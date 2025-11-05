W skrócie Niemiecki automobilklub ADAC przeprowadził rygorystyczne testy sześciu modeli hulajnóg elektrycznych, nie stwierdzając ryzyka pożaru ani wybuchu.

Obawy o przewożenie e-hulajnóg w środkach komunikacji publicznej są zdaniem ekspertów ADAC przesadzone.

Nowelizacje przepisów dotyczących hulajnóg pojawiają się zarówno w Niemczech, jak i Polsce – obejmują m.in. obowiązek jazdy w kasku i określony minimalny wiek kierującego.

ADAC postanowił dokładnie przyjrzeć się hulajnogom elektrycznym, które w ostatnich miesiącach cieszą się niechlubną sławą. Część dużych miast wprowadziła zakaz przewożenia e-hulajnóg w środkach transportu publicznego, a powodem takich zmian miało być wysokie prawdopodobieństwo samozapłonu baterii. Niemiecki automobilklub przetestował sześć modeli poddając je ekstremalnym próbom. Wyniki nie pozostawiają złudzeń.

ADAC przetestował hulajnogi elektryczne. Wyniki okazały się zaskoczeniem

E-hulajnogi testowane były przez pół godziny na stanowisku badawczym przy maksymalnej prędkości na nawierzchni, która symulowała bruk. Następnie urządzenia trafiały do komory klimatycznej, gdzie pracowały w mrozie i ulewie. Ostatecznym etapem była seria badań elektrotechnicznych.

Inżynierowie ADAC celowo doprowadzali baterie do skrajnych obciążeń - m.in. rozładowywali je do zera, przyspieszali samorozładowanie, a nawet manipulowali oprogramowaniem zarządzającym - aby sprawdzić, czy dojdzie do przegrzania i pożaru lub wybuchu.

Przetestowali hulajnogi w cenie od 200 do ponad 1 tys. euro. Żadna nie wybuchła

Do badań bezpieczeństwa akumulatorów wybrano sześć różnych modeli:

bezmarkowa hulajnoga z AliExpress,

Xiaomi Electric Scooter,

Niu KQi1 Pro,

Streetbooster,

Segway-Ninebot Max G2D,

VX2 Extreme VMAX.

W żadnym z modeli nie doszło do deformacji akumulatora, jego wybuchu czy pożaru. Wszystkie zachowały pełną sprawność pomimo ekstremalnych warunków. Eksperci ADAC podkreślają, że nowoczesne hulajnogi elektryczne mają restrykcyjne wymagania dotyczące bezpieczeństwa, a obawy o ich przewożenie w autobusach lub pociągach są przesadzone.

Co więcej, największe zagrożenie pożaru nie występuje w czasie jazdy, a podczas ładowania. Z tego powodu sam zakaz powinien dotyczyć wyłącznie zabronienia ładowania w pojazdach transportu publicznego, a nie ich przewożenia.

Niemcy wprowadzają nowe przepisy. Hulajnogi elektryczne stały się plagą na drogach

U naszych zachodnich sąsiadów trwają obecnie prace nad nowelizacją przepisów dotyczących tzw. pojazdów mikromobilnych. Na ich mocy wymogi dla hulajnóg elektrycznych będą niemalże identyczne jak te, które obowiązują rowery elektryczne. Zmiany mają za zadanie poprawić bezpieczeństwo, ale przy tym nie utrudniać codziennego użytkowania.

Z kolei w Polsce Sejm w październiku przyjął nowelizację Prawa o ruchu drogowym na mocy której wprowadzony został m.in. obowiązek jazdy w kasku dla osób poniżej 16. roku życia korzystających z hulajnóg elektrycznych, rowerów czy urządzeń transportu osobistego.

Zmiany są wynikiem rosnącej liczby wypadków z udziałem e-hulajnóg - statystyki potwierdzają, że głównym zagrożeniem są urazy głowy, dlatego wprowadzenie obowiązku jazdy w kasku ochronnym jest naturalnym krokiem w kierunku poprawy bezpieczeństwa. Wśród zmian pojawił się również zapis podwyższający minimalny wiek dziecka mogącego samodzielnie jeździć hulajnogą elektryczną z 10 do 13 lat.

ADAC apeluje do użytkowników hulajnóg elektrycznych. Chodzi o bezpieczeństwo

Polski ustawodawca bardzo radykalnie podszedł do tematu zmian w kwestii jazdy hulajnogami elektrycznymi, natomiast w Niemczech stawiają na profilaktykę - edukację i naukę dobrych nawyków. W kwestii wprowadzenia samego zakazu przewożenia hulajnóg elektrycznych eksperci są jednomyślni i potwierdzają, że ryzyko pożaru lub wybuchu nie występuje.

