W skrócie Minister infrastruktury analizuje zmianę przepisów dotyczących rejestracji, obowiązkowego OC i homologacji hulajnóg elektrycznych.

Trwają prace nad ograniczeniem importu urządzeń o niepewnych parametrach technicznych oraz współpraca z innymi resortami w zakresie bezpieczeństwa.

Wzrost liczby wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych jest jednym z argumentów za wprowadzeniem nowych regulacji prawnych.

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W programie "Poranna rozmowa" w RMF FM minister infrastruktury Dariusz Klimczak odpowiadał na pytania słuchaczy, w tym dotyczące elektrycznych hulajnóg. Jedno z nich dotyczyło ewentualnego wprowadzenia w Polsce rozwiązań funkcjonujących w innych krajach, takich jak obowiązkowe ubezpieczenie OC czy rejestracja tych pojazdów.

Szef resortu nie ukrywał swojego zaangażowania w temat, jednocześnie podkreślając, że trwają prace legislacyjne. Jak wskazał, ministerstwo analizuje, w jaki sposób uregulować funkcjonowanie hulajnóg elektrycznych, które jego zdaniem wymagają szybkiego dostosowania przepisów do zmieniających się realiów.

Ja jestem cięty na hulajnogi i e-hulajnogi, mówiąc bardzo kolokwialnie. Mówiąc już z punktu widzenia ministerstwa, zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób uregulować te kwestie związane z e-hulajnogami i hulajnogami

"Potwory elektryczne" pod lupą resortu

Minister odniósł się również do problemu wprowadzania na rynek urządzeń o wątpliwej jakości i niepewnych parametrach technicznych. Zaznaczył, że jednym z celów planowanych zmian ma być ograniczenie napływu konstrukcji z państw trzecich, które nie zawsze spełniają wymagane standardy bezpieczeństwa.

Jak podkreślił, temat był już wcześniej poruszany w pracach nad ustawą dotyczącą homologacji. Współpraca w tym zakresie ma być prowadzona m.in. z policją oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, ponieważ problem dotyczy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zasad użytkowania urządzeń transportu osobistego.

Już rozpoczęliśmy ten proces jakiś czas temu w ustawie dotyczącej homologacji, tak aby do Polski nie były sprowadzane wynalazki z państw trzecich. Nazwę to bardzo ogólnie - jakieś potwory elektryczne, które rozpychają, rozganiają wszystkich na chodniku

Rosnąca liczba wypadków i nowe przepisy

Zmiana przepisów jest niezbędna, bowiem liczba zdarzeń z udziałem hulajnóg elektrycznych cały czas rośnie. W 2025 roku odnotowano 1158 wypadków, co oznacza wzrost o ponad 50 proc. względem poprzedniego roku, kiedy było ich 752. W tych zdarzeniach zginęło 11 osób, a ponad tysiąc zostało rannych.

Aktualne przepisy regulujące ruch hulajngów w Polsce obowiązują od maja 2021 roku. Zgodnie obowiązującym prawem, dzieci poniżej 10. roku życia nie mogą poruszać się hulajnogą elektryczną po drogach publicznych, natomiast osoby w wieku 10-18 lat muszą posiadać kartę rowerową lub odpowiednie prawo jazdy.

Natomiast dorośli nie są zobowiązani do posiadania dodatkowych uprawnień.

Regulacje określają również ograniczenia dotyczące najmłodszych użytkowników. Dzieci poniżej 13. roku życia nie mogą samodzielnie korzystać z hulajnóg na drogach publicznych, choć w strefie zamieszkania jest to możliwe pod opieką osoby dorosłej.

Maksymalna prędkość została ustalona na 20 km/h, a tam, gdzie dostępna jest infrastruktura rowerowa, użytkownicy mają obowiązek z niej korzystać.

Niestety, przepisy o dopuszczalnej prędkości są nagmininie omijane, urządzenia są odblokowywane, a nie ma żadnego mechanizmu sprawdzania czy to stanu technicznego hulajngoi, czy zgodności z homologacją.

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