okaże się, że brakuje dzwonka czy światła odblaskowego to funkcjonariusze mogą nałożyć na rowerzystę mandat w wysokości od 20 do 500 zł. Z kolei jazda bez wymaganych świateł po zmroku wiąże się z grzywną w wysokości od 200 do 1 tys. zł.

Za te wykroczenia rowerzyści dostają mandat. Co z jazdą po piwie?

Samo wyposażenie to nie wszystko. Rowerzysta ma obowiązek korzystać z drogi dla rowerów lub pasa rowerowego, jeśli są wyznaczone. Zabronione jest również korzystanie z telefonu trzymanego w ręku podczas jazdy. Szczególną ostrożność trzeba zachować na przejazdach dla rowerzystów, ponieważ to miejsca, gdzie najczęściej dochodzi do niebezpiecznych sytuacji.

Policja przypomina też o oczywistej, ale wciąż łamanej zasadzie - jazda pod wpływem alkoholu stanowi realne zagrożenie i może skończyć się poważnymi konsekwencjami finansowymi. Wysokość mandatu uzależniona jest od ilości alkoholu w organizmie:

0,2-0,5 promila (stan po użyciu alkoholu) - mandat wynosi 1 tys. zł,

powyżej 0,5 promila (stan nietrzeźwości) - mandat to minimum 2,5 tys. zł.

Od czerwca nowy wymóg dla rowerzystów. Kask stanie się obowiązkowy, ale nie dla wszystkich

Najważniejsza zmiana wchodzi w życie 3 czerwca 2026 r. Od tego momentu dzieci i młodzież do 16. roku życia będą musiały obowiązkowo korzystać z kasków ochronnych. Nowe przepisy obejmują nie tylko rowery, ale również hulajnogi elektryczne i inne urządzenia transportu osobistego. To pierwsza tak wyraźna zmiana w tym zakresie w Polsce, bo do tej pory jazda w kasku była wyłącznie kwestią wyboru.

W przypadku dorosłych nic się nie zmienia - nadal nie ma obowiązku jazdy w kasku, a jego brak nie jest wykroczeniem. Kask ochronny pozostaje jednak zaleceniem i warto z niego korzystać.

W kasku na rowerze będą od 3 czerwca musiały jeździć dzieci do 16. roku życia. KMP w Piekarach Śląskich Policja

Czy jazda w kasku na rowerze ma sens? Statystyki nie pozostawiają złudzeń

Choć przepisy dla dorosłych pozostają bardzo łagodne to statystyki dotyczące wypadków z udziałem rowerzystów nie pozostawiają złudzeń. Urazy głowy należą do najpoważniejszych skutków takich zdarzeń, a kask potrafi pochłonąć nawet do 70 proc. energii uderzenia, co według badań znacząco zmniejsza ryzyko śmiertelnych obrażeń. Tylko w 2025 r. w Polsce rowerzyści uczestniczyli w blisko 3,5 tys. wypadków drogowych, w których zginęło 155 osób.

Co warto zrobić przed rozpoczęciem jazdy na rowerze?

Przed każdą jazdą warto poświęcić kilkanaście sekund i sprawdzić podstawowe elementy roweru - najważniejsze jest prawidłowe działanie hamulców, oświetlenia, a także ciśnienie w oponach. Każdy z tych elementów realnie wpływa nie tylko na komfort jazdy, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo.

