Spis treści: Ile jedzie najszybsza hulajnoga świata? Najszybsze hulajnogi elektryczne dostępne na rynku Ile kosztuje szybka hulajnoga elektryczna? Czy szybką hulajnogą można legalnie jeździć w Polsce?

Producent sam nazywa swój pojazd "potworem". To rzecz jasna konstrukcja skrajna, dostępna w limitowanej serii, której cena przewyższa koszt zakupu wielu aut. Pokazuje jednak, jak mocno rozwinęła się technologia elektrycznych hulajnóg, które przepisy w większości krajów - w tym w Polsce - ograniczają do 20 km/h.

Ile jedzie najszybsza hulajnoga świata?

Bo Turbo to obecnie najmocniejszy kandydat do tytułu najszybszej hulajnogi na świecie. Pierwsze jazdy testowe przeprowadzono na brytyjskim torze Goodwood Motor Circuit, gdzie pojazd prowadził Tre Whyte - były medalista mistrzostw świata w kolarstwie BMX. Podczas dwudziestu przejazdów osiągał maksymalnie 135 km/h, a producent zapowiedział dalsze zwiększanie mocy aż do przekroczenia 160 km/h.

Specyfikacja prezentują się następująco: sprzęt ma dwa silniki o łącznej mocy 24 000 W i akumulator o pojemności 1800 Wh, który ma zapewniać do 241 km zasięgu na jednym ładowaniu. Stalowa, lśniąca obudowa nadaje pojazdowi wygląd rodem z filmu postapokaliptycznego.

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Najszybsze hulajnogi elektryczne dostępne na rynku

Poza prototypami goniącymi za rekordem istnieje grupa produkcyjnych hulajnóg, które również osiągają prędkości autostradowe. Wśród modeli określanych jako rekordowe wymienia się SLACK Core 920R, której producent deklaruje ponad 145 km/h, oraz koreańską Weped SS - w testach GPS rozpędzała się do około 110 km/h dzięki dwóm silnikom po 4000 W.

W segmencie premium dostępnym także w Polsce stawkę otwierają konstrukcje osiągające 100 km/h. Dualtron Storm z silnikami o łącznej mocy 6640 W oraz Techlife X9 (2 x 1500 W) rozpędzają się do setki, podobnie jak topowy Dualtron X. Nieco wolniejsze są takie modele jak Kaabo Wolf Warrior 11+ (około 80 km/h) i VSETT 11+ (85 km/h), ta druga ceniona za zasięg sięgający 150 km. Dla porównania, popularna miejska hulajnoga pokroju Xiaomi Mi Pro 2 osiąga 25 km/h.

Ile kosztuje szybka hulajnoga elektryczna?

Najmocniejsze modele dostępne w Polsce kosztują tyle, co używany samochód. Dualtron Storm wyceniany jest od około 20 tys. zł, podobnie Nami Burn-e Viper. Techlife X9 zaczyna się od mniej więcej 16 tys. zł, VSETT 11+ to wydatek rzędu 12 tys. zł, a Kaabo Wolf Warrior 11+ około 13 tys. zł.

Czy szybką hulajnogą można legalnie jeździć w Polsce?

Zgodnie z polskimi przepisami maksymalna dopuszczalna prędkość hulajnogi elektrycznej w ruchu publicznym wynosi 20 km/h, a konstrukcja urządzenia powinna tę prędkość ograniczać. Hulajnogi rozpędzające się do 80, 100 czy 160 km/h na drogach publicznych są więc w praktyce nielegalne - ich pełne osiągi można wykorzystać wyłącznie na torze lub terenie prywatnym.

Warto też mieć świadomość ryzyka. Energia kinetyczna przy 70 km/h jest około ośmiokrotnie wyższa niż przy 25 km/h. Producenci sprzętu wyczynowego zalecają kask integralny w normie ECE 22.06, ochraniacz pleców i hydrauliczne hamulce. Modyfikacje fabrycznych hulajnóg - przeróbki oprogramowania, mocniejsze baterie czy tak zwane shunty - zwiększają prędkość, ale unieważniają gwarancję i grożą mandatem przy kontroli na drodze publicznej.





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